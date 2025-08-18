Atlético Tucumán visita a Sarmiento en el cierre de la quinta fecha del Clausura: hora, TV y formaciones

El Decano y una excursión de riesgo a Junín

A la quinta fecha del Torneo Clausura le quedan dos compromisos, que se completarán esta noche. En primer turno, desde las 19, Sarmiento recibirá en el Eva Perón de Junín a Atlético Tucumán, en un duelo cargado de ilusión, dado que el que logre quedarse con la victoria se afianzará en los puestos que entregan boletos para la siguiente instancia del certamen doméstico en la Zona B.

Con el arbitraje de Jorge Ignacio Baliño y la transmisión televisiva a cargo de ESPN Premium, el Verde y el Decano afrontarán un duelo en el que también estará presente la Tabla Anual y los promedios.

La era de Facundo Sava comenzó con el pie derecho, tras la victoria obtenida frente a San Martín de San Juan en territorio cuyano, Una final por la lucha por evitar el descenso que quedó en manos del elenco de Junín.

Los de Lucas Pusinteri, en cambio, llegan a su compromiso con un presente inestable, porque después de dar el golpe frente a Boca en la Copa Argentina, el conjunto del norte fue eliminado en los octavos de final por Newell’s y suma tres presentaciones sin alegrías (derrota con Riestra y empate con Rosario Central).

El historial entre ambos no registra empates. Es que de los cinco enfrentamientos, dos terminaron con victorias para Sarmiento y tres para Atlético Tucumán.

Probables formaciones

Sarmiento de Junín: Lucas Acosta, Joel Godoy, Juan Manuel Insaurralde, Facundo Roncaglia, Alex Vigo, Jonatan Gomez, Carlos Villalba, Gastón González, Santiago Rodríguez, Julián Contrera e Iván Morales. DT: Facundo Sava

Atlético Tucumán: Matías Mansilla, Miguel Brizuela, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Ignacio Galván, Maximiliano Villa, Lautaro Godoy, Kevin Ortíz, Adrián Sánchez, Mateo Bajamich y Leandro Diaz- DT: Lucas Pusineri

Hora: 19

Árbitro: Jorge Baliño

Estadio: Eva Perón

TV: ESPN Premium

TALLERES VS SAN MARTÍN DE SAN JUAN

Independiente vs Talleres de Córdoba. /Fecha 2 Torneo Clausura Liga Profesional/fotobaires/argentina

Finalmente, a las 21, Talleres de Córdoba recibirá a San Martín de San Juan en el Mario Alberto Kempes, en un duelo de necesitados. El choque contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y la transmisión televisiva de TNT Sports.

El conjunto liderado por Carlos Tevez quiere volver a la victoria, luego del empate sin goles ante Godoy Cruz y la derrota por la mínima diferencia frente a Lanús. Es que La T no gana desde su visita a Independiente, cuando sorprendió al Rojo en el Libertadores de América.

Los de Leandro Atilio Romagnoli también tienen el deseo de volver a sumar de a tres. Es que después del triunfo por 3 a 2 contra Deportivo Riestra, el Santo igualó 0 a 0 con Rosario Central y perdió un partido crucial en la lucha por evitar el descenso contra Sarmiento de Junín.

El historial entre ambos registra dos victorias para los cordobeses, dos para los sanjuaninos y un empate.

Posibles formaciones

Talleres: Guido Herrera, Gabriel Báez, Juan Rodríguez, Santiago Fernández, Augusto Schott, Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Valentín Depietri, Emmanuel Reynoso, Rick y Federico Girotti. DT: Carlos Tevez

San Martín de San Juan: Matías Borgogno, Lucas Diarte, Luciano Recalde, Rodrigo Cáseres, Ayrton Portillo, Sebastián Jaurena, Nicólas Watson, Horacio Tijanovich, Tomás Fernández, Santiago Salle e Ignacio Puch. DT: Leandro Romagnoli

Hora: 21

Árbitro: Nazareno Arasa

Estadio: Mario Alberto Kempes

TV: TNT Sports

Posiciones