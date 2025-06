Djokovic habla sobre su futuro en el tenis y da pistas sobre su posible retirada: “Lo único que me motiva son los Juegos de Los Angeles”

El tenista serbio Novak Djokovic (REUTERS/Lisi Niesner)

Novak Djokovic lleva tiempo dejando caer que su retirada está cada vez más cerca. Los resultados que ha registrado desde que comenzara el año no han hecho más que poner en evidencia que el último superviviente del Big Three tiene los días contados. En 2025, a sus 37 años, el tenista serbio no está logrando los resultados que lo acompañaron durante gran parte de su trayectoria y, además, se enfrenta a un panorama físico que empieza a ser más desafiante. Ahora, ha vuelto a hablar sobre uno de los escenarios que más le motivan de cara a futuro.

Desde que Roger Federer y después Rafa Nadal decidieron poner fin a su carrera profesional y colgar la raqueta, el serbio se ha quedado solo. Incluso llegó a afirmar: “Una parte importante de mí se ha ido con ellos”. Sin embargo, Nole, cuya retirada parecía que estaba cada vez más cerca, ha despejado dudas marcándose un objetivo a largo plazo, el único que le motiva. Y es que con un calendario cada vez más apretado y la dupla formada por Alcaraz y Sinner acaparando cada vez más torneo, hay ya pocas opciones para la gloria para Djokovic.

En una entrevista en el canal de YouTube Neuspjehprvaka, el tenista serbio ha asegurado que “lo único que tengo en mente ahora mismo, lo único que me motiva, son los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles“. A lo que ha añadido: “También representar a mi país y los Grand Slams, pero sobre todo los Juegos”. Nole cuenta a sus espaldas con 24 Grand Slams y 100 títulos de ATP. Además, el verano pasado conquistó el oro olímpico en París tras vencer en la final a Carlos Alcaraz por la mínima. El problema es que para 2028, año en que se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de Los Angeles, el tenista serbio ya tendrá 41 años.

El tenista serbio Novak Djokovic con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 (EFE/Juanjo Martín)

Tras su derrota en las semifinales de Roland Garros frente a Jannik Sinner, el tenista serbio reflexionó sobre su pasión por el deporte. Pese a la posibilidad de que este torneo podría haber sido su despedida de la arcilla parisina, manifestó su conexión intacta con el tenis. “Sigo amando el tenis y empuñar la raqueta me da felicidad. El niño que se enamoró de este deporte continúa dentro de mí. Aún siento esa chispa. Si no tuviera esa pasión ni el deseo de competir, ya no estaría aquí, pero creo que todavía disfruto salir a la cancha para ganar”, expresó.

Asimismo, el serbio recordó uno de los momentos más complejos de su carrera, que vivió en 2016 tras conquistar todos los títulos de Grand Slam. Reconoció que, tras ganar Roland Garros, algo cambió en su interior. “Había alcanzado todos mis objetivos, pero sentía un vacío inmenso”, señaló. Sin embargo, el punto crítico se dio en Wimbledon: “Me sentí obligado a competir, aunque en realidad no quería estar ahí. Perdí contra Querrey después de varios parones por lluvia. Durante uno de esos descansos, tuve la sensación de un vacío total, como si todo se hubiera detenido por completo”, recordó. Aquella crisis personal y profesional se extendió por dos años, causando un impacto significativo en su desempeño y en su relación con el deporte. “Esa sensación duró hasta 2018, cuando logré recuperar mi motivación y el hambre de competir”, confesó.

Djokovic y su retirada

El pasado Mutua Madrid Open marcó un punto de inflexión en la temporada para Djokovic. Fue eliminado en la primera ronda por el italiano Matteo Arnaldi, en un partido que acabó en apenas dos sets y dejó muchas incógnitas en el aire. Más allá del revés, lo que llamó especialmente la atención fueron sus declaraciones posteriores al encuentro, donde dejó entrever que podría haber sido su última participación en este torneo. Mostrándose visiblemente cansado, deslizó que tal vez el adiós a Madrid era definitivo, un comentario que encendió automáticamente las especulaciones sobre su eventual retirada.

Con un palmarés único que lo convierte en uno de los mejores jugadores de la historia, Rafa Nadal se retira del tenis profesional.

Posteriormente, en una entrevista concedida al medio Business Traveler, Djokovic quiso matizar estas declaraciones, aunque mantuvo un tono reflexivo sobre su presente y futuro en el tenis. Reconoció que ya no es el mismo jugador que dominaba los torneos más importantes del circuito, pero reafirmó su compromiso con la competencia profesional. “Hoy me resulta más difícil obtener los resultados que lograba en mi mejor momento. Eso no significa que nunca pueda volver a hacerlo, pero la forma en que experimentas esa grandeza cambia”, explicó.

Djokovic también destacó cómo el paso del tiempo lo ha transformado no solo como deportista, sino como persona. “Cada año, cada mes, cada semana, eres alguien diferente. El desafío está en adaptarte a esa realidad cambiante y seguir adelante con una mentalidad positiva”, comentó. Aunque consciente de sus limitaciones actuales, el serbio dejó en claro que aún siente que tiene cosas por dar al deporte que tantas satisfacciones le ha brindado a lo largo de su vida.