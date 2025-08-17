Deportes

Boca Juniors buscará cortar su racha sin ganar frente a Independiente Rivadavia en Mendoza: hora, TV y formaciones

El Xeneize, que lleva 12 partidos sin victorias, visitará al conjunto mendocino de Sebastián Villa. Transmite ESPN Premium a las 20.30

14:37 hsHoy

Posibles formaciones:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

14:34 hsHoy

A qué hora jugarán Independiente Rivadavia-Boca:

El duelo, que se pondrá en marcha a las 20.30, se podrá seguir por el canal ESPN Premium. El árbitro del encuentro será Pablo Dóvalo.

14:31 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 5 de la Zona A del Torneo Clausura que protagonizarán Independiente Rivadavia y Boca Juniors.

