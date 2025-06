El polémico posteo de Garnacho con la camiseta de otro equipo de la Premier que generó un sismo en el United

La polémica foto que subió Alejandro Garnacho (Reuters/Jason Cairnduff)

El futuro de Alejandro Garnacho es una incógnita desde hace meses y su estadía en el Manchester United de cara a la próxima temporada es una utopía. El extremo argentino es una de las joyas más codiciadas en el mercado de pases europeo y dejó en claro en varias oportunidades que no ve con malos ojos una hipotética salida de Old Trafford, algo que se profundizó después de la áspera relación que mantiene con el director técnico portugués, Ruben Amorim. Ahora, el futbolista de 20 años volvió a quedar en el centro de la escena al publicar una foto en la que tiene puesta la camiseta de otro equipo de la Premier League.

Mientras se define su futuro, Garnacho ha optado por desconectarse del entorno futbolístico y disfrutar de unas vacaciones que lo han llevado a destinos como Roma, Tokio y, más recientemente, la isla española de Ibiza. Fue precisamente en este enclave mediterráneo donde se tomó la fotografía que desató la polémica. En la imagen subida en su Instagram, el futbolista aparece de espaldas a la cámara, frente a un lujoso barrio y con dos automóviles Lamborghini estacionados en la entrada. Aunque lo que más llamó la atención no fue el escenario de opulencia, sino la camiseta que vestía: la del Aston Villa, tradicional rival del Manchester United, y con el nombre de Marcus Rashford estampado en la espalda.

El gesto de Garnacho fue interpretado por muchos aficionados como una provocación o, al menos, una muestra de desapego hacia el club que le dio la oportunidad de brillar en Europa. La elección de la camiseta no fue casual. Marcus Rashford, también en una situación delicada dentro del equipo, fue apartado por Amorim a principios de año y pasó la segunda mitad de la temporada cedido en el elenco de Birmingham. Incluso, el atacante inglés manifestó sus intenciones de no volver al club en el que debutó y expresó su deseo de fichar por el Barcelona, lo que añade un matiz de incertidumbre sobre el futuro de ambos jugadores.

La foto de Alejandro Garnacho con la camiseta del Aston Villa

La reacción de la afición del Manchester United no se hizo esperar, sobre todo porque la relación entre ambas partes se viene desgastando hace varios meses. En redes sociales, numerosos seguidores expresaron su indignación ante la actitud de Garnacho. Entre los comentarios más destacados se encuentran frases como “Sal de nuestro club”, “Diabólico”, “Es por esto que necesitamos un reinicio cultural” y “El juego se acabó”.

Este es uno de los tantos indicios que ponen al extremo argentino en la puerta de salida de los Red Devils. Uno de los equipos más interesados en quedarse con su pase, según indicó el portal inglés The Sun, es el Chelsea. Enzo Maresca estaría en busca de nuevas variantes en la ofensiva del cuadro de Londres y el nombre de Garnacho figura en carpeta.

El extremo, tasado en 60 millones de euros, ya habría ordenado a su agente que le comunique al equipo Blue que su deseo de seguir en la Premier League. El argentino también recibió sondeos del Napoli, pero su prioridad sería Stamford Bridge, donde cree que podría tener el protagonismo que busca y sumarse a un proyecto repleto de talento joven.

Alejandor Garnacho estuvo de vacaciones en destinos como Roma, Tokio y la isla española de Ibiza

Uno de los momentos que marcó un punto de inflexión entre la relación de Garnacho y el Manchester United, en conjunto con el entrenador Ruben Amorim, ocurrió después de caer derrotados contra el Tottenham en la final de la UEFA Europa League. Frustrado por el resultado y por la falta de minutos, el argentino ofreció una entrevista picante en la que calificó la temporada como “una mierda”, lo que enfadó no solo al cuerpo técnico, sino también a varios integrantes del plantel. A esto le sumó un fuerte dardo por ingresar en el minuto 71 de partido: “Hasta la final, he jugado todas las jornadas, y hoy jugar 20 minutos… no lo sé. Voy a intentar disfrutar del verano y a ver qué pasa después”.

Ante esta situación, según informó Daily Mail, Ruben Amorim, quien llegó al club con el objetivo de encabezar un nuevo ciclo tras una temporada decepcionante, dejó en claro que no contará con el argentino para la próxima campaña. Medios británicos incluso divulgaron el tono de la última conversación entre ambos. “Será mejor que reces para que puedas encontrar un club que te compre”.

Aunque todavía falta un claro indicio de su futuro. Después de no formar parte del plantel del Manchester United en la última jornada de la Premier League contra el Aston Villa, fue su pareja, Eva García, la que ofició de “vocera”, con una historia en su cuenta de Instagram. En el posteo, mostró la imagen de la indumentaria del United de su pequeño hijo Enzo, con la leyenda “last match (último partido)”, lo que incrementó los rumores sobre una inminente mudanza.