Max Verstappen terminó con los rumores sobre su salida a Mercedes y anunció que seguirá en Red Bull en 2026

Tras varios meses con fuertes rumores circulando a lo largo del paddock de la Fórmula 1, Max Verstappen confirmó su continuidad en Red Bull de cara a la próxima temporada 2026. El piloto neerlandés cortó de raíz las especulaciones que lo posicionaban como futuro titular de Mercedes, algo que se profundizó después de diversas declaraciones de Toto Wolff, jefe del team británico, y una supuesta reunión secreta. Ahora, el cuatro veces campeón de la categoría aseguró que seguirá al mando del monoplaza con el que se convirtió en uno de los mejores pilotos del mundo.

La confirmación de Verstappen en Red Bull supone una fuerte corriente de aire fresco para la escudería, que viene de perder importantes nombres en cargos clave en todo su organigrama estructural. “Ha sido muy interesante seguir todas las historias interesantes que han surgido en los últimos meses (sobre los rumores con Mercedes). Nunca dije nada al respecto porque estaba concentrado en hablar con el equipo sobre cómo podemos mejorar nuestro rendimiento y también en ideas para el próximo año, y por eso no tenía nada que añadir”, comentó el piloto de 27 años en el media day del Gran Premio de Hungría.

En esta misma línea, agregó: “Pero creo que es hora de acabar con todos los rumores, y yo siempre he tenido bastante claro que me quedaría de todas formas. Creo que ese era el sentimiento general en el equipo, porque siempre estábamos discutiendo qué podíamos hacer con el coche. Y cuando no te interesa quedarte, también dejas de hablar de estas cosas, y yo nunca lo hice”.

Cabe recordar que durante la semana, Helmut Marko, asesor de la estructura de la bebida energizante, afirmó en diálogo con Sport.de que “Max Verstappen correrá para Red Bull en 2026”.

Verstappen se ubica tercero en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 (EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS)

“No necesito entrar en detalles, pero me gusta la gente con la que trabajo. Ya hemos cosechado muchos éxitos juntos, aunque también sé que el año que viene será completamente diferente. En cuanto al motor, esto también aplica a nuestro propio proyecto, y todo es muy interesante. Creo que lo dejaré ahí, ya que no quiero entrar en demasiados detalles”, respondió Verstappen cuando le preguntaron por qué optó por continuar en el equipo.

No obstante, Verstappen dejó en claro que los rumores sobre su futuro siempre estarán presentes en el paddock. Según reportó el portal especializado Motorsport, Super Max fue contundente cuando le preguntaron si espera que las especulaciones en relación con su continuidad en Red Bull vuelvan a surgir en el 2026. “Si me preguntas eso el año que viene, entonces sí, y tendremos esa especulación. Pero nunca hablo de ello, porque me interesa más trabajar en el rendimiento de las cosas, así que por eso tampoco hablo realmente de lo que dice mi contrato”.

Esto también está relacionado con la supuesta cláusula de rescisión que tendría el neerlandés en su contrato con el team con sede en Milton Keynes. El vínculo entre el piloto y la escudería se extiende hasta 2028, según informó el medio The Race.

Sin embargo, habría una cláusula de rendimiento que le habría permitido convertirse en agente libre para 2026 si no se cumplían ciertos requisitos en la clasificación antes de las vacaciones de verano, las cuales comenzarán después del GP de Hungría. Verstappen podría haber activado dicha norma si quedaba fuera de los tres primeros puestos del campeonato de pilotos, algo que se aseguró con la victoria en la carrera Sprint en Spa-Francorchamps.

Verstappen debutó en la F1 de la mano de Toro Rosso en 2015, mientras que subió a Red Bull en 2016. Allí, ganó cuatro títulos mundiales (REUTERS/Kamran Jebreili/File Photo)

Por su parte, Verstappen hizo hincapié en el complicado panorama de Red Bull y el rendimiento irregular del monoplaza RB21 en la presente temporada: “Nadie sabe realmente dónde estará el año que viene. Y para nosotros este año, siendo realistas, va a ser muy difícil luchar contra McLaren. Creo que ya es bastante difícil luchar contra Ferrari y Mercedes”. Vale destacar que el equipo austriaco marcha cuarto en el Campeonato de Constructores con 192 unidades, de las cuales 185 pertenecen al neerlandés.

Pese a esto, el neerlandés puntualizó en que la recta final del calendario 2025 será vital para seguir desarrollando el monoplaza de cara a la temporada 2026, donde habrá un importante cambio de reglamento.

“Pero creo que aún hay muchas oportunidades para aprender más sobre el coche y su comportamiento. Claro que sé que los coches serán diferentes el año que viene, pero aún hay aspectos de ingeniería que se pueden aprovechar de este año e implementar para el año que viene. Así que no podemos simplemente decir: ‘Vale, no vamos a ganar el campeonato este año, así que lo descartamos por completo’”, concluyó Verstappen.