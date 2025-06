“Mastantuono es mejor que Lamine Yamal”: el impactante elogio al juvenil de River Plate en medio de su pase al Real Madrid

El elogio en España para Franco Mastantuono

Franco Mastantuono, una de las mayores promesas del fútbol argentino, va a ser jugador del Real Madrid. El joven jugador de 17 años, proveniente de River Plate, será transferido por una cifra de 45 millones de euros (51,1 millones de dólares). Con su traspaso prácticamente consumado, en España ya empiezan a elogiarlo.

Jorge D’Alessandro, ex jugador y técnico argentino que trabaja desde hace décadas en Europa, hizo una tremenda comparación con la incipiente estrella española del FC Barcelona Lamine Yamal, en favor del futbolista surgido de las divisiones inferiores del Millonario.

“Mastantuono es mejor que Lamine Yamal”, fue el principio del comentario que expuso D’Alessandro en el programa deportivo “El Chiringuito”. Luego, ante el asombro de sus compañeros ante tamaña afirmación continuó con su análisis: “Todavía no sabemos que va a hacer Mastantuono. Porque tiene la posibilidad de ser un trescuartista, puede jugar en la línea medular”.

Mastantuono se irá al Real Madrid (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

“Tiene una riqueza tan grande, que por eso quiero que urgentemente venga al Madrid. Porque hay que educarlo”, concluyó. Vale recordar que D’Alessandro fue el autor del célebre análisis del título que consiguió la selección argentina en el Mundial disputado en Qatar.

“El mediocampo cambió de estilo. El 4-3-2-1: fuera. El doble pivote: fuera. Brasil juega con Casemiro: fuera. España juega con carrozas en el mediocampo: fuera. ¡Ganó el vértigo, el fútbol cambió! El mediocampo de Argentina vuela. ¡Es otro fútbol, presidente!”, exclamó con pasión en diciembre de 2022 quien además bautizó como “Ferraris” a los volantes que le inyectaron dinámica a La Scaloneta: Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

El relato en España del Gol de Mastantuono

No es la primera vez que el ex entrenador argentino elogia a Mastantuono. Durante la transmisión que hizo el programa español de la última edición del Superclásico, en donde el juvenil brilló al marcarle un gol de tiro libre a Boca Juniors, D’Alessandro comentó: “Es de pura cepa. Me muero. ¡Pero qué gol! ¡Gracias pibe!”.

En aquella oportunidad, el relator del partido, Matías Palacios, quedó maravillado con la obra de Mastantuono y expresó con pasión: “El fútbol argentino tiene una nueva joya. El fútbol argentino tiene un nuevo crack. El fútbol argentino siempre muestra algo nuevo y hoy tenemos que presentarles al mundo a este chico. ¡Qué golazo! Se cae el Monumental”.

Tras esas palabras iniciales, el periodista no pudo contener la emoción y relató: “Gracias por el fútbol Argentina. Gracias por tanto Mastantuono. Otro crack ha nacido en el fútbol argentino”.

La venta de la joven estrella se oficializará el 15 de agosto, apenas un día después de cumplir los 18 años, en cumplimiento con las normativas de la FIFA que prohíben la transferencia internacional de menores de edad, salvo en casos excepcionales.

Según informan desde Europa, el Merengue blindaría a Mastantuono con un cláusula de rescisión “anti-jeques”, sin precedentes de 1.000 millones de euros (1.136 millones de dólares). Una vez que firme su contrato por seis temporadas, hasta mediados de 2031, el joven se unirá al selecto grupo de estrellas del club con cláusulas de rescisión similares, como Vinicius Jr., Jude Bellingham y Rodrygo.