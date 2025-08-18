River lidera la tabla anual y Boca, en zona de Libertadores: así están las posiciones del Clausura y el ingreso a las Copas

Copa Libertadores - Copa Sudamericana

La quinta jornada del Torneo Clausura se abrió el viernes con tres interesantes partidos que movieron las tablas de ambos grupos. Belgrano rescató un punto de su visita a Aldosivi en Mar del Plata y quedó a tiro de la cima de la Zona A, lo mismo que Unión de Santa Fe con su goleada ante Instituto en Córdoba por el partido interzonal de la fecha. En tanto, a Racing se le escapó un partido insólito sobre el final frente a Tigre que dejó al Matador en zona de ingreso a octavos de final (la Academia continúa fuera de la misma).

El sábado hubo actividad múltiple con interesantes encuentros: Platense le ganó 2-1 San Lorenzo, Huracán se impuso 1-0 a Argentinos Juniors, Rosario Central y Deportivo Riestra igualaron 1-1 y Vélez derrotó sobre Independiente por 2-1.

Este domingo fue el turno de los dos más grandes del país, que golearon sin atenuantes: River se impuso 4-2 ante Godoy Cruz en el Monumental (previo a definir su llave de octavos de final de la Libertadores ante Libertad de Paraguay el próximo jueves) y Boca venció 3-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza. El Millonario, además de liderar su zona, es el puntero en la tabla anual, mientras que el Xeneize retornó a un puesto de clasificación a la Copa Libertadores.

River y Boca tuvieron un domingo ideal con sendas goleadas ante Godoy Cruz e Independiente Rivadavia de Mendoza

Por la tabla anual, clasificatoria para las copas internacionales, los tres que accederían hoy a la Libertadores son River Plate, Rosario Central y Boca Juniors, mientras que a la Sudamericana lo harían Argentinos, Huracán, Barracas Central, San Lorenzo, Tigre y Racing. Vale recordar que Platense ya selló su boleto a la Libertadores 2026 como campeón del Apertura.

LAS TABLAS DEL TORNEO

LA AGENDA DE LA FECHA 5 DEL TORNEO CLAUSURA

HURACÁN 1-0 ARGENTINOS JUNIORS

PLATENSE 2-1 SAN LORENZO

ALDOSIVI 0-0 BELGRANO

INSTITUTO 0-4 UNIÓN DE SANTA FE

RACING 1-2 TIGRE

ROSARIO CENTRAL 1-1 RIESTRA

VÉLEZ 2-1 INDEPENDIENTE

GIMNASIA 1-2 LANÚS

DEFENSA Y JUSTICIA 1-1 NEWELL’S

CENTRAL CÓRDOBA (SE) 1-1 BARRACAS CENTRAL

BANFIELD 3-2 ESTUDIANTES

RIVER 4-2 GODOY CRUZ

INDEPENDIENTE RIVADAVIA 0-3 BOCA JUNIORS

Lunes 18 de agosto

19:00 Sarmiento de Junín-Atlético Tucumán

21:00 Talleres de Córdoba-San Martín de San Juan

LA AGENDA DE LA FECHA 6 DEL TORNEO CLAUSURA

Viernes 22 de agosto

15:30 Barracas Central-Defensa y Justicia

20:00 Tigre-Independiente Rivadavia

Sábado 23 de agosto

14:30 San Lorenzo-Instituto de Córdoba

17:30 Rosario Central-Newell’s

20:00 Atlético Tucumán-Talleres de Córdoba

20:00 San Martín de San Juan-Gimnasia La Plata

Domingo 24 de agosto

14:00 Unión de Santa Fe-Huracán

16:15 Argentinos Juniors-Racing

18:15 Boca Juniors-Banfield

20:30 Independiente-Platense

Lunes 25 de agosto

15:00 Deportivo Riestra-Sarmiento de Junín

17:00 Godoy Cruz-Vélez Sársfield

19:00 Belgrano de Córdoba-Central Córdoba SE

19:15 Estudiantes de La Plata-Aldosivi

21:15 Lanús-River