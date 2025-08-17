River Plate recibirá a Godoy Cruz por el Torneo Clausura con el objetivo de seguir en la cima de su zona: hora, TV y formaciones

Posibles formaciones:
River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Ignacio Fernández; Santiago Lencina, Miguel Borja, Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.
A qué hora jugarán River-Godoy Cruz:
El duelo, que se pondrá en marcha a las 18.30, se podrá seguir por el canal TNT Sports. El árbitro del encuentro será Sebastián Zunino.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 5 de la Zona B del Torneo Clausura que protagonizarán River Plate y Godoy Cruz.