El sugestivo mensaje de la pareja de Alejandro Garnacho luego de que fuera borrado por el DT del Manchester United

La decepción de Garnacho y el posteo de Eva García

El futuro de Alejandro Garnacho parece estar lejos del Manchester United. Según reportó The Athletic, el entrenador Rubén Amorim le comunicó al joven delantero argentino, durante una charla en el centro de entrenamiento de Carrington, que deberá buscar un nuevo club para la próxima temporada. Más: ni siquiera fue convocado para el triunfo 2-0 ante el Aston Villa que puso fin al irregular recorrido del equipo en la Premier League.

El punto de quiebre en la relación entre Garnacho y Amorim se produjo después de la derrota del United en la final de la Europa League frente al Tottenham Hotspur. Tras ese encuentro, Amorim ofreció abandonar su cargo si la directiva o los aficionados consideraban que su continuidad no era adecuada. Finalmente, el portugués fue respaldado como entrenador, pero su decisión no incluyó al delantero argentino, de 20 años.

El nacido en Madrid (que decidió defender la casaca albiceleste) expresó públicamente su frustración tras ser relegado a un papel secundario. Después de entrar como suplente en el minuto 71 durante la final de la Europa League contra el Athletic Club en Dublín, Garnacho declaró: “Hasta la final, he jugado todas las jornadas, y hoy jugar 20 minutos… no lo sé. Voy a intentar disfrutar del verano y a ver qué pasa después”. Esas palabras terminaron de dinamitar la relación.

Pues bien, con el punta fuera de acción ante los Villanos, fue su pareja, Eva García, la que ofició de “vocera”, con una historia en su cuenta de Instagram. En el posteo, mostró la imagen de la indumentaria del United de su pequeño hijo Enzo, con la leyenda “last match”, lo que incrementó los rumores sobre una inminente mudanza.

La tensión entre el jugador y el técnico no es reciente. Durante el mes de diciembre, Garnacho y su compañero Marcus Rashford fueron excluidos del plantel en el derbi ante el Manchester City, aunque el argentino logró recuperar su lugar en el equipo en los meses posteriores. No obstante, varios episodios fueron minando la relación entre ambos. Uno de los eventos más recordados ocurrió en febrero, cuando Garnacho mostró su descontento al ser sustituido en un partido frente al Ipswich Town. Según Amorim, el delantero se disculpó con una cena para todo el equipo luego de aquel incidente.

Otro momento tenso tuvo lugar en la semifinal de la Europa League contra el Athletic Club, cuando Garnacho falló una oportunidad clara de gol. Esta jugada influyó en la decisión de Amorim de dejarlo en el banquillo durante la final, prefiriendo alinear a Mason Mount como titular. La situación generó reacciones en el entorno del jugador, incluidas las de su hermano, Roberto Garnacho, quien comentó en redes sociales que el delantero había sido “echado debajo del autobús” por el técnico.

* Las principales acciones del choque entre el United y el Aston Villa

En paralelo a estos conflictos, el Manchester United enfrenta complicaciones financieras. Garnacho y el joven mediocampista Kobbie Mainoo han sido identificados como posibles ventas en el marco de las exigencias del Fair Play Financiero. Aunque el club rechazó una oferta del Napoli en el último mercado de transferencias, no se descartan movimientos si llegasen propuestas significativas. El delantero, quien llegó al United desde el Atlético de Madrid en octubre de 2020, ha jugado 144 partidos con el primer equipo, acumulando 26 goles y 22 asistencias.

Las preocupaciones del club no se limitan a Garnacho. Según declaró el capitán del equipo, Bruno Fernandes, existe la posibilidad de que él también salga de Old Trafford si la directiva decide transferirlo como parte de un proceso de renovación estructural. “Si el club considera que es mejor sacar provecho, me iré”, afirmó Fernandes, quien ha despertado interés de equipos como Al Hilal, de la liga saudí.

Según varios medios europeos, los Diablos Rojos tasaron al Bichito en 65 millones de euros (alrededor de 75 millones de dólares?. Oferentes no le faltarán al delantero, que en los próximos días se unirá a la selección argentina de cara a las Eliminatorias sudamericanas.