Las filosas críticas de Ruggeri a Boca: su teoría sobre el cambio de Merentiel y una llamativa frase sobre Rojo

La salida de Merentiel y la mirada de Ruggeri

Boca Juniors atraviesa un momento inédito: acumula 11 partidos consecutivos sin ganar, con un saldo de seis empates y cinco derrotas. El tropiezo 1-0 ante Huracán por la tercera fecha del Torneo Clausura profundizó una crisis que parece no tener fin. Y afloraron nuevos chispazos extrafutbolísticos, como se pudo apreciar en el vodevil del cambio de Milton Giménez por Miguel Merentiel. El desconcierto a la hora de la decisión y la reacción destemplada del uruguayo, que se marchó directo al vestuario y habría roto un vidrio, es un síntoma más del mal momento.

La serie negativa comenzó el 27 de abril de 2025, cuando Boca cayó 1-2 ante River Plate en el Estadio Monumental. Aquella derrota marcó el final del ciclo de Fernando Gago como entrenador y abrió una etapa de inestabilidad en el banquillo.

Tras la salida de Gago, Mariano Herrón asumió como técnico interino. Bajo su mando, el equipo igualó 1-1 con Tigre y 0-0 con Lanús. Aunque este último empate permitió la clasificación a los cuartos de final del Torneo Apertura tras una definición por penales, la ilusión se desvaneció rápidamente con la eliminación ante Independiente (0-1) en La Bombonera.

La llegada de Russo a su tercer ciclo como entrenador generó expectativas. Su debut, un empate 2-2 frente al Benfica, dejó una imagen alentadora, reforzada por una derrota ajustada ante el Bayern Múnich (2-1). Sin embargo, el empate 1-1 contra el modesto Auckland City, un equipo amateur, disipó cualquier atisbo de recuperación.

La seguidilla de empates ante Argentinos Juniors (0-0) en La Paternal y Unión (1-1) en La Boca, sumada a la reciente eliminación en Copa Argentina frente a Atlético Tucumán, completó el cuadro de la crisis.

Oscar Ruggeri analizó el difícil momento en el programa F90, que transmite ESPN. El ex defensor surgido del Xeneize, campeón del mundo y de América con Argentina y con pasado en River, no ahorró filo en su crítica, apelando a su experiencia como ex futbolista.

Cuando Federico Bulos, quien ofició como conductor del ciclo, le preguntó cuál es el problema de Boca, ironizó: “¿Un problema tiene Boca? Por dónde querés empezar?“.

“Con Merentiel tiene que haber una charla. Acá si no pegas un golpe... Riuelme tiene que pegar un golpe de presidente, tiene que solucionarles los problemas a Russo. Porque el vestuario ya está... Digo por las cosas que están sucediendo", subrayó el ex marcador central, quien describió cómo suele ser la rutina de los cambios en el descanso.

“Cuando vas al vestuario en el entretiempo, en los primeros minutos no se habla. A lo último, el técnico te dice: ‘Voy a hacer un cambio, sale uno, entra otro’. Si te enojás porque salís, te desatás todo, revoleás el botín, todo, ahí en el vestuario. Sabés la calentura que te agarra... Pero es ahí que lo tenés que parar, calmar: ‘No, Negro, no vas a jugar vos’”, detalló el Cabezón.

Ruggeri planteó que la particular escena del cambio es hija de la confusión que reina en Boca. “¿Hoy sabés quiénes son los mejores jugadores de Boca? Los que no juegan. Hoy el hincha de Boca lo abraza a Marcos Rojo y le dice: ‘Volvé, Marcos. No te vayas a ningún lado, volvé’", sorprendió con su mirada sobre el central, que se encuentra relegado.

Y puso el foco en el caso Leandro Paredes, quien dejó el fútbol europeo para cumplir su sueño de regresar en plenitud al Xeneize y se encontró rápidamente en medio de un sismo.

“Él ya sabe lo que pasa y dice ‘dónde me metí’. Vino a Boca, porque le garantiza jugar de acá al Mundial, afuera a veces jugaba, a veces no jugaba. Pero ve alrededor y se encuentra a Palacios, con una máscara, en la hinchada de Colo Colo, y el debate de si tiene lesiones, que no se sabe qué pasó... Ve lo de Merentiel, y debe decir ‘¿qué están haciendo?’.

Después, cuestionó el rol que asumió en los últimos encuentros. “Es un fenómeno, porque te tira esas pelotas que a los centrales les hacen daño. Pero si Paredes se me pone entre los centrales, me cago de risa, porque para que me meta un pelotazo y me deje mano a mano a un tipo, tenemos que estar mal parados. Si ponés a Delgado al lado y lo liberás más... Él era enganche. El manejo de pelota lo tiene”, propuso el ex DT de San Lorenzo e Independiente.

“Paredes tiene que hacer una reunión con todos, en el vestuario, con Miguel (Russo) y los jugadores. No se juega el puesto, se juega la citación al Mundial. Hoy tendrían que estar reunidos a la tarde todos para resolver las cosas”, concluyó.