El concluyente registro que iguala a Colapinto con Pierre Gasly en Alpine

Colapinto mantiene un notable ritmo con aire limpio en la F1 (EFE/EPA/ANNA SZILAGYI)

Franco Colapinto completó sus primeras seis carreras en Alpine con sensaciones encontradas. Más allá de que el argentino demostró un notable progreso con el correr de los Grandes Premios, algunos errores y fallos en el monoplaza lo privaron de obtener mejores resultados con el equipo francés. A pesar de las múltiples especulaciones que circularon en medio del parate de 14 días que está atravesando el calendario de la Fórmula 1 sobre el futuro del pilarense, todo indica que el corredor de 22 años completará la temporada y se sigue mostrando firme al frente del volante del A525, algo que es respaldado por la telemetría.

Un exhaustivo análisis de la cuenta DeltaData, que se especializa en reunir datos de la categoría y elaborar informes, dejó expuesto uno de los ítems más fuertes que tiene el argentino: el ritmo de carrera. En una comparación entre los duelos entre compañeros de equipo de todas las escuderías, el portal detalló la diferencia de los tiempos con aire limpio de los pilotos.

Allí, se demostró que la diferencia entre Pierre Gasly y Franco Colapinto es únicamente de 0.001 segundo a favor del piloto francés. Esta es la menor distancia entre los pilotos de las 10 escuderías. De esta manera, el argentino refuerza uno de los aspectos clave en la Fórmula 1: mantener un ritmo de carrera alto con un monoplaza que no está a nivel esperado. De hecho, el argentino no pudo salir a competir en el GP de Gran Bretaña por una falla en la transmisión de su vehículo, por lo que la escudería optó por llevar el auto a la fábrica de Enstone para revisarlo de forma precisa.

La comparación del ritmo con aire limpio entre compañeros de escudería (@Deltadata)

Pero, ¿qué significa aire limpio en la Fórmula 1? Contar con aire limpio representa una de las condiciones más favorables para cualquier monoplaza durante una carrera de la Máxima en los últimos años. Este término indica que el vehículo se desplaza en un flujo de aire sin alteraciones generadas por otros autos y, como resultado, aprovecha la máxima adherencia y desempeño aerodinámico disponibles.

En contraste, cuando un coche se acerca demasiado a otro, entra en el llamado aire sucio: una zona donde la turbulencia afecta el comportamiento del auto. En esas circunstancias, la carga aerodinámica disminuye, el control se compromete y la velocidad se reduce, complicando los adelantamientos y la gestión de la carrera. Además, dificulta notablemente la gestión del neumático, el cual se calienta y se desgasta en mayor medida. Cabe aclarar que Colapinto se mostró firme en este último matiz, ya que en algunas carreras logró realizar stints largos cuidando los compuestos y manteniendo un buen ritmo de carrera.

De esta manera, el dominio del aire limpio, por tanto, no solo mejora el agarre en la pista y permite mayores velocidades, sino que también se traduce en una ventaja táctica considerable durante los grandes premios, ya que los autos pueden desarrollar su mejor potencial cuando quedan fuera de la estela de sus competidores.

En el análisis de la telemetría del medio indicado, se puede divisar la paridad que hay en algunas escuderías. No obstante, solamente un rookie logró sobreponerse a su compañero, como es el caso de Haas, con Oliver Bearman superando a Esteban Ocon. Otro de los casos es el de Isack Hadjar en Racing Bulls sobre Liam Lawson, aunque este último sufrió el cambio de equipo en el principio de la temporada, donde fue reemplazado por Yuki Tsunoda en Red Bull.

Estos datos realzan el rendimiento de Colapinto en Alpine, donde más allá de que no logró finalizar en la zona de puntos, mostró un ritmo notablemente competitivo contra su compañero. Cabe resaltar que Gasly está en el equipo desde 2023 y tiene un conocimiento superior sobre el comportamiento del auto; además de que cuenta con 166 Grandes Premios disputados en la Fórmula 1, contra las 14 del argentino. Uno de los fines de semana en los que el rendimiento entre ambos quedó en evidencia fue el GP de Austria, donde el pilarense cronometró mejores giros que el galo.

Al mismo tiempo, hay que recordar que el representante albiceleste supo quedar por delante de Pierre Gasly en algunas sesiones y carreras desde que arribó al equipo, algo que no había sucedido con su antecesor Jack Doohan. No obstante, más allá de que el argentino se muestre competitivo en el mano a mano contra su compañero, el principal problema yace en el rendimiento del monoplaza A525 de Alpine, el cual no recibirá más mejoras en lo que resta del año.

A pesar del complicado panorama en cuanto al futuro más cercano, como adelantó este medio el lunes 30 de junio, es un hecho la continuidad de Colapinto hasta fin de año como titular. Pese a las charlas del asesor ejecutivo de Alpine y hombre fuerte del equipo, Flavio Briatore, con el jefe de Mercedes, Toto Wolff por Valtteri Bottas, este movimiento apuntaría a 2026 en caso de que se concrete un acuerdo por la incorporación del finlandés, que hoy es piloto de reserva del team alemán. De hecho, el empresario italiano se refirió al interés por el finlandés, pero respaldó a Franco y a Gasly: “Es un buen piloto, pero ahora mismo tenemos a nuestros propios muchachos”.