La intimidad de Mastantuono antes de la presentación en el Real Madrid: “Lo definen como ‘un niño con la sangre helada’”

Revelaron qué hizo Mastantuono en sus primeros 12 días en Madrid

Este jueves 14 de agosto, Franco Mastantuono vivirá su primera jornada como jugador del Real Madrid, en un evento que no solo marca su presentación oficial, sino que también coincide con su cumpleaños número 18, habilitándolo legalmente para firmar su contrato profesional con el club español.

La entidad madrileña confirmó que la ceremonia se realizará en la Ciudad Real Madrid. El acto incluirá la tradicional firma del vínculo, que lo unirá al club durante seis temporadas, y una conferencia de prensa posterior en la que Mastantuono responderá a los medios. Según detalló el propio club en un comunicado oficial, el presidente Florentino Pérez encabezará el protocolo de bienvenida y rubricará el acuerdo junto al futbolista.

El traspaso de Mastantuono desde River Plate se cerró en 45 millones de euros (casi 52 millones de dólares, incluyendo variables), una cifra que lo posiciona como una de las apuestas más relevantes de la temporada para el Real Madrid. El club optó por inscribirlo en la camiseta únicamente con el apellido “Mastantuono”, una práctica habitual para los jóvenes que inician su carrera en la elite europea. Además, la elección del dorsal número 25 para el argentino no es casual: aunque históricamente se asocia a porteros como Iker Casillas o Thibaut Courtois, también lo han portado futbolistas de campo como Eduardo Camavinga, Vinicius Júnior y Rodrygo, todos ellos talentos que se consolidaron en el primer equipo tras un proceso de adaptación.

La llegada de Mastantuono a la capital española se produjo el 2 de agosto, anticipando su integración al plantel y permitiéndole aclimatarse antes de la presentación oficial. Aunque todavía no ha debutado en partido oficial, la prensa española ya anticipa que el cuerpo técnico, liderado por Xabi Alonso, lo seguirá de cerca con la expectativa de que compita por un lugar junto a figuras como Jude Bellingham y Arda Güler durante la campaña 2025/26. La proyección del mediocampista argentino lo ubica como una pieza dinámica, capaz de aportar versatilidad y energía en el mediocampo del conjunto blanco.

En el programa radial El Larguero, el periodista Ignacio Marcano dio detalles de los primeros días de la promesa, que ya debutó en la selección argentina en la última doble fecha de Eliminatorias. “Está muy mentalizado, lleva 12 días adaptándose a España. Está con su padre Cristian, sus hermanos Lucía y Valentín, y un hombre de su agencia de representación, al que se le va a sumar un ex Atlético, Augusto Fernández, también por su agencia”, contó el cronista, que además reveló que recibió el llamado de la marca de indumentaria que lo patrocina para viajar a la sede central en Alemania y firmar una extensión de su vínculo.

Mastantuono, en su último partido con la casaca de River (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Está tranquilo, nos lo definen como ‘un niño con la sangre helada’. Tiene muchas ganas de ponerse la camiseta y de entrenar con sus compañeros, porque por temas legales no pudo, pero ha seguido un plan específico ideado por Xabi (Alonso) y guiado por el preparador físico. Está buscando casa, todavía no la ha encontrado. Se ha relajado escuchando a Joaquín Sabina, tiene una colección de vinilos”, añadió Marcano.

La presentación de Mastantuono se produce en un contexto de optimismo para el Real Madrid, que viene de imponerse por 4 a 0 al WSG Tirol en Austria, con goles de Éder Militao, Kylian Mbappé (en dos ocasiones) y Rodrygo. El club ya planifica el debut oficial de la temporada, previsto para el 19 de agosto en el Santiago Bernabéu frente a Osasuna, donde Mastantuono aspira a integrar la nómina y sumar sus primeros minutos en la Liga de España.

La tradición de apostar por jóvenes talentos sudamericanos se refuerza con la llegada de Mastantuono, el primer representante albiceleste contratado por la Casa Blanca desde el paso por Ángel Di María. En el medio, irrumpió Nico Paz desde la cantera, nacido en España, pero que representa a La Scaloneta y hoy se destaca en el Como de Italia.