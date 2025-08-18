Deportes

River lidera la tabla anual y Boca, en zona de Libertadores: así están las posiciones del Clausura y el ingreso a las Copas

La lucha por entrar a los octavos del campeonato y el ingreso a los certámenes continentales, minuto a minuto

Guardar
Copa Libertadores - Copa Sudamericana
Copa Libertadores - Copa Sudamericana

La quinta jornada del Torneo Clausura se abrió el viernes con tres interesantes partidos que movieron las tablas de ambos grupos. Belgrano rescató un punto de su visita a Aldosivi en Mar del Plata y quedó a tiro de la cima de la Zona A, lo mismo que Unión de Santa Fe con su goleada ante Instituto en Córdoba por el partido interzonal de la fecha. En tanto, a Racing se le escapó un partido insólito sobre el final frente a Tigre que dejó al Matador en zona de ingreso a octavos de final (la Academia continúa fuera de la misma).

El sábado hubo actividad múltiple con interesantes encuentros: Platense le ganó 2-1 San Lorenzo, Huracán se impuso 1-0 a Argentinos Juniors, Rosario Central y Deportivo Riestra igualaron 1-1 y Vélez derrotó sobre Independiente por 2-1.

Este domingo fue el turno de los dos más grandes del país, que golearon sin atenuantes: River se impuso 4-2 ante Godoy Cruz en el Monumental (previo a definir su llave de octavos de final de la Libertadores ante Libertad de Paraguay el próximo jueves) y Boca venció 3-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza. El Millonario, además de liderar su zona, es el puntero en la tabla anual, mientras que el Xeneize retornó a un puesto de clasificación a la Copa Libertadores.

River y Boca tuvieron un
River y Boca tuvieron un domingo ideal con sendas goleadas ante Godoy Cruz e Independiente Rivadavia de Mendoza

Por la tabla anual, clasificatoria para las copas internacionales, los tres que accederían hoy a la Libertadores son River Plate, Rosario Central y Boca Juniors, mientras que a la Sudamericana lo harían Argentinos, Huracán, Barracas Central, San Lorenzo, Tigre y Racing. Vale recordar que Platense ya selló su boleto a la Libertadores 2026 como campeón del Apertura.

LAS TABLAS DEL TORNEO

LA AGENDA DE LA FECHA 5 DEL TORNEO CLAUSURA

HURACÁN 1-0 ARGENTINOS JUNIORS

PLATENSE 2-1 SAN LORENZO

ALDOSIVI 0-0 BELGRANO

INSTITUTO 0-4 UNIÓN DE SANTA FE

RACING 1-2 TIGRE

ROSARIO CENTRAL 1-1 RIESTRA

VÉLEZ 2-1 INDEPENDIENTE

GIMNASIA 1-2 LANÚS

DEFENSA Y JUSTICIA 1-1 NEWELL’S

CENTRAL CÓRDOBA (SE) 1-1 BARRACAS CENTRAL

BANFIELD 3-2 ESTUDIANTES

RIVER 4-2 GODOY CRUZ

INDEPENDIENTE RIVADAVIA 0-3 BOCA JUNIORS

Lunes 18 de agosto

19:00 Sarmiento de Junín-Atlético Tucumán

21:00 Talleres de Córdoba-San Martín de San Juan

LA AGENDA DE LA FECHA 6 DEL TORNEO CLAUSURA

Viernes 22 de agosto

15:30 Barracas Central-Defensa y Justicia

20:00 Tigre-Independiente Rivadavia

Sábado 23 de agosto

14:30 San Lorenzo-Instituto de Córdoba

17:30 Rosario Central-Newell’s

20:00 Atlético Tucumán-Talleres de Córdoba

20:00 San Martín de San Juan-Gimnasia La Plata

Domingo 24 de agosto

14:00 Unión de Santa Fe-Huracán

16:15 Argentinos Juniors-Racing

18:15 Boca Juniors-Banfield

20:30 Independiente-Platense

Lunes 25 de agosto

15:00 Deportivo Riestra-Sarmiento de Junín

17:00 Godoy Cruz-Vélez Sársfield

19:00 Belgrano de Córdoba-Central Córdoba SE

19:15 Estudiantes de La Plata-Aldosivi

21:15 Lanús-River

Temas Relacionados

Boca JuniorsRiver PlateSan LorenzoIndependienteRacing ClubTorneo Clausura 2025

Últimas Noticias

9 frases de Miguel Russo tras la goleada de Boca: la competencia interna y por qué decidió llevar a Mendoza a todo el plantel

El entrenador explicó los motivos que lo llevaron a convocar a varios lesionados y a otros que quedaron fuera de la lista

9 frases de Miguel Russo

17 frases de Gallardo tras la goleada de River: qué tienen Bustos y Quintero, y una profunda reflexión sobre la presión

El Muñeco analizó el triunfo por 4 a 2 ante Godoy Cruz por el Torneo Clausura

17 frases de Gallardo tras

El desahogo de Alan Velasco tras marcar su primer gol en Boca: festejo entre lágrimas y el primer compañero que lo abrazó

El volante ofensivo tardó 24 encuentros en marcar su primer tanto con la camiseta del Xeneize. También tiene una asistencia al Bayern Múnich en el Mundial de Clubes

El desahogo de Alan Velasco

Boca Juniors goleó 3-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza y rompió su racha histórica sin ganar

El Xeneize dejó atrás la marca de 12 partidos sin lograr una victoria gracias a los goles de Centurión en contra, Zeballos y Velasco. Salió del último lugar en su zona

Boca Juniors goleó 3-0 a

Thomas Müller sorprendió al incluir a un ex Boca en su formación ideal junto a Messi y Neuer

El alemán, que acaba de desembarcar en los Vancouver Whitecaps de la MLS, seleccionó a un argentino nacionalizado paraguayo

Thomas Müller sorprendió al incluir
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cierre de listas: uno por

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

Quién es Sergio “Tronco” Figliuolo, el periodista que trabaja con Alejandro Fantino que será candidato libertario en PBA

El director del Colegio Interamericano de Defensa visitará la Argentina, en la antesala de una importante cumbre militar

De botas country a brillos y texturas: cómo fueron los cambios de looks de Taylor Swift durante su carrera

Se activaron las primeras alertas por ciclogénesis: cuándo vuelven las lluvias

INFOBAE AMÉRICA
Jair Bolsonaro y Álvaro Uribe

Jair Bolsonaro y Álvaro Uribe son los más recientes presos políticos del socialismo del siglo 21

Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga, los candidatos que protagonizarán el primer balotaje en Bolivia

Samuel Doria Medina reconoció su derrota y prometió apoyar a Rodrigo Paz en el balotaje en Bolivia

Tras 20 años de hegemonía del MAS, Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga disputarán la presidencia de Bolivia en el balotaje

Así fue el operativo de seguridad que desplegaron los seguidores de Evo Morales para evitar que sea detenido durante las elecciones en Bolivia

TELESHOW
El mensaje de Evangelina Anderson

El mensaje de Evangelina Anderson a sus hijos tras separarse de Martín Demichelis: “El dinero no es todo”

Rafael Ferro antes de su serie con Tini Stoessel manejaba un auto en una app: “Estaba sin laburo”

Dalila contó intimidades de su vínculo con El Polaco y apuntó contra Barby Silenzi: “No es una señora”

El emotivo homenaje de Pampita a su hija Blanca en el Día de la Niñez: una foto familiar que tocó corazones

Cierre de listas: Virginia Gallardo, Jorge Porcel Junior, Karen Reichardt y otros “candidatos famosos” para las elecciones 2025