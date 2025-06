Vasco da Gama terminó con el contrato de la estrella del fútbol Payet tras la acusación de abuso “físico y sexual” de su ex amante

Payet no continuará en el Vasco (Reuters)

Dimitri Payet, reconocido futbolista francés, está a punto de finalizar anticipadamente su relación contractual con el Vasco da Gama de Brasil. Así lo confirmó el director general del club, Carlos Amodeo, quien declaró que la institución se encuentra “en conversaciones con los representantes del jugador para rescindirlo de inmediato, adelantando así la finalización de su contrato”.

El vínculo de Payet estaba pactado, en un principio, hasta el 31 de julio, pero ambas partes buscan acelerar su desvinculación.

El interés del Vasco da Gama por renovar el contrato de Payet desapareció meses atrás. El club brasileño había iniciado charlas para una posible extensión a principios de año, pero lo condicionó a una importante reducción salarial. Las expectativas, sin embargo, se desvanecieron por las escasas participaciones y el bajo rendimiento del centrocampista durante esta temporada.

Payet solo disputó 17 partidos, fue titular en cuatro ocasiones, sumó tres asistencias y no anotó goles. Desde el 15 de abril no suma minutos, primero por una lesión de rodilla y luego por una licencia especial. En los últimos días, el club lo autorizó a viajar a Francia “por motivos personales”.

Paralelamente a su futuro deportivo incierto, Payet enfrenta un complejo escenario fuera de las canchas. El medio francés Le Parisien hizo referencia a las acusaciones públicas y judiciales que lo involucran en un escándalo mediático y legal en Brasil. Larissa Natalya Ferrari, abogada brasileña, denunció en abril a Payet por “agresiones físicas, psicológicas y sexuales” durante una relación extramatrimonial. Payet rechazó categóricamente las denuncias y afirmó que “todas las interacciones fueron consensuadas”.

El jugador se vio envuelto en un polémico episodio con la abogada brasileña

La situación se agravó en las últimas horas luego de que Ferrari recurrió nuevamente a las redes sociales para reafirmar sus señalamientos mediante un video. “Reforzar una vez más todas las quejas que ya he hecho. Abuso psicológico, verbal, moral, físico y sexual. Porque hoy reconozco que nada de lo que pasé merecía suceder. Ni yo, ni ninguna mujer, ni ningún ser humano, independientemente de su género”.

En su mensaje, Ferrari insistió: “Nadie merece ser insultado, menospreciado o humillado. Nadie merece pasar por unas relaciones sexuales en las que haya moratones, en las que haya hemorragias, en las que haya coito, en las que tengas ataques de llanto y te pillen desprevenida. No te lo mereces y nadie se merece pasar por eso”.

Durante su declaración, Ferrari continuó: “Yo no merecía pasar por eso, independientemente de mis errores. Así que refuerzo todas las quejas que he hecho. Seguiré hablando en mi defensa, en la de todas las mujeres. Y seguiré poniendo mi perfil a disposición de todas las mujeres que quieran presentar denuncias”.

El caso tomó notoriedad no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también porque la defensa de la abogada presentó fotografías ante la justicia brasileña y en medios como G1 de O Globo, en las que Ferrari aparece con hematomas y marcas en su cuerpo. También contó que la relación con el futbolista duró siete meses, iniciada tras un contacto en redes sociales, y aseguró: “Dimitri sabía de mi pasión y mis problemas psicológicos, y los usó en mi contra. Me convenció de tirar mi cabeza a la basura, al inodoro, me hizo beber mi propia orina y otros actos sexuales extraños”.

La brasileña compartió imágenes para justificar sus comentarios

El propio club Vasco da Gama, mientras tanto, analiza su situación deportiva y económica. Desde el arranque del torneo, el diagnóstico fue que Payet no tuvo un rendimiento acorde a su salario, el segundo más alto de la plantilla, solo superado por Philippe Coutinho, con un ingreso mensual de cerca de R$ 1,3 millones (2.8 millones de euros anuales). La posibilidad de desvincularlo se discutió internamente desde finales del año pasado.

Con una salida anticipada, el club se libera del pago de al menos un mes del salario del jugador y reestructura el plantel de cara al próximo mercado de pases. Amodeo explicó que busca “cerrar este ciclo de la mejor manera posible”, y que el objetivo es evitar conflictos legales tras la rescisión. Payet, quien llegó como uno de los refuerzos más importantes del fútbol brasileño en 2023, vuelve a estar en el centro de la escena por motivos ajenos al deporte y deberá resolver su futuro tanto en lo profesional como en lo personal.