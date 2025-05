La comparación con Hamilton y Sainz que hizo Colapinto para describir su adaptación a Alpine en la Fórmula 1

Franco Colapinto se encamina a su tercera carrera en la temporada 2025 de la Fórmula 1 y debe afrontar el Gran Premio de España. El piloto argentino de Alpine viene de completar una correcta participación en Mónaco y buscará mejorar sus resultados en una pista que ya conoce, donde incluso se consagró campeón en 2019 de la Fórmula 4. El pilarense palpitó lo que será su participación en el Circuito de Barcelona-Cataluña e hizo hincapié en las carreras que tiene a disposición para mostrar su valía en la Máxima.

Colapinto ya tuvo su primer día de actividad en el paddock en España y habló en las conferencias de prensa protocolares sobre cómo se sigue adaptando al equipo francés. Tras su cumpleaños número 22, reveló que “la mejor forma de festejar el cumpleaños es tener un buen resultado”. Además, en diálogo con ESPN, puntualizó sobre lo que fueron sus primeras carreras con Alpine.

“Creo que en Mónaco no podíamos jugar con ese riesgo de romper el auto y creo que por eso fui un poquito más tranquilo. También tengo muchas cosas por entender del auto. Hay cosas que seguir trabajando y aprendiendo con los ingenieros. Al final, es un poco de tiempo al tiempo. Me voy acercando, pero Mónaco no era el circuito para hacerlo. Hay que dar pasitos en todos los aspectos y fue bueno hacer toda la carrera en Mónaco para la experiencia, acostumbrarme al auto y la degradación de gomas; cosas que capaz no fueron tan representantes en Mónaco por ser una carrera tan lenta, pero igualmente fue positivo”, analizó.

El Gran Premio de España también contará con un nuevo reglamento sobre los alerones de los monoplazas, los cuales serán notablemente más rígidos en busca de reducir su flexión. Respecto a eso, Colapinto brindó detalles sobre cómo influirá en el A525 de Alpine. “¿Beneficiar? No creo, nosotros tenemos que cambiar un par de cosas. Así que venimos con esas mejoras, o desmejoras, como lo quieras llamar. Es un cambio en el alerón que tuvimos que hacer para seguir el reglamento. Estamos trabajando en eso y tratando de entender qué va a cambiar en el auto“, argumentó.

A su vez, profundizó: “En Mónaco yo tuve un alerón diferente al de Pierre, porque estamos cortos de piezas y estábamos trabajando en el de este fin de semana. Va a ser un mejor finde que en Mónaco, vamos a tener un poco más de curvas rápidas. Al final, van un poco más acorde con el balance de nuestro auto y con el setup”.

Por otro lado, según indicó el medio especializado Motorsport, el piloto argentino fue consultado sobre las carreras que tendrá que disputar para mostrar su valía en la categoría. Vale recordar que, en un principio, la presencia del pilarense estaba asegurada por solamente cinco fechas. No obstante, el propio Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder de Alpine, garantizó que “Franco hará las carreras que tenga que hacer. Leí que tendrá cinco carreras disponibles pero no, no hay límite para sus carreras”.

“¿Cuántas carreras? Es difícil decirlo. Creo que hay que darle tiempo al tiempo. Al final, con Williams hice nueve carreras y era mi primera vez en la Fórmula 1, y todavía sentí que no había llegado a mi máximo ni a mi límite en esas nueve carreras. Y seguía aprendiendo carrera tras carrera y sesión tras sesión", respondió sobre su adaptación al vehículo del equipo francés.

En esta misma línea, profundizó sobre el tema y realizó un paralelismo con otros pilotos que están teniendo dificultades: “Después de escuchar a Carlos (Sainz) o a Lewis (Hamilton) al cambiar de equipo, no han sentido que estén alcanzando la velocidad máxima del auto, ni siquiera en estas siete carreras. Y, bueno, siguen pensando que pronto habrá mucho más. Siento que, sí, me llevará un par de carreras. Es un auto muy diferente al que estaba acostumbrado el año pasado”.

A esto, le sumó: “Los autos son muy diferentes de conducir. La configuración y los diferentes aspectos en los que se centraban los equipos son un poco diferentes. Y todavía me estoy acostumbrando. Es un trabajo en progreso. Pero lo estoy consiguiendo y estoy empezando a entender mejor cómo funciona el coche, qué tengo que hacer para que vaya más rápido. Y creo que eso se consigue con el tiempo”.

“Simplemente intento entender, fin de semana tras fin de semana, dónde tengo que mejorar lo que no se hizo de la mejor manera, qué podemos maximizar más. Y creo que vamos en la dirección correcta. Williams fue el primer equipo para el que manejé en Fórmula 1. Fue mi primer auto de F1 y lo primero que realmente conocí. Y, en cierto modo, mis comparaciones van en esa dirección. Creo que es solo cuestión de tiempo saber qué es lo ideal para este coche, qué necesita, dónde debo mejorar mi pilotaje para que funcione mejor, qué debo hacer con la configuración para que se adapte mejor a mi estilo de manejo. Creo que va por buen camino. Así que sigo concentrándome”, completó.

En este contexto, Colapinto buscará mejorar el decimotercer lugar que concretó en las calles del Principado. Allí, el argentino volverá a ser evaluado por su rendimiento en pista y tendrá los ojos de Briatore encima de él, tal cual lo afirmó recientemente en una entrevista en la que lo elogió.