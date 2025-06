Ayrton Costa no podrá jugar el Mundial de Clubes para Boca Juniors: rechazaron su visa para ingresar a Estados Unidos

Ayrton Costa, afuera del Mundial de Clubes

Luego de una dilatada espera, la Embajada de Estados Unidos rechazó el pedido de aprobación de la visa de Ayrton Costa para viajar a Miami y sumarse al plantel de Boca Juniors que se prepara para disputar el Mundial de Clubes. A pesar de que en el club eran optimistas respecto a su situación y hasta lo inscribieron en la lista de 35 futbolistas para la competición, finalmente el defensor no podrá viajar y su pasaporte fue retenido.

En la jornada de ayer, Miguel Ángel Russo se había referido al caso Costa en conferencia de prensa: “Lo esperamos, lo hemos anotado y sé que se va a solucionar. Es un jugador importante”. Ahora, el cuerpo técnico se inclinaría por poner de titular a Marcos Rojo, mientras aguarda por la llegada de Marco Pellegrino (refuerzo) y dispone de otra alternativa como Mateo Mendia para ese puesto.

Costa fue implicado por el delito de robo calificado en poblado y banda junto a su hermano y un amigo en 2018. Tenía 19 años. La Policía los detuvo cuando se trasladaban en un vehículo con objetos robados de una casa en Bernal. A los dos años, el quilmeño debutó profesionalmente en Independiente de Avellaneda y recién en 2022 la etapa de investigación del hecho concluyó. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de Quilmes tomó cartas en el asunto debido a que Carlos Anselmo Costa, hermano mayor de Ayrton, registró otra denuncia allí en 2020 por otro robo en Quilmes Oeste. Fue entonces condenado a siete años y ocho meses de prisión, al mismo tiempo que el futbolista fue sobreseído ya que su defensa alegó ante la Justicia que había sido arrastrado por su entorno y merecía ser liberado mediante una probation por tratarse de un delito menor.

Luego de un paso a préstamo por Platense en 2022, retornó a Independiente y en octubre de 2023 nuevamente se vio envuelto en un hecho delictivo. Esta vez, más grave: encubrimiento de asesinato. Su hermano Carlos, quien había recibido el beneficio de prisión domiciliaria 15 días antes de la muerte de su ex pareja, Agustina Belén Aguilar (21 años), mujer que lo había denunciado dos veces por violencia de género, fue acusado de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por la relación de pareja previa”.

Costa no recibió su visa y Russo no podrá contarlo para el Mundial de Clubes (REUTERS/Rodrigo Valle)

El padre de la víctima declaró: “Él y su hermano, Ayrton, que juega en Primera, es cómplice junto con él y su familia. Ellos limpiaron todo, un amigo nuestro entró y vio cómo habían limpiado todo”. Además, aseguró que su hija había denunciado a su pareja desde 2020, cuando llevaba tres años en un penal detenido. “La hostigaba”, aseguró. “Era una pareja altamente tóxica. Tenía denuncias previas de violencia de género en el fuero de familia y penal”, dijo a Télam un vocero judicial.

Carlos Anselmo negó haber asesinado a la madre de sus dos hijos: “Yo no la maté. No tengo nada que ver. Me están reprochando un hecho injusto”. La medida del magistrado se había acelerado después de que un forense que hizo la autopsia al cuerpo de Agustina aclarara algunas cuestiones inherentes al informe, donde se visibilizaban marcas compatibles con una asfixia mecánica en el cuello. Según lo que le dijo Carlos Costa a los policías que llegaron a la propiedad tras la muerte de Aguilar, ambos habían estado ingiriendo “bebidas alcohólicas y cocaína” y la joven “comenzó a convulsionar”, por lo que él intentó reanimarla haciéndole maniobras de RCP. A la altura del cuello, el hombre presentaba marcas de rasguños, pero las justificó diciendo que se las produjo cuando intentaba reanimar a la joven.

Con la investigación en curso, Ayrton Costa consiguió los avales legales para ser transferido a mediados de 2024 al Royal Antwerp de Bélgica a cambio de una suma cercana a los 2,5 millones de dólares. Después de militar en el fútbol europeo en el segundo semestre del año pasado, Boca desembolsó cerca de USD 3,5 millones para contratarlo. Con la camiseta azul y oro mostró buen nivel en lo que va del 2025. Si bien en los últimos días reinaba el optimismo por la aprobación de su visado y el departamento de legales xeneize se movió junto a FIFA para conseguir la documentación, finalmente Russo tendrá que tacharlo de su lista.

El estreno del Xeneize será este lunes 16 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami ante Benfica de Portugal, a partir de las 20:00 de Argentina. El siguiente juego por el Grupo C lo afrontará el viernes 20 de junio contra Bayern Múnich de Alemania también en la sede de Miami, pero con el inicio a las 23:00 de Argentina. El cierre llegará el martes 24 de junio contra el Auckland City FC de Nueva Zelanda en el Geodis Park de Nashville (17:00 de Argentina).

SE SUSPENDIÓ LA PRÁCTICA EN MIAMI POR TORMENTA

Lo que parecía una jornada normal de entrenamiento este jueves en el complejo deportivo donde trabaja Boca Juniors, tuvo un imponderable que obligó a interrumpir la práctica: una tormenta eléctrica llevó a Miguel Ángel Russo a suspender la actividad en campo y los futbolistas debieron refugiarse en el gimnasio del Campus de la Universidad de Barry.

El periodista de ESPN, Diego Monroig, informó al respecto: “Se suspendió la práctica de Boca. Vinieron de la Universidad a avisar de la tormenta eléctrica. Paró de llover, pero la actividad eléctrica es importante y los mandaron a todos al gimnasio. Siguen entrenando, bajo techo, en el gimnasio. De un lado está radiante, pero en el otro hay muchas nubes y la actividad eléctrica se escucha, pese a que no parece que haya peligro a la vista”.