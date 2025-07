“¿Dónde está tu marido?“: la pregunta de Ruggeri a Morena Beltrán sobre el presente de Blondel en Boca y la reacción de la periodista

Ruggeri le preguntó a Morena Beltrán por el presente de Blondel en Boca

Oscar Ruggeri tuvo su jornada estelar en el programa F90, que transmite ESPN, por sus filosas opiniones sobre el presente de Boca, que perdió este domingo 1-0 ante Huracán y superó la peor racha de su historia: 11 partidos sin ganar. Los cuestionamientos recayeron sobre el nivel de los futbolistas, la falta de respuestas de Miguel Russo, las decisiones del presidente Juan Román Riquelme, y la extraña secuencia del campo de Miguel Merentiel.

En ese contexto, el ex defensor, de 63 años, se animó a interpelar a su compañera Morena Beltrán por las casi nulas oportunidades que está teniendo Lucas Blondel, su pareja. Y el diálogo rápidamente se convirtió en viral.

“Yo no porque está Morena acá, pero el marido de Morena, ¿dónde está? No lo nombran ustedes", arremetió el Cabezón, ante las risas del panel. “Pareja, compañero”, trataron de modificarle el rótulo Federico Bulos y el Chavo Fucks.

“Bueno, bueno, concubinato. Lo que quieran ustedes. Como ella está sentada acá, cada vez que nombran a un lateral, nombran a Advincula y Barinaga. Al otro chico no lo nombran. ¿Por qué no lo nombran? ¿No está más? ¿Qué está haciendo“, insistió el campeón del mundo con Argentina en México 86.

Fue ahí que Augusto César, encargado de la información de Boca, se sumó al debate. “Hasta acá no es muy tenido en cuenta por Russo, fijate que ayer se quedó afuera del banco de suplentes”, aportó. “¿Y qué es lo que está pasando?“, pidió detalles el ex DT de San Lorenzo e Independiente. ”Lo probó más de ocho que de cuatro", planteó el cronista. “Y de pronto desapareció”, volvió a sembrar dudas Ruggeri.

Allí reaccionó Beltrán, quien mantenía un papel secundario en el ida y vuelta. “La realidad es que tampoco encaja, porque Boca no juega con 8, juega con un doble 5, con un enganche y dos delanteros más. Lucas es lateral”, llevó la discusión al pizarrón. “Juega en la selección de lateral”, recordó el defensor, sobre su actualidad en el combinado de Suiza.

“Los considera más a Advíncula y a Barinaga. Y es fútbol. Somos todos grandes. Son elecciones”, intentó rematar Morena. Pero no convenció al experimentado ex jugador. “Yo no me la... A mí no me vengan con eso, si ustedes quieren pasar así por encima...”, concluyó, dejando entrever que la escasa acción de Blondel no tiene relación con cuestiones futbolísticas, según su óptica.

La polémica del cambio de Merentiel

Antes y después de este debate, Ruggeri le inyectó acidez a sus comentarios sobre la actualidad de Boca. “Con Merentiel tiene que haber una charla. Acá si no pegas un golpe... Riquelme tiene que pegar un golpe de presidente, tiene que solucionarles los problemas a Russo. Porque el vestuario ya está... Digo por las cosas que están sucediendo", enfatizó respecto de la escena de la salida del uruguayo, que terminó marchándose directo al vestuario y habría roto un vidrio para descargar su bronca.

“¿Hoy sabés quiénes son los mejores jugadores de Boca? Los que no juegan. Hoy el hincha de Boca lo abraza a Marcos Rojo y le dice: ‘Volvé, Marcos. No te vayas a ningún lado, volvé’", sorprendió con su mirada.

Y también le dedicó unas palabras a Leandro Paredes: “Él ya sabe lo que pasa y dice ‘dónde me metí’. Vino a Boca, porque le garantiza jugar de acá al Mundial, afuera a veces jugaba, a veces no jugaba. Pero ve alrededor y se encuentra a Palacios, con una máscara, en la hinchada de Colo Colo, y el debate de si tiene lesiones, que no se sabe qué pasó... Ve lo de Merentiel, y debe decir ‘¿qué están haciendo?’.