Deportes

Independiente visitará a Vélez en uno de los duelos destacados de la fecha 5 del Clausura: hora, TV y formaciones

El Rojo aún no ganó en lo que va del torneo y se enfrenta al Fortín en el estadio José Amalfitani. Desde las 20.30, por TNT Sports

Guardar
Vélez recibirá a Independiente en
Vélez recibirá a Independiente en Liniers

Vélez e Independiente se verán las caras en el estadio José Amalfitani de Liniers por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro comenzará a las 20.30, tendrá como árbitro principal a Leandro Rey Hilfer y será televisado por ESPN Premium.

El conjunto local acumula 5 puntos y hace tres fechas que no gana por el certamen local. Atrás quedó aquella victoria 2-1 frente a Tigre en el debut para el conjunto que dirige Guillermo Barros Schelotto, que viene de una derrota frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

El Fortín también tiene en la mira la revancha del próximo martes frente al Fortaleza de Brasil, en la que buscará meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores tras el empate 0-0 en la ida disputada en el Arena Castelao. Se espera que ante el Rojo, el Mellizo realice algunas variantes para preservar jugadores: no podrá contar con Emmanuel Mammana, lesionado en el encuentro copero.

Por el lado del equipo de Avellaneda, la necesidad de conseguir una triunfo en el Clausura se hace obligatoria. Los dirigidos por Julio Vaccari están en el fondo de la Zona B con apenas dos unidades, producto de los empates ante San Martín de San Juan y River Plate, en la última fecha.

Independiente también se encuentra pensando en un torneo internacional, ya que viene de perder 1-0 en Santiago ante la Universidad de Chile por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y el próximo miércoles tendrá la revancha en su estadio, donde buscará revertir el marcador para avanzar de fase. En cuanto a la formación frente a Vélez, habrá que esperar la evolución de algunos futbolistas, pero se estima que el chileno Felipe Loyola tenga descanso. Además, Nicolás Freire se lesionó y tendrá para un mes sin actividad.

Respecto a los próximos duelos de estos dos equipos, Vélez recibirá el martes 19 de agosto (19 horas) a Fortaleza en Liniers en busca del pase a cuartos de final de la Libertadores y el lunes 25 visitará a Godoy Cruz de Mendoza por la fecha 6.

Independiente, en tanto, será local en Avellaneda frente a Universidad de Chile el miércoles 20 de agosto (21.30) en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y recibirá a Platense el domingo 24 del mismo mes por el Clausura.

Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aaron Quirós o Leandro Magallán y Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza, Tobías Andrada; Imanol Machuca, Braian Romero y Maher Carrizo. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Walter Mazzantti; Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Diego Ceballos

Hora: 20.30

Televisación: ESPN Premium

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

Temas Relacionados

IndependienteVélezTorneo Clausuradeportes-argentina

Últimas Noticias

Los Pumas iniciarán su camino en el Rugby Championship ante los All Blacks en Córdoba: hora, TV y formaciones

El combinado argentino debutará en la competencia que reúne a los mejores conjuntos de hemisferio sur ante su par de Nueva Zelanda. Desde las 18.10, por ESPN 2 y Disney+

Los Pumas iniciarán su camino

Fanático de Pokémon, profesor de física y semifinalista en Cincinnati: la historia de Terence Atmane, el rival de Jannik Sinner

El francés de 23 años sorprende al mundo en el Masters 1000 estadounidense y este sábado irá ante el número 1 del mundo por un lugar en el duelo decisivo del domingo. Su historia

Fanático de Pokémon, profesor de

La agenda completa de todos los partidos del Rugby Championship 2025

Los Pumas recibirán a los All Blacks en Córdoba en una primera jornada que tendrá también el duelo de Sudáfrica ante Australia

La agenda completa de todos

Las tres victorias que lograron Los Pumas ante los All Blacks en el Rugby Championship

El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi se presenta en Córdoba ante el equipo neozelandés por la primera fecha del certamen

Las tres victorias que lograron

La frase sobre Diogo Jota del DT del Liverpool: “Saben a qué jugador estaba buscando, no pude por razones terribles”

Arne Slot se refirió a la trágica muerte del delantero portugués luego del triunfo ante Bournemouth

La frase sobre Diogo Jota
ÚLTIMAS NOTICIAS
El dueño de HLB Pharma

El dueño de HLB Pharma discutió con un periodista por la investigación del fentanilo contaminado y admitió: “Voy a terminar preso, falta poquito”

Un tren embistió a un taxi que intentó cruzar las vías con la barrera baja: el conductor y un acompañante huyeron del lugar

El relato del amigo de Julieta Prandi que la ayudó a escapar: “Nadie se imaginaba que estaba viviendo un calvario”

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las principales billeteras digitales después de la suba de tasas

Cierre de listas de las elecciones 2025, en vivo: el frente de Ocaña, Carrió y Rodríguez Larreta presentarán hoy sus candidatos

INFOBAE AMÉRICA
Los primeros 100 días de

Los primeros 100 días de León XIV: un papado marcado por la serenidad y la continuidad con Francisco

Los socios europeos de Ucrania destacaron los esfuerzos de Donald Trump para alcanzar la paz con Rusia: “Es digno de elogio”

El avión de Putin fue escoltado por cazas de EEUU durante su regreso a Rusia tras la cumbre con Trump

La expansión china en el negocio del oro ilegal en Brasil

Tras la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, Rusia atacó a la población ucraniana con 85 drones y un misil

TELESHOW
El ex de Tamara Báez

El ex de Tamara Báez habló luego de la separación y apuntó contra L-Gante: “Yo decidí no seguir con la relación”

Alan Lezcano: “Mi mayor éxito es poder estar viviendo lo de La Voz con mi papá”

Cami de los Santos: “La primera publicidad que me pagaron fue para un sex shop”

Las pruebas, los tropiezos y el salto a la fama de Raúl Lavié: “Me dejé llevar por lo que me trazaba el destino”

Reinas de las baladas en La Voz Argentina: Lucía Lencina y Abril Robledo brillaron en los knockouts