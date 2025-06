El álbum de fotos de las vacaciones de Alejandro Garnacho en Japón: visita a Disneylandia y mención a los Supercampeones

Garnacho recorrió las calles de Japón (Crédito: @garnacho7)

A horas de que arranque el Mundial de Clubes, muchos equipos han liberado a sus jugadores porque solo 32 instituciones tienen el honor de participar en la competencia de los Estados Unidos. Uno de los que inició sus vacaciones es el Manchester United y, en medio de las dudas por su futuro, Alejandro Garnacho viajó a Japón junto a su pareja Eva García tras la gira con el plantel y regaló distintas postales publicadas en redes sociales.

El carrusel de 18 fotografías incluyó un texto en japonés, que en la traducción al español significa “hasta la próxima vez” y, en las cuales, se lo observó disfrutando de la majestuosidad de las calles de Tokio, bajo los carteles electrónicos característicos de la capital del país asiático. Además, se animó a vestir diferentes looks con ropa clara y oscura en compañía de García, la madre de su único hijo, Enzo.

Bajo un ánimo descontracturado, Garnacho exhibió la intimidad de su viaje dentro de un vehículo, en donde sostenía su celular y esbozaba una sonrisa. Además, posteó otra imagen con una de las estrechas zonas para moverse dentro de la ciudad y el equipaje que utilizó para desplazarse al lugar elegido para descansar.

El extremo de los Diablos Rojos se dio el placer de visitar también el complejo de Disneylandia de Japón. En la selfie se sacó la lengua, se colocó un pequeño peluche de Mickey Mouse en su hombro y se tomó una foto con el castillo insignia de la marca animada detrás. A esto se sumaron capturas con él de espaldas usando una bata, mostrando diferentes mangas que leía a lo largo de su recorrida y el animé incluyó una nueva mención al cierre con el personaje principal de los Supercampeones, Oliver Atton. De hecho, esa serie la tiene tatuada en su piel junto a otras, como Prison Break y Stranger Things.

Eva García y Alejandro Garnacho viajaron a Japón para disfrutar de unos días de vacaciones (Crédito: @garnacho7)

El futbolista de la selección argentina continúa su viaje por distintos puntos del mundo a la espera de regresar a las prácticas con el Manchester United. Los iDiablos Rojos realizaron una gira amistosa por Malasia y Hong Kong días atrás, con Garnacho como parte de la delegación.

El domingo pasado su pareja publicó diversas imágenes en compañía del Bichito durante su viaje a Roma paseando por lugares emblemáticos de la capital italiana, como la icónica Fontana di Trevi y el coliseo.

Las frases que utilizó la joven para publicar sus instantáneas fueron “viviendo la Dolce Vita" y “todos los caminos conducen a Roma”. Mientras que Garnacho le respondió: “Mi amore”, con emojis románticos.

Esta planificación ocurre después de que el hombre de 20 años tuvo un cortocircuito con el entrenador, Ruben Amorim, después de perder la final de la Europa League a manos del Tottenham, y dejó duras definiciones de la floja temporada del conjunto inglés: “Es duro para todos después de esta temporada que fue una mierda, tanto ahora perder la final y en la liga que no le ganamos a nadie. La verdad, fue muy duro. Vamos a intentar terminar la temporada y ver qué pasa después”

“Cuando no metés goles, al final necesitás más cosas. Creo que hasta llegar a la final he jugado todas las rondas y ayudado al equipo. Hoy jugar 20 minutos… no sé“, manifestó con un claro dardo a Amorim y el DT le respondió: ”Es fácil decirlo ahora. ¿Quién desaprovechó la gran oportunidad en la primera parte de la semifinal? Garnacho. El fútbol es así“.

El periódico británico Daily Star informó que Manchester United podría escuchar ofertas por el atacante con pasado en el Atlético de Madrid, aunque el piso pretendido son 65 millones de libras esterlinas (unos 87 millones de dólares). El monto supera lo que se manejó en el mercado de pases pasado, luego de ser vinculado al Colchonero, Napoli y Chelsea.

TODAS LAS FOTOS DE LAS VACACIONES DE GARNACHO EN JAPÓN

El futbolista estuvo de gira por Asia con Manchester United antes de sus vacaciones

Chelsea es uno de los equipos que pelea por fichar a Garnacho

Garnacho fue capturado sujetando el celular (Crédito: @garnacho7)

La selfie del Bichito en medio de su viaje a Japón (Crédito: @garnacho7)

La majestuosidad de Tokio, a los pies de Garnacho (Crédito: @garnacho7)

El atacante del Manchester United podría irse en este mercado de pases (Crédito: @garnacho7)

Uno de los looks de Garnacho durante sus vacaciones (Crédito: @garnacho7)

Garnacho visitó el complejo de Disneylandia en Tokio (Crédito: @garnacho7)

La imagen de los Supercampeones que utilizó para cerrar su publicación en Instagram (Crédito: @garnacho7)

Dos de los platos que comieron junto a su pareja Eva García (Crédito: @garnacho7)

La intimidad de las calles de Japón (Crédito: @garnacho7)

La postal de un día lluvioso en Japón

La captura de Eva García acariciando a un ciervo (Crédito: @garnacho7)

Los mangas que mostró Alejandro Garnacho durante su viaje (Crédito: @garnacho7)