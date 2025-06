Aseguran que Garnacho eligió a qué equipo quiere ser transferido tras su pelea con el DT del Manchester United

Garnacho podría salir del Manchester en este mercado de fichajes (Reuters)

El futuro de Alejandro Garnacho en el Manchester United parece haberse definido, y todo indica que el joven delantero argentino podría estar a un paso de convertirse en nuevo jugador del Chelsea. Según información publicada por el periódico británico The Sun y replicada por distintos medios europeos, el atacante ya habría elegido al equipo londinense como su prioridad de cara al próximo mercado de pases.

“Alejandro sabe que la Premier League es la mejor liga del mundo. Aunque ha tenido algunos buenos momentos en el United, quiere establecerse como una estralla mundial e Inglaterra es el mejor lugar para hacerlo. El Chelsea a reunido a muchos buenos jugadores jóvenes”, detalló una fuente que el medio británico decidió que permaneciera anónima.

Según esta información, Garnacho, tasado en 60 millones de euros, ya habría ordenado a su agente que le comunique al entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, su deseo de seguir en la Premier League. El argentino también recibió sondeos del Napoli, pero su prioridad es Stamford Bridge, donde cree que podría tener el protagonismo que busca y sumarse a un proyecto repleto de talento joven.

Garnacho podría compartir equipo con Enzo Fernández en la Premier League (EFE)

Chelsea busca renovar su plantel con el objetivo de hacer un buen papel la próxima la Champions League y reforzarse en varias posiciones clave. Si bien la llegada del atacante argentino parece bien encaminada, los londinenses también negocian por un defensa central y un extremo diestro, mientras mantienen las conversaciones abiertas con los representantes de Jadon Sancho y preparan el arribo de Estevao Willian tras el Mundial de Clubes. Además, el club se encuentra a punto de firmar a Liam Delap desde el Ipswich Town.

Los números de Garnacho en el United no han pasado inadvertidos. En la última temporada, acumuló 11 goles y 10 asistencias en 58 partidos oficiales, para un total de 21 contribuciones directas en el año. Sin embargo, la relación con sus compañeros y el cuerpo técnico se deterioró irremediablemente en los últimos meses.

A sus 20 años, Garnacho se encontró con la puerta de salida del United luego de un fuerte desencuentro con el director técnico Rúben Amorim. El portugués, quien llegó al club con el objetivo de encabezar un nuevo ciclo tras una temporada decepcionante, dejó en claro que no contará con el argentino para la próxima campaña. Medios británicos incluso divulgaron el tono de la última conversación entre ambos. “Será mejor que reces para que puedas encontrar un club que te compre”, habría disparado Amorim según el Daily Mail.

El conflicto explotó luego de la derrota en la final de la Europa League ante el Tottenham, en la que Garnacho permaneció en el banquillo durante el inicio y solo ingresó en el complemento. Frustrado por el resultado y por la falta de minutos, el argentino ofreció una entrevista picante en la que calificó la temporada como “una m**rda”, lo que enfadó no solo al cuerpo técnico, sino también a varios integrantes del plantel. Una fuente citada por The Sun aclaró el sentir de los jugadores: “Garnacho parece pensar que es el próximo Ronaldo y este fue su momento de ‘entrevista de salida’, como si quisiera molestar tanto a la gente que no hubiera otra opción que venderlo. Esto no le ha sentado nada bien al resto de jugadores. Existe la sensación de que, si bien es un buen jugador, no es tan bueno como él cree”.