Confirmaron la continuidad de Verstappen en Red Bull para 2026: el “efecto rebote” con Russell en Mercedes

Max Verstappen seguiría en Red Bull de cara a la temporada 2026 (REUTERS/Yves Herman)

Después de extensas semanas convulsionadas ante un presente inquietante por parte de Red Bull, la escudería austriaca anunció una noticia trascendental de cara al futuro: Max Verstappen seguirá en el equipo. Más allá de las dificultades en el rendimiento en el monoplaza RB21, además de los problemas en la cúpula dirigencia del team con sede en Milton Keynes con importantes salidas en puestos clave, el cuatro veces campeón de la Fórmula 1 permanecerá como piloto titular para la temporada 2026. Esto también deriva en otros movimientos, como es el caso de George Russell con Mercedes, el cual estuvo relacionado con una hipotética salida del neerlandés del equipo de los dos toros.

“Puedo confirmar que Max Verstappen correrá para Red Bull en 2026″, subrayó Helmut Marko, hombre fuerte del equipo austriaco, en diálogo con Sport.de. El acuerdo de Verstappen con Red Bull se extiende hasta 2028, pero incluía una cláusula de rendimiento que le habría permitido convertirse en agente libre para 2026 si no se cumplían ciertos requisitos en la clasificación antes de las vacaciones de verano, las cuales comenzarán después del Gran Premio de Hungría. Esta cláusula podía activarse si el piloto neerlandés quedaba fuera de los tres primeros puestos del campeonato de pilotos tras la carrera en el trazado del Hungaroring.

Sin embargo, los puntos obtenidos por Verstappen en el Gran Premio de Bélgica, donde sumó una victoria en la carrera sprint y un cuarto puesto en la principal, han hecho matemáticamente imposible que pierda su posición entre los tres primeros al cierre del próximo fin de semana. Russell, su rival más cercano en la tabla, se encuentra a 28 unidades de distancia tras no puntuar en el sprint de Spa y finalizar quinto en la carrera principal. Con solo 25 puntos en juego por una victoria y sin bonificaciones adicionales por vueltas rápidas esta temporada, ni siquiera un triunfo del corredor británico de las Flechas Plateadas en Hungría combinado con un cero de Verstappen alteraría el orden actual.

Al ubicarse tercero por detrás de los dos pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, Verstappen no podrá activar la cláusula de salida de Red Bull (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Esta situación no solo asegura la permanencia de Verstappen en Red Bull para 2026, sino que también despeja el panorama para otros movimientos en la parrilla. En particular, George Russell está cerca de cerrar un contrato con Mercedes valorado en 30 millones de libras anuales y por varias temporadas, según reveló Mail Sport. Las negociaciones han avanzado rápidamente, y una fuente cercana confirmó que “se han acordado todos los puntos principales”, aunque aún quedan detalles por definir, como el número de apariciones de patrocinadores que realizará el piloto de 27 años.

Mercedes ha presionado para concluir el acuerdo antes del receso de verano posterior al Gran Premio de Hungría, pero la revisión exhaustiva del contrato por parte de la gerencia y asesores legales de Russell podría retrasar la firma definitiva. El compromiso de Verstappen con Red Bull para 2026 también influye en la estrategia de Mercedes. El jefe del equipo, Toto Wolff, ha manifestado que su “prioridad absoluta” es mantener a los pilotos actuales y que existe una “probabilidad del 90-95 %” de continuar con la misma alineación al menos hasta 2026.

No obstante, la posibilidad de que el neerlandés, con quien estuvo estrechamente ligado y él mismo se encargó de decir que mantuvo conversaciones, quede disponible para 2027 lleva a Wolff a evitar compromisos excesivamente largos tanto con Russell como con Andrea Kimi Antonelli, manteniendo abiertas las opciones para el futuro.

*La victoria de Verstappen en la carrera Sprint del GP de Bélgica

El trasfondo de estas maniobras contractuales es la inminente llegada de un nuevo reglamento técnico en la Fórmula 1 para la próxima temporada. El proyecto de motor propio de Red Bull Powertrains-Ford añade un elemento de incertidumbre, ya que ningún equipo puede prever con certeza quién dominará el nuevo ciclo. Cambiar de escudería en este contexto podría resultar arriesgado para cualquier piloto de élite, incluido Verstappen, quien ha reiterado que su prioridad es contar con “el coche más rápido posible”.

El propio Laurent Mekies, flamante jefe de la escudería austriaca, ha subrayado que retener a Verstappen a largo plazo depende de la capacidad de Red Bull para ofrecerle un monoplaza competitivo: “En cuanto a la prioridad, estoy seguro de que Max quiere un coche rápido. Si le conseguimos un coche rápido, estoy seguro de que anulamos todas las demás consideraciones”.

La cláusula de rendimiento en el contrato de Verstappen no desaparece tras este verano. Según The Race, para 2027 podría activarse si el piloto queda fuera de los dos primeros puestos en la clasificación antes del receso estival. Esto mantiene abierta la puerta a un posible cambio de equipo si Red Bull no logra adaptarse con éxito al nuevo reglamento y otro equipo se muestra dominante. El mercado de pilotos para 2027 se presenta especialmente dinámico, con potenciales vacantes en Mercedes, Aston Martin e incluso, en teoría, Ferrari.

Por ahora, la permanencia de Verstappen en Red Bull ofrece estabilidad tanto al piloto como al equipo, en un entorno donde la lealtad y la cautela ante los cambios técnicos pesan tanto como la ambición deportiva. El propio Mad Max lo expresó antes del Gran Premio de Bélgica: “En general, estoy bastante contento donde estoy. Y espero, y ese sigue siendo el objetivo que nos marcamos cuando firmamos el nuevo contrato, conducir aquí hasta el final de mi carrera”.