En un partido vibrante y con polémicas, Platense derrotó a San Lorenzo en Vicente López

El campeón Platense consiguió su primer triunfo en el Clausura ante uno de los equipos que estaba invicto como San Lorenzo. Fue 2-1 en Vicente López por el doblete de Ronaldo Martínez (Gabriel Báez había igualado transitoriamente). Polémico arbitraje de Sebastián Martínez Beligoy, quien expulsó en el primer tiempo a Ignacio Vázquez y Alexis Cuello.

Fue un primer tiempo verdaderamente cargado de tensión y polémica en Vicente López. Cuando el reloj no había alcanzado los cinco minutos iniciales del juego, un envío al área de Franco Baldassarra desde la mitad de la cancha se topó con un blooper increíble de Elías Báez: el defensor rechazó mal, confundió a su arquero Orlando Gill y el paraguayo Ronaldo Martínez aprovechó para sacarle provecho con un cabezazo hacia un arco vacío.

El protagonismo se trasladó inmediatamente sobre la figura del árbitro Sebastián Martínez Beligoy, quien le mostró dos amarillas seguidas al capitán de Platense Ignacio Vázquez con apenas segundos de diferencia. En medio de la protesta del banco local, el Ciclón usufructuó el desconcierto. Báez se redimió de su falencia en el gol de Tense y marcó el empate 1-1 tras la ejecución del tiro libre que había derivado en la roja Vázquez.

Pero el juez Martínez Beligoy todavía tenía un capítulo más clave en el trámite de la primera etapa: le mostró la segunda amarilla a Alexis Cuello a la media hora de juego tras haberlo amonestado por primera vez cuando el reloj oscilaba los 20 minutos, tras un encontronazo con Vázquez.

Estos movimientos tuvieron como correlato dos modificaciones en los 45 minutos iniciales: el uruguayo Edgar Elizalde, ex Independiente, ingresó por Vicente Taborda para cubrir la baja en la última línea de los dirigidos por el Kily González y Damián Ayude sacó del campo a Juan Cruz Rattalino para reforzar la ofensiva con el ingreso de Andrés Vombergar.

Quedaba todavía un capítulo en esta intensa primera parte en Vicente López: Ronaldo Martínez apareció en el corazón del área para empujar un centro rasante desde la izquierda de Franco Zapiola cuando se jugaba el tercer minuto de adición y así puso el 2-1 para el dueño de casa.

En el complemento, las revoluciones se redujeron y el Marrón trató de planchar el juego, meta que consiguió casi a lo largo de los últimos 45 minutos salvo por alguna aproximación esporádica de un Ciclón que no tuvo demasiadas ideas en la ofensiva pese a los espacios que se habían generado por las expulsiones del primer tiempo.

El dueño de casa estrechó si línea defensiva y ya casi no generó peligro, cómodo con entorpecer el juego a su rival para sostener la diferencia. Apenas una volea desde afuera del área de Guido Mainero que se fue muy desviada (cuando tenía a un compañero solo por la izquierda) se puede rescatar de Platense en la parte final.

A los de Damián Ayude les costó bastante. Matías Reali generó algo de preocupación por banda izquierda, sobre todo con un centro dirigido hacia Andrés Vombergar que terminó siendo pasado y capitalizado con un buscapié de Nicolás Tripichio por el segundo palo (y sacado casi sobre la línea por la última línea Marrón). Instantes después, Reali se animó con un remate desde media distancia que no inquietó demasiado al arquero Cozzani y quien tuvo la última de peligro fue Vombergar, con una volea que se fue por encima del travesaño tras ejecutar desde la puerta del área grande.

Sobre el final, se generó la última polémica: Ignacio Perruzzi le mostró al árbitro que le sangraba la nariz producto de un manotazo de Augusto Lotti que sacaron a la luz las repeticiones de la transmisión televisiva. El árbitro principal no observó la situación, pero tampoco fue llamado por Álvaro Carranza en el VAR, lo que generó la furia de Perruzzi y todo San Lorenzo, que entendía que ameritaba una expulsión del delantero adversario.

De esta forma, los de Boedo perdieron como visitantes de Platense después de 28 años (venía de cosechar cuatro victorias y dos empates en Vicente López). La última caída de los azulgranas en este escenario había sido por el Clausura 1997, cuando los Calamares se impusieron 3-1 por los tantos de Fernando Di Carlo (2) y Fabio Lenguita (Paulo Silas había abierto la cuenta).

El resultado dejó a Platense en zona de entrada a los octavos de final del Clausura, mientras que privó a San Lorenzo de ubicarse en la cima de la Zona B en soledad, que hasta el momento comparte con River.

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy

Estadio: Ciudad de Vicente López