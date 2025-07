River acelera en el mercado: del contundente gesto que acercó a dos jugadores de Talleres a la estrella que se aleja

El River de Marcelo Gallardo se prepara para afrontar un nuevo semestre (REUTERS/Agustin Marcarian)

A horas de inicio del Torneo Clausura, la dirigencia de River Plate se encuentra trabajando para reforzar el plantel que dirige tácticamente Marcelo Gallardo. En ese contexto, se puede afirmar que el Millonario tiene negociaciones encaminadas por varios jugadores en distintos puestos de la cancha.

En primer lugar, están los casos de los jugadores de Talleres, Juan Carlos Portillo y a Matías Galarza Fonda. Ambos futbolistas les comunicaron al presidente, Andrés Fassi, y al nuevo entrenador, Carlos Tevez, que su intención es aceptar la oferta que llegó desde las oficinas del club de Núñez, lo mismo que le habrían dicho a Diego Cocca, quien dejó el cargo de manera abrupta. De hecho, no fueron incluidos en la convocatoria del Apache para el debut ante San Lorenzo en el Clausura.

“Va a estar quien quiera estar. El escudo está por encima de cualquier nombre. El que quiera estar, que se suba al barco. Los jugadores que quieran irse no estarán en el once. No quiero a nadie que no quiera estar con esta camiseta”, aseguró el flamante DT.

Las conversaciones entre ambas dirigencias son constantes y están tratando de llegar a buen puerto con el acuerdo. Sin embargo, todavía existen diferencias en lo económico. Es que en primera instancia, el elenco cordobés solicitó un intercambio de jugadores, en el que se incluían las fichas de Sebastián Boselli y Lautaro Rivero, quienes fueron repescados de sus respectivos préstamos a Estudiantes de La Plata y Central Córdoba.

Milton Casco marcando a Matias Galarza Fonda durante un enfrentamiento entre River y Talleres (AP Photo/Jorge Saenz)

Ante la negativa de Gallardo de incluir a los defensores centrales en la negociación, ya que los va a tener en cuenta para la temporada, la T solicitó un monto de dinero que en River consideraron excesivo por Portillo y Galarza Fonda. A pesar de que eso surge como un contratiempo en el acuerdo, hay buena predisposición de todas las partes para que ambos futbolistas puedan ponerse la camiseta de la Banda.

En cuanto a Juan Fernando Quintero, su arribo parece inminente, aunque todavía faltan detalles para que logre desvincularse del América de Cali y son horas clave para que el colombiano autor de uno de los goles de River en la final de la Copa Libertadores 2018 tenga su tercer ciclo en el club.

Al margen de estas posibles incorporaciones, Gallardo ya puede contar con Maximiliano Salas. Luego de todo lo que fue la novela con Racing, el delantero por el que tanto insistió el Muñeco ya tuvo su primer entrenamiento en el River Camp y se encuentra a las órdenes del entrenador.

Además, mañana se sumará Alexander Woiski. El delantero de 19 años, que quedó libre tras su paso por el Mallorca de España y viene de jugar en la selección argentina Sub 20, llega como una apuesta.

El caso de Lucas Cepeda, el chileno por el cual River ofertó al Colo Colo para incorporarlo, se encuentra casi descartado, debido a que desde Núñez pidieron resolver la negociación en estos días, pero desde la dirigencia del Cacique desestimaron la propuesta inicial y ahora el jugador se encuentra cerca de arreglar su arribo al Bologna de Italia.

Por otro lado, River se encuentra trabajando junto al City Group, con el cual tiene un historial de buenas negociaciones, para concretar el desembarco de Maher Carrizo, el extremo de 19 años que se desarrolla en Vélez Sarsfield. Para eso, deberán pagar el monto de la cláusula de rescisión que es de USD 16 millones.

Con ese panorama, Gallardo comenzará un nuevo semestre cuando sus dirigidos reciban a Platense por la primera fecha del Torneo Clausura, en el estadio Monumental. Además, el Muñeco ya tiene la vista puesta en los octavos de final de la Copa Libertadores, que tendrá lugar a mediados de agosto frente a Libertad de Paraguay.