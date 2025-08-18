River lidera la tabla anual y Boca, en zona de Libertadores: así están las posiciones del Clausura y el ingreso a las Copas

La quinta jornada del Torneo Clausura se abrió el viernes con tres interesantes partidos que movieron las tablas de ambos grupos. Belgrano rescató un punto de su visita a Aldosivi en Mar del Plata y quedó a tiro de la cima de la Zona A, lo mismo que Unión de Santa Fe con su goleada ante Instituto en Córdoba por el partido interzonal de la fecha. En tanto, a Racing se le escapó un partido insólito sobre el final frente a Tigre que dejó al Matador en zona de ingreso a octavos de final (la Academia continúa fuera de la misma).
El sábado hubo actividad múltiple con interesantes encuentros: Platense le ganó 2-1 San Lorenzo, Huracán se impuso 1-0 a Argentinos Juniors, Rosario Central y Deportivo Riestra igualaron 1-1 y Vélez derrotó sobre Independiente por 2-1.
Este domingo fue el turno de los dos más grandes del país, que golearon sin atenuantes: River se impuso 4-2 ante Godoy Cruz en el Monumental (previo a definir su llave de octavos de final de la Libertadores ante Libertad de Paraguay el próximo jueves) y Boca venció 3-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza. El Millonario, además de liderar su zona, es el puntero en la tabla anual, mientras que el Xeneize retornó a un puesto de clasificación a la Copa Libertadores.
Por la tabla anual, clasificatoria para las copas internacionales, los tres que accederían hoy a la Libertadores son River Plate, Rosario Central y Boca Juniors, mientras que a la Sudamericana lo harían Argentinos, Huracán, Barracas Central, San Lorenzo, Tigre y Racing. Vale recordar que Platense ya selló su boleto a la Libertadores 2026 como campeón del Apertura.
LAS TABLAS DEL TORNEO
LA AGENDA DE LA FECHA 5 DEL TORNEO CLAUSURA
HURACÁN 1-0 ARGENTINOS JUNIORS
PLATENSE 2-1 SAN LORENZO
ALDOSIVI 0-0 BELGRANO
INSTITUTO 0-4 UNIÓN DE SANTA FE
RACING 1-2 TIGRE
ROSARIO CENTRAL 1-1 RIESTRA
VÉLEZ 2-1 INDEPENDIENTE
GIMNASIA 1-2 LANÚS
DEFENSA Y JUSTICIA 1-1 NEWELL’S
CENTRAL CÓRDOBA (SE) 1-1 BARRACAS CENTRAL
BANFIELD 3-2 ESTUDIANTES
RIVER 4-2 GODOY CRUZ
INDEPENDIENTE RIVADAVIA 0-3 BOCA JUNIORS
Lunes 18 de agosto
19:00 Sarmiento de Junín-Atlético Tucumán
21:00 Talleres de Córdoba-San Martín de San Juan
LA AGENDA DE LA FECHA 6 DEL TORNEO CLAUSURA
Viernes 22 de agosto
15:30 Barracas Central-Defensa y Justicia
20:00 Tigre-Independiente Rivadavia
Sábado 23 de agosto
14:30 San Lorenzo-Instituto de Córdoba
17:30 Rosario Central-Newell’s
20:00 Atlético Tucumán-Talleres de Córdoba
20:00 San Martín de San Juan-Gimnasia La Plata
Domingo 24 de agosto
14:00 Unión de Santa Fe-Huracán
16:15 Argentinos Juniors-Racing
18:15 Boca Juniors-Banfield
20:30 Independiente-Platense
Lunes 25 de agosto
15:00 Deportivo Riestra-Sarmiento de Junín
17:00 Godoy Cruz-Vélez Sársfield
19:00 Belgrano de Córdoba-Central Córdoba SE
19:15 Estudiantes de La Plata-Aldosivi
21:15 Lanús-River