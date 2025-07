Fotos trucadas, yates seguidos por radar y espionaje: el frenesí de rumores que desató la “coincidencia” entre Verstappen y Wolff

Verstappen, Wolff y la foto fake

Las redes sociales y los foros especializados en Fórmula 1 han sido escenario de una auténtica tormenta informativa en los últimos días. Imágenes virales y rumores sobre un supuesto encuentro secreto entre Max Verstappen, actual campeón del mundo, y Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes, en la isla de Cerdeña, han alimentado la especulación sobre el futuro del piloto neerlandés en medio de la crisis interna que atraviesa Red Bull tras el despido de Christian Horner. Sin embargo, según informó el medio alemán Bild, tanto las fotografías como las versiones de una reunión entre ambos han sido desmentidas por fuentes oficiales. No obstante, ambas partes aceptaron el coqueteo y que las negociaciones, aún embrionales, existen.

Rumores y fotos falsas: origen, viralización y desmentida

La última semana ha estado marcada por una oleada de rumores y noticias falsas en torno a Max Verstappen y su posible salida de Red Bull. Todo comenzó cuando servicios de rastreo de yates y aviones detectaron que tanto el barco de Verstappen como el de Toto Wolff se encontraban en las mismas aguas frente a la isla de Cerdeña, en Italia. Esta coincidencia fue suficiente para que en redes sociales y medios de comunicación se multiplicaran las teorías sobre un posible encuentro entre el piloto y el directivo de Mercedes.

La situación se intensificó cuando comenzaron a circular imágenes falsas que supuestamente mostraban a Wolff subiendo al jet privado de Verstappen en Cerdeña. Sin embargo, Bild aclaró que estas fotografías eran falsas y que, en realidad, correspondían a un video grabado tras el Gran Premio de Zandvoort en 2022, donde Wolff abordaba su propio avión privado. El medio alemán, tras consultar a fuentes de Mercedes, confirmó que no existió ningún encuentro entre ambos en la isla italiana. Mercedes también negó cualquier reunión, según recogió Bild.

La viralización de estas imágenes, fabricadas con inteligencia artificial y material de archivo, puso de manifiesto la facilidad con la que la desinformación puede propagarse en el entorno digital. Numerosas cuentas en redes sociales y fuentes anónimas llegaron a afirmar que Verstappen ya había firmado un contrato con Mercedes, aunque ninguna de estas versiones pudo ser corroborada con pruebas.

Crisis en Red Bull: el despido de Christian Horner y su impacto

El contexto de estos rumores se enmarca en una de las etapas más convulsas para Red Bull Racing en los últimos años. La escudería austriaca se vio sacudida por el despido de Christian Horner, quien ocupó el cargo de director del equipo y CEO durante más de dos décadas. La decisión, tomada apenas tres días después del Gran Premio de Silverstone, sorprendió tanto a la Fórmula 1 como al propio equipo, ya que Horner había sido la imagen del éxito de Red Bull, pese a las luchas de poder internas y a un reciente escándalo por mensajes de contenido sexual.

La salida del británico generó inquietud dentro de la estructura de Red Bull y abrió interrogantes sobre el futuro de su principal figura, Max Verstappen. El piloto neerlandés, de 27 años, reaccionó públicamente a través de su cuenta de Instagram, donde agradeció a Horner por los años de trabajo conjunto: “Desde mi primera victoria hasta cuatro campeonatos del mundo, hemos compartido éxitos increíbles. Ganando carreras inolvidables y batiendo incontables récords. ¡Gracias por todo, Christian!”, publicó Verstappen. No obstante, las versiones sobre roces recientes entre ambos también han circulado en el paddock.

La empresa matriz de Red Bull aún no ha ofrecido una explicación pública sobre la destitución de Horner. Se espera que Oliver Mintzlaff, director deportivo de Red Bull, aclare la situación la próxima semana en Spa-Francorchamps, antes del Gran Premio de Bélgica.

Las fotos falsas que circularon y potenciaron los rumores

Opiniones de expertos y ex pilotos sobre el futuro de Verstappen

En medio de la incertidumbre, diversas voces autorizadas del automovilismo han aportado su visión sobre el futuro de Verstappen y la situación interna de Red Bull. Gerhard Berger, expiloto de Fórmula 1, expresó en una entrevista con Kronen Zeitung, que la coincidencia de yates en Cerdeña no implica un acercamiento real entre Verstappen y Mercedes: “Fue una coincidencia. Max siempre ha dicho que quiere seguir en Red Bull, y creo que así será incluso tras la salida de Horner”.

Berger también opinó sobre la relación entre Verstappen y Horner, señalando que nunca fue especialmente cercana: “La relación entre los Verstappen y Horner no fue precisamente la mejor. Su salida podría incluso ser un factor decisivo para que Max permanezca en el equipo”. El expiloto consideró que la prioridad de Red Bull en este momento no es la lucha por el campeonato mundial, sino estabilizar la estructura interna tras la marcha de Horner.

Por su parte, Ralf Schumacher, ex piloto y actual comentarista de Sky Sports Alemania, alimentó las especulaciones al afirmar que era probable que Verstappen y Wolff hubieran tomado un café juntos en Cerdeña. Schumacher interpretó la situación como una señal de que el ambiente en Red Bull se ha vuelto insostenible para Verstappen, especialmente tras los recientes resultados adversos y la salida de Horner. “Creo que está bastante claro lo que Max quiere. El GT3 es algo que le apasiona. Mercedes también lanzará un nuevo auto en esa categoría pronto, así que ahora mismo no parece probable que él siga en Red Bull", declaró el hermano del mítico Michael.

Sin embargo, Günther Steiner, ex jefe de equipo en la Fórmula 1, ofreció una perspectiva diferente. En declaraciones recogidas por Bild, Steiner consideró improbable que Verstappen abandone Red Bull en el corto plazo: “Max seguro que se queda en Red Bull. Al menos, creo que seguirá allí en 2026... Cambiar de equipo ahora sería demasiado arriesgado”. Steiner subrayó que el piloto evaluará cuidadosamente el desarrollo del equipo el próximo año antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro.

Información contractual: cláusulas de salida y escenarios futuros

El contrato de Max Verstappen con Red Bull Racing se extiende hasta 2028, lo que en principio garantiza su permanencia en la escudería austriaca durante varias temporadas más. Sin embargo, Bild informó que existe una cláusula de salida que podría activarse si Verstappen no se encuentra entre los tres primeros del campeonato al llegar el receso de verano. Esta condición contractual añade presión en un momento en el que Red Bull atraviesa una crisis interna y enfrenta una competencia cada vez más fuerte en la Fórmula 1.

Günther Steiner explicó que Verstappen tiene margen para marcharse si las cosas no mejoran el próximo año, pero advirtió que cambiar de equipo en este momento sería un movimiento arriesgado. “Va a observar lo que sucede a su alrededor y querrá ver cómo se desarrolla la situación el próximo año. ¿Quién es fuerte y quién no? Cambiar de equipo ahora y firmar un contrato largo con otro (sea quien sea) me parece muy arriesgado”, afirmó Steiner. El ex jefe de equipo añadió que no cree que ningún equipo esté dispuesto a ofrecerle a Verstappen un contrato por solo un año, lo que dificultaría un posible traspaso inmediato.

Steiner también señaló que el piloto neerlandés probablemente esperará a que entren en vigor las nuevas regulaciones técnicas de la Fórmula 1 en 2027 antes de considerar un cambio de equipo. “Por eso él mismo dice: ‘me quedo donde estoy’. Pero sin duda tiene cláusulas en su contrato que le dan margen para marcharse si las cosas no van bien el año que viene”, concluyó Steiner, según Bild.