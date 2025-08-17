Deportes

River Plate recibirá a Godoy Cruz por el Torneo Clausura con el objetivo de seguir en la cima de su zona: hora, TV y formaciones

El equipo de Gallardo, que viene de jugar por la Libertadores ante Libertad, jugará ante el Tomba. Transmite TNT Sports a las 18.30

Guardar
14:17 hsHoy

Posibles formaciones:

River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Ignacio Fernández; Santiago Lencina, Miguel Borja, Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.

14:12 hsHoy

A qué hora jugarán River-Godoy Cruz:

El duelo, que se pondrá en marcha a las 18.30, se podrá seguir por el canal TNT Sports. El árbitro del encuentro será Sebastián Zunino.

14:07 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 5 de la Zona B del Torneo Clausura que protagonizarán River Plate y Godoy Cruz.

River-Godoy Cruz
River-Godoy Cruz

Temas Relacionados

River PlateGodot CruzTorneo ClausuraLiga Profesionaldeportes-argentina

Últimas noticias

La impactante patada que sufrió el nuevo arquero del Barcelona en su debut: la marca en el rostro y su reacción tras el partido

El jugador del Mallorca Vedat Muriqi golpeó a Joan Garcia con sus tapones en la cara durante el triunfo del equipo culé 3-0 por La Liga

La impactante patada que sufrió

Erling Haaland sumó un “camión monstruo” a su increíble colección de autos de lujo valuada en más de 6 millones de euros

El noruego, que posse varios vehículos exclusivos, tuvo un inicio goleador para el Manchester City en la Premier League

Erling Haaland sumó un “camión

Sigue la fecha 5 del Torneo Clausura con cuatro partidos: la agenda de la jornada del domingo

Desde las 14, Gimnasia y Lanús se verán las caras en La Plata. A la misma hora, Newell’s visitará a Defensa y Justicia. A continuación, Estudiantes chocará con Banfield y Central Córdoba de Santiago del Estero ante Barracas Central (16.15)

Sigue la fecha 5 del

Thiago Tirante dio el golpe ante Stan Wawrinka y jugará la final del Challenger de Cancún

El platense venció con un contundente doble 6-3 al ex número 3 del mundo y este domingo se medirá frente al checo Svrcina para conquistar su segundo título de la temporada

Thiago Tirante dio el golpe

Luisina Giovannini, la promesa del tenis nacional que no conoce de límites: “Las ganas de luchar no me dejan pensar en el dolor”

La cordobesa, de 18 años, ya es la quinta mejor raqueta del país. Acumula nueve títulos como profesional. Y ya está al borde del ingreso a las qualies de los Grand Slams. Su historia

Luisina Giovannini, la promesa del

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo crear cuentos infantiles usando

Cómo crear cuentos infantiles usando la IA de Google a partir de una foto y una descripción

Desastre, elecciones y expectativas

“Perejil”: cómo fue la pelea que terminó con la detención de Gastón Zárate por homicidio en Córdoba

La inyección de IA, el nuevo riesgo en materia de ciberseguridad

La foto que eligió la China Suárez para saludar a sus hijos a la distancia por el Día del Niño

INFOBAE AMÉRICA

Koda, el perro policía que

Koda, el perro policía que protegió a Charlotte con su olfato y valentía

La cúpula militar venezolana se alineó con el régimen de Maduro frente a las acciones de EEUU contra el Cártel de los Soles

Estas son las alertas vigentes y posibles trayectorias del huracán Erin: ¿qué lugares de EEUU serán afectados?

Luis Arce garantizó que habrá una transición “democrática” en Bolivia

Rusia lanzó más de 500 ataques contra Ucrania, después de la cumbre Trump-Putin

DEPORTES

La impactante patada que sufrió

La impactante patada que sufrió el nuevo arquero del Barcelona en su debut: la marca en el rostro y su reacción tras el partido

Erling Haaland sumó un “camión monstruo” a su increíble colección de autos de lujo valuada en más de 6 millones de euros

Sigue la fecha 5 del Torneo Clausura con cuatro partidos: la agenda de la jornada del domingo

Thiago Tirante dio el golpe ante Stan Wawrinka y jugará la final del Challenger de Cancún

Luisina Giovannini, la promesa del tenis nacional que no conoce de límites: “Las ganas de luchar no me dejan pensar en el dolor”