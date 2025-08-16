Independiente visitará a Vélez en uno de los duelos destacados de la fecha 5 del Clausura: hora, TV y formaciones

Vélez recibirá a Independiente en Liniers

Vélez e Independiente se verán las caras en el estadio José Amalfitani de Liniers por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro comenzará a las 20.30, tendrá como árbitro principal a Leandro Rey Hilfer y será televisado por ESPN Premium.

El conjunto local acumula 5 puntos y hace tres fechas que no gana por el certamen local. Atrás quedó aquella victoria 2-1 frente a Tigre en el debut para el conjunto que dirige Guillermo Barros Schelotto, que viene de una derrota frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

El Fortín también tiene en la mira la revancha del próximo martes frente al Fortaleza de Brasil, en la que buscará meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores tras el empate 0-0 en la ida disputada en el Arena Castelao. Se espera que ante el Rojo, el Mellizo realice algunas variantes para preservar jugadores: no podrá contar con Emmanuel Mammana, lesionado en el encuentro copero.

Por el lado del equipo de Avellaneda, la necesidad de conseguir una triunfo en el Clausura se hace obligatoria. Los dirigidos por Julio Vaccari están en el fondo de la Zona B con apenas dos unidades, producto de los empates ante San Martín de San Juan y River Plate, en la última fecha.

Independiente también se encuentra pensando en un torneo internacional, ya que viene de perder 1-0 en Santiago ante la Universidad de Chile por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y el próximo miércoles tendrá la revancha en su estadio, donde buscará revertir el marcador para avanzar de fase. En cuanto a la formación frente a Vélez, habrá que esperar la evolución de algunos futbolistas, pero se estima que el chileno Felipe Loyola tenga descanso. Además, Nicolás Freire se lesionó y tendrá para un mes sin actividad.

Respecto a los próximos duelos de estos dos equipos, Vélez recibirá el martes 19 de agosto (19 horas) a Fortaleza en Liniers en busca del pase a cuartos de final de la Libertadores y el lunes 25 visitará a Godoy Cruz de Mendoza por la fecha 6.

Independiente, en tanto, será local en Avellaneda frente a Universidad de Chile el miércoles 20 de agosto (21.30) en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y recibirá a Platense el domingo 24 del mismo mes por el Clausura.

Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aaron Quirós o Leandro Magallán y Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza, Tobías Andrada; Imanol Machuca, Braian Romero y Maher Carrizo. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Walter Mazzantti; Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Diego Ceballos

Hora: 20.30

Televisación: ESPN Premium

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA