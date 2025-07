La sentencia de Toto Wolff sobre la posible llegada de Verstappen a Mercedes en la Fórmula 1

Formula One F1 - Austrian Grand Prix - Red Bull Ring, Spielberg, Austria - June 28, 2025 Red Bull's Max Verstappen ahead of qualification REUTERS/Gintare Karpaviciute

“Mercedes, negociaciones concretas con Max Verstappen”. La información brindada por Sky Sport convulsionó al mundo de la Fórmula 1 y abrió un frente de tormenta en el seno de Red Bull en la previa al Gran Premio de Silverstone. Todos los rumores se aceleraron en las semanas siguientes por el alejamiento de Christian Horner como director del equipo y algunos trascendidos sobre una presunta reunión para sellar la salida de Verstappen. Sin embargo, el jefe de las Flechas Plateadas, Toto Wolff, salió a hablar horas antes del GP de Bélgica y descartó un cambio de rumbo en el corto plazo, sumado a respaldar a sus dos pilotos, George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

El máximo responsable de Mercedes concedió algunas declaraciones para el portal de Austria, ORF, que también fueron difundidas por el sitio especializado Motorsport, y en las cuales dio a entender que se mantendrá la misma alineación de cara al 2026: “La dirección que queremos tomar es claramente continuar con George y Kimi. Esa es la prioridad absoluta”.

Sin embargo, evitó descartar de plano el nombre del tetracampeón mundial en el largo plazo: “Pero no se puede ignorar a alguien como Max y sus planes para el futuro. Lo consideramos, pero no creo que haya grandes sorpresas”.

“Las conversaciones se han llevado a cabo durante las últimas semanas y meses, así que todos están al tanto”, manifestó en un claro guiño para Verstappen, ya que no le cierra la puerta a tenerlo bajo su ala.

Lo cierto es que el interés del equipo británico por Super Max viene de larga data y, desde la salida de Lewis Hamilton rumbo a Ferrari, el nombre del neerlandés está en el radar para cambiar de escudería. “A todos los equipos les gustaría fichar a Max, porque es el piloto más fuerte, es lógico. Pero ya dije que el piloto siempre intentará sentarse en el coche más potente. Por eso, tenemos que hacer los deberes para que el coche funcione. Entonces, Mercedes podría convertirse en una alternativa real para Max”, llegó a declarar el pope de Mercedes en una entrevista de marzo de 2024 con el medio austríaco OE24.

Toto Wolff respaldó a Russell y Kimi Antonelli (Crédito: Reuters/Andrew Boyers)

Al término del Gran Premio de Silverstone, el despido de Red Bull a Horner recrudeció las versiones periodísticas en torno a un alejamiento del piloto de 27 años, quien vacacionó en el mismo lugar que Toto Wolff en los últimos días, una particularidad que trajo muchos comentarios en redes sociales. Incluso, el ex piloto y actual comentarista de Sky Sports Alemania, Ralf Schumacher, se hizo eco de esta coincidencia, que para él no lo era: “No es casualidad que esta semana haya dos yates navegando frente a Cerdeña: uno es de Toto Wolff y el otro de Max Verstappen. Por lo que escuché, es muy probable que hayan tomado un café juntos”.

A pesar de esta información, el director de Mercedes negó haber mantenido un cónclave con Verstappen: “Que pases las vacaciones cerca de alguien no significa que vayan a trabajar juntos en la Fórmula 1. Siempre nos llevamos bien y, casualmente, nos gusta vacacionar en los mismos lugares”.

El diario alemán Bild dio la misma información, como así también descartó algunas imágenes falsas que mostraban a Wolff subiendo al jet privado del conductor europeo en Cerdeña. Dichas postales correspondían a un video grabado tras el Gran Premio de Zandvoort en 2022, donde el jefe de las Flechas Plateadas abordaba su propio avión privado. El periódico confirmó que no existió ningún encuentro entre ambos en la isla italiana, tras consultar a fuentes de la escudería.

Christian Horner fue despedido como director de Red Bull (Crédito: Reuters/Leonhard Foeger)

Toto Wolff eligió tomarse a broma las fotografías fabricadas con inteligencia artificial y material de archivo: “Lo nuevo es que ahora la gente hace collages de fotos con aviones. Nunca habíamos visto eso”.

Luego de tres semanas sin Fórmula 1, la categoría reina del automovilismo volverá este viernes desde las 7:30 (hora argentina) bajo la modalidad Sprint, ya que se correrá una carrera corta de 15 vueltas este sábado y el domingo será momento de la carrera a 44 giros en el circuito de Spa-Francorchamps.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GP DE BÉLGICA DE LA FÓRMULA 1

Viernes 25 de julio

Práctica Libre: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Bélgica)

Clasificación Sprint: 11.30 (Argentina) / 16.30 (Bélgica)

Sábado 26 de julio

Carrera Sprint a 15 vueltas: 7.00 (Argentina) / 12.00 (Bélgica)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Bélgica)

Domingo 27 de julio

Carrera a 44 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Bélgica)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)