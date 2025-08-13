Real Madrid dio a conocer los detalles de la presentación oficial de Franco Mastantuono como nuevo fichaje

A dos meses de hacer oficial la contratación, Real Madrid realizará la presentación formal de Franco Mastantuono como flamante fichaje este jueves 14 de agosto. El jugador celebrará sus 18 años con un evento que lo vestirá como jugador del Merengue por primera vez tras haber sido comprado.

Según indicaron desde la Casa Blanca española, el acto formal de presentación se llevará adelante en la Ciudad Real Madrid desde las 13hs de España (8AM de Argentina). Luego, el ex River Plate protagonizará un acto protocolar con el presidente Florentino Pérez para firmar el vínculo por seis temporadas con la entidad española. Finalmente, el jugador argentino afrontará una conferencia de prensa.

Mientras se ultiman los detalles de la ceremonia, diferentes medios especializados adelantaron que Mastantuono utilizará la camiseta número 25, dorsal que en el pasado lucieron otros nombres destacados tanto entre los porteros como en futbolistas de campo. Si bien a menudo se asocia con arqueros, como Iker Casillas o Thibaut Courtois, ese mismo dorsal también fue llevado por jugadores como Eduardo Camavinga, Vinicius Júnior y Rodrygo. Esta tradición recayó en talentos jóvenes que luego crecieron hasta afirmarse en el plantel principal.

La llegada de Mastantuono a Madrid se produjo tras un traspaso valorado en 45 millones de euros incluyendo variables, monto que posiciona al argentino como una de las apuestas más importantes de la temporada. El club optó por inscribirlo en la camiseta solamente como “Mastantuono”, modalidad habitual para quienes inician su trayecto profesional en la elite europea.

Vale destacar que la presentación coincide con su cumpleaños 18. El joven, que ya fue citado a la selección Mayor de Argentina, cumplirá la mayoría de edad y de esa manera podrá incorporarse oficialmente a la Casa Blanca una vez que firme su contrato. La joya surgida de la cantera de River Plate se encuentra en la capital española desde el pasado 3 de agosto.

Aunque aún no debutó oficialmente, la proyección de Mastantuono lo ubica como una herramienta dinámica en el primer equipo durante la campaña 2025/26. Reportes de la prensa española ya anticipan que será seguido de cerca por el cuerpo técnico encabezado por Xabi Alonso, con la expectativa de que comparta espacio y competencia con figuras como Jude Bellingham y Arda Güler.

En el aspecto contractual, Capology reveló que Mastantuono firmará un acuerdo hasta 2031, con un salario anual próximo a los 4 millones de dólares, cifra superior a la de otros talentos argentinos que dieron el salto a Europa en el último año. Para blindar su inversión, el Real Madrid incluyó además una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, igual a la de otras promesas, entre las que se cuentan Endrick y Arda Güler.

Durante su despedida de la Argentina, Mastantuono se refirió a su paso por River y al significado personal de este cambio: “Mi sueño de ganar cosas con River no desapareció. No se fue. Solo cambió el orden. Hoy me toca salir, crecer, vivir nuevas experiencias y aprender. Pero el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca. Yo sé que va a pasar. Porque los sueños que se sienten con el alma no tienen fecha de vencimiento. Gracias, River, por todo. No es un adiós, es un hasta pronto”, aseguró el mediocampista, que este jueves vivirá su primera jornada como nuevo jugador del Real Madrid ante los ojos del fútbol europeo.

Franco Mastantuono ahora se focaliza en formar marte de la nómina para el debut oficial del Real Madrid en la temporada, que será el 19 de agosto en el Santiago Bernabéu ante Osasuna, en el marco de la primera jornada de La Liga de España. El Merengue viene de golear ayer por 4 a 0 al WSG Tirol en Austria gracias a los tantos de Éder Militao, Kylian Mbappé (en dos oportunidades) y Rodrygo.

EL COMUNICADO DE REAL MADRID

El Real Madrid C. F. comunica que mañana jueves, a las 13:00 h, tendrá lugar la presentación de nuestro jugador Franco Mastantuono en la Ciudad Real Madrid.

Previamente, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibirá a Franco Mastantuono para el acto protocolario de la firma que vincula a nuestro nuevo jugador con el club las próximas seis temporadas.

Después de la presentación, Franco Mastantuono atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid.