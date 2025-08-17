Boca Juniors buscará cortar su racha sin ganar frente a Independiente Rivadavia en Mendoza: hora, TV y formaciones

Posibles formaciones:
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.
A qué hora jugarán Independiente Rivadavia-Boca:
El duelo, que se pondrá en marcha a las 20.30, se podrá seguir por el canal ESPN Premium. El árbitro del encuentro será Pablo Dóvalo.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 5 de la Zona A del Torneo Clausura que protagonizarán Independiente Rivadavia y Boca Juniors.