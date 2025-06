Los 5 hábitos diarios de Novak Djokovic para mantenerse joven y en la élite del tenis a los 38 años

Djokovic detalla los hábitos diarios que le permiten mantenerse en la élite del tenis a los 38 años (Reuters)

Novak Djokovic, quien posee 24 títulos de Grand Slam y una medalla de oro olímpica, ha compartido recientemente los seis hábitos diarios que le permiten seguir compitiendo al más alto nivel. En una conversación con el creador digital y podcaster Ben Johnson, el tenista explicó en detalle su rutina, centrada en la disciplina, el autocuidado y una visión integral del bienestar físico y mental.

Según informó GQ, estos hábitos han sido determinantes en su longevidad deportiva y refuerzan su objetivo de defender su título olímpico individual en los Juegos de Los Ángeles 2028, cuando tendrá 41 años, la misma edad con la que Roger Federer se retiró del circuito profesional.

De acuerdo con la publicación, el actual objetivo de Djokovic es revalidar ese logro en los Juegos de 2028. A pesar de su edad, el serbio confía en que su rutina diaria le permitirá mantener el nivel necesario para competir entre los mejores.

La rutina diaria como pilar de la longevidad deportiva

Djokovic atribuye su rendimiento sostenido a una rutina estructurada que va más allá del entrenamiento físico. Además de seguir una dieta estricta, ha integrado prácticas de autocuidado como el uso de sauna, baños de hielo, ejercicios de mindfulness y meditación.

Tennis - Geneva Open - Tennis Club de Geneve, Geneva, Switzerland - May 24, 2025 Serbia's Novak Djokovic celebrates after winning the final match against Poland's Hubert Hurkacz REUTERS/Stefan Wermuth

El día de Djokovic comienza con un tiempo de introspección. “El mismo momento en que me despierto lo dedico siempre a una oración. Siempre es una expresión de gratitud, en primer lugar, por estar vivo, por tener la oportunidad de vivir un día más”, según mencionó GQ.

Este ejercicio le ayuda a establecer un estado mental positivo y enfocado, lo que considera esencial para afrontar las exigencias de su vida profesional y personal.

1. Hidratación como primer impulso físico

Después de la meditación, Djokovic se hidrata con una taza de agua tibia con limón y sal. “Es mi fórmula para reponer los electrolitos y minerales al completo y ponerme en marcha”, afirmó el tenista durante la entrevista.

La hidratación con agua tibia, limón y sal es el primer paso del día para el equilibrio físico del tenista serbio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según GQ, esta combinación favorece la digestión, aporta antioxidantes y ayuda a equilibrar los niveles de sodio y potasio en el cuerpo.

2. Energía natural con batidos y superalimentos

En la siguiente etapa de su rutina, Djokovic consume fruta, principalmente en forma de batidos o zumos. Su mezcla favorita incluye bayas, dátiles, semillas de cáñamo y superalimentos como maca en polvo o espirulina azul. “Me encantan los dátiles, podría pasarme el día comiendo dátiles”, confesó el serbio.

Estos ingredientes ofrecen beneficios como energía sostenida, antioxidantes y ácidos grasos esenciales, incluso cuando su sabor no resulta agradable. “La espirulina azul no sabe muy bien, es asquerosa”, admitió, aunque destaca sus efectos positivos.

3. Evitar la cafeína como decisión de bienestar

A diferencia de muchos deportistas que recurren al café, Djokovic ha optado por eliminar la cafeína de su dieta. Señaló que esta puede generar ansiedad, afectar el ritmo cardíaco y alterar el sueño.

Djokovic elimina la cafeína de su dieta para garantizar una recuperación óptima y evitar la ansiedad (Freepik)

Aunque ocasionalmente consume té verde, su elección responde al interés por mantener el equilibrio interno y garantizar una buena recuperación. GQ destacó esta decisión como parte de su enfoque consciente hacia la salud.

4. Actividad física más allá del entrenamiento

La actividad física ocupa un lugar central en la vida del tenista. “En caso de que no tenga que ir a jugar a tenis o no tenga la obligación de entrenar, me gusta estar activo y salir al aire libre. Me parece muy beneficioso para mi bienestar”, declaró Djokovic según publicó GQ.

Además del tenis, disfruta de actividades como nadar, montar en bicicleta, hacer senderismo, correr y jugar al fútbol, baloncesto, pádel o ping pong.

5. Equilibrio y recuperación como parte del éxito

A sus 38 años, Djokovic subraya la importancia del descanso en su desempeño. “Una vez he terminado con la parte activa del día, llega la hora de relajarse. Posiblemente, me meto en la sauna o me doy un baño de hielo antes de desconectar del todo”, explicó el tenista.

Baños de hielo y sauna son parte de la rutina de recuperación que permite a Djokovic seguir compitiendo al más alto nivel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las saunas contribuyen a la relajación y la desintoxicación, mientras que los baños de hielo reducen la inflamación muscular. Estos momentos de pausa son, para él, una parte esencial del equilibrio necesario para mantenerse competitivo a largo plazo.

