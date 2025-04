Salieron a la luz fotos íntimas de la ex amante de la estrella del fútbol Dimitri Payet en medio de la investigación por abuso “físico y sexual”

Continúa la polémica entre el futbolista y la abogada

El futbolista francés Dimitri Payet, actual jugador del Vasco da Gama, enfrenta serias acusaciones que han desatado un escándalo mediático y jurídico en Brasil. Larissa Natalya Ferrari, abogada brasileña, lo señaló como autor de agresiones físicas, psicológicas y sexuales durante una relación extramarital. Sin embargo, Payet negó rotundamente las denuncias, argumentando que todas las interacciones fueron consensuadas.

El caso, que salió a la luz tras investigaciones policiales y declaraciones de ambas partes, ha captado la atención no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por las fotografías adjuntadas al expediente, donde se observa a Ferrari con hematomas y marcas en su cuerpo. Las imágenes, que forman parte del material presentado por la defensa de Ferrari y que fueron difundidas por el medio brasileño G1 de O Globo, están en el centro del debate

Las fotos que compartió Ferrari

Larissa Ferrari reveló que mantuvo una relación con Payet durante siete meses luego de que él comenzara a seguirla en redes sociales. En su declaración, aseguró que el deportista francés se aprovechó de sus vulnerabilidades emocionales, pues ella sufre de un trastorno límite de la personalidad. Ferrari afirmó: “Dimitri sabía de mi pasión y mis problemas psicológicos, y los usó en mi contra. Me convenció de tirar mi cabeza a la basura, al inodoro, me hizo beber mi propia orina y otros actos sexuales extraños”.

La abogada también brindó un testimonio a medios internacionales como The Sun, donde expresó: “Es un monstruo enfermo. Temí por mi vida y todavía tengo miedo”. Además, mencionó que en una ocasión fue atacada en enero de 2023 tras una discusión: “No solo me manipulaba, sino que me hacía creer que merecía los castigos para que nuestra relación continuara”.

En cuanto a las fotografías, Ferrari sostuvo que son evidencia de los abusos sufridos. Según relató, también fue víctima de humillaciones constantes: “Dijo que era una zorra por ser brasileña. Empecé a creer que todo esto era culpa mía”. Ferrari, madre de dos hijos, declaró que decidió hablar no solo para buscar justicia, sino también para alentar a otras mujeres a alzar la voz: “Seguiré buscando justicia, por mí y por todas las que callan frente a los abusos. El dinero, la fama de él y el machismo no me callarán”.

Las imágenes fueron puestas a disposición de las autoridades

Payet, de 38 años, quien está casado desde hace 18 años y tiene cuatro hijos, admitió haber tenido una relación extramarital con Ferrari, pero negó rotundamente cualquier tipo de abuso. En la declaración ante la policía de atención a la mujer en Jacarepaguá (Río de Janeiro), que replicó el medio brasileño G1, el futbolista aseguró que las prácticas sexuales, incluidas las que involucraban violencia simulada, fueron consensuadas.

“Las marcas fueron producto de prácticas consentidas durante relaciones sexuales”, expresó Payet, quien añadió que las lesiones visibles, incluidas las que aparecen en las fotografías, se debieron a la sensibilidad de la piel de Ferrari: “Debido a la piel muy clara de Larissa, cualquier presión, incluso leve, también resultaba en marcas visibles”. Respecto a las bofetadas, el jugador aseguró que estas fueron solicitadas por la mujer durante los encuentros íntimos.

Payet también afirmó que Ferrari propuso continuar la relación en Francia tras la finalización de su contrato con Vasco da Gama, pero que condicionó esta idea a que él financiara todos los gastos. Según el futbolista, tras rechazar la propuesta, el comportamiento de Ferrari cambió y él dejó de tener contacto con ella. Posteriormente, recibió mensajes y amenazas: “Si no te pones en contacto en cuatro horas, expondré tus ‘secretos’”.

La abogada de Payet, Sheila Lustoza, defendió al futbolista al criticar la exposición mediática del caso. “Es lamentable que se hayan filtrado registros confidenciales, pero el caso revela con pruebas algo muy claro: una mujer ejerciendo su libertad y voluntad, como corresponde, contrario a lo que se ha narrado públicamente hasta ahora”, sostuvo Lustoza.

En medio de la polémica, Ferrari eliminó inicialmente todas las fotos de sus redes sociales y poco después su cuenta desapareció completamente. Hasta ahora, no se ha confirmado si la suspensión fue resultado de un hackeo o una decisión personal. A partir de ahora, habrá que ver cuál será la resolución de la justicia tras analizar las pruebas presentadas y el testimonio de los protagonistas.

Ferrari mostró los moretones en sus piernas

Otras marcas de Larissa en sus brazos

Otra imagen de las piernas de la abogada brasileña