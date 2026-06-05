El Banco Central compró más de USD 400 millones en la semana, pero las reservas perforaron los USD 48.000 millones

El BCRA superó la meta anual de compra de divisas en la primera semana de junio. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Después de superar el objetivo anual de adquisición de divisas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó 102 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario. Este viernes, la entidad sumó USD 45 millones, acumulando más de USD 10.100 millones en lo que va de 2026.

Desde la puesta en marcha del esquema monetario vigente en enero, el BCRA totalizó USD 10.184 millones comprados, tanto en operaciones cambiarias como extramercado. Solo el 2 de enero se produjo una excepción, cuando la entidad cerró la rueda con resultado negativo. El resto de los días arrojó saldos compradores, con un pico máximo de USD 457 millones registrado el 10 de abril.

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Las proyecciones iniciales del Gobierno para este año situaban el saldo neto de compras entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, considerando el flujo de divisas disponibles y la demanda de pesos. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, destacó que la evolución de ambos factores será determinante para el cumplimiento de las metas anuales.

En la semana anterior, el BCRA incorporó USD 761 millones y, durante mayo, el saldo positivo fue de 2.596 millones de dólares. Los primeros días de junio muestran una acumulación de 437 millones de dólares.

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Para el Ministerio de Economía, aún queda pendiente el ingreso de una porción relevante de los dólares ligados a las exportaciones agropecuarias, lo que podría incrementar la disponibilidad de divisas para el BCRA a corto plazo.

El banco ya superó el objetivo de reservas previsto para 2026. En el primer trimestre, el aumento de las reservas netas estuvo condicionado por las necesidades de financiamiento del Tesoro. Para mantener el ritmo de compras, el organismo monetario emitió pesos sin esterilizar, mientras que el Tesoro absorbió ese excedente a través de colocaciones de deuda en moneda local, con el propósito de estabilizar tanto el tipo de cambio como la inflación.

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El aporte del sector agrícola sigue siendo fundamental para fortalecer las reservas. En el último mes, la liquidación de divisas del agro se aceleró, consolidándose como una fuente clave para las compras de la autoridad monetaria.

La emisión de deuda por parte de empresas y provincias en los mercados internacionales también amplió las posibilidades de intervención del BCRA. En mayo, el monto alcanzó USD 1.500 millones y, desde las elecciones legislativas, el total acumulado ronda USD 12.000 millones.

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Al cierre de la jornada, las reservas brutas se ubicaron en USD 47.867 millones, con un descenso diario de USD 502 millones, vinculado a la caída de cotizaciones de los activos que forman parte del stock así como un pago a organismos internacionales por USD 35 millones, según comentaron fuentes oficiales. En la primera semana del mes corriente, cayeron en 324 millones de dólares. Durante mayo, el incremento mensual fue de USD 3.708 millones, el nivel más alto de los últimos siete años y por encima del récord alcanzado en febrero bajo la actual administración.

Un informe de Analytica reportó que hasta la semana pasada el Tesoro aplicó USD 3.509 millones de las compras realizadas por el BCRA para afrontar compromisos de pago a través de la Cuenta Única del Tesoro. Así, el saldo total de dólares acumulados por el Central y el Tesoro, considerando operaciones de repo con bancos y cancelaciones de BOPREAL, se ubicó en USD 7.980 millones.

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Durante el Cambras Business Day, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que el Banco Central tiene margen para superar ampliamente la meta inicial de compras de divisas.

“Hoy ya está cumplida la meta acordada con el FMI de USD 10.000 millones. En un escenario muy optimista, pensábamos que con la cosa yendo muy bien el Central podía comprar USD 17.000 millones. Pero si podemos seguir con el ritmo actual, podríamos llegar a comprar USD 24.000 millones. No es lo que esperamos, probablemente podamos estar entre 17.000 y 24.000 millones de dólares”, expresó Caputo.

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El titular del Palacio de Hacienda subrayó que “esto es el principio”, ya que las exportaciones de energía y minería pueden reforzar el flujo de dólares. “En la energía hubo un vuelco importantísimo pero todavía no hemos visto todo. Para 2031 el saldo de la balanza comercial de energía y minería será de USD 60.000 millones, es decir, USD 40.000 millones más que hoy. Y les aseguro que estos números están subestimados, porque la mayoría de los proyecto del RIGI están enfocados en ese sector”, explicó.