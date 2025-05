Briatore contó qué debe mejorar Colapinto, por qué Gasly es un piloto de “clase mundial” y dio detalles del futuro de Alpine

Flavio Briatore confía en el futuro de Alpine de cara al 2026 y 2027 (@briatoreflavio)

Flavio Briatore volvió oficialmente a la Fórmula 1 en junio de 2024 como asesor especial del equipo Alpine, luego de casi quince años alejado de los puestos de decisión. Su retorno fue impulsado por el CEO de Renault, Luca de Meo, quien le encomendó la misión de revertir el mal presente de la escudería francesa. “En 2026 podremos ganar carreras, lo afirmo. Y en 2027 queremos poder competir en el campeonato mundial”, aseguró Briatore en una entrevista con Le Monde, concedida durante el Gran Premio de Mónaco, en la antesala de la fecha que este fin de semana se disputará en Barcelona.

A sus 75 años, Briatore conserva intacto el tono desafiante y ambicioso que lo convirtió en una figura influyente del paddock. Bajo su liderazgo, Benetton y Renault conquistaron títulos mundiales, con Michael Schumacher y Fernando Alonso como emblemas. Tras el escándalo de “Crashgate” en 2009, su salida de la categoría fue abrupta, pero en 2010 logró anular la sanción que le había impuesto la FIA. “Dejé la F1 en 2009 por la historia de Singapur. Pero incluso sin ese episodio, me habría ido igual. Había vivido veinte años muy apasionantes. Mi hijo estaba por nacer y quería un descanso”, recordó.

Durante la nota, el italiano se refirió a Franco Colapinto, el piloto argentino que debutó la pasada temporada en Williams y que en esta hizo su ingreso en el Gran Premio de Imola el pasado 18 de mayo tras reemplazar a Jack Doohan. “Lo subimos al coche. También tiene velocidad. Su primera carrera fue difícil. Todavía le falta la capacidad de manejar la presión. Si tienes velocidad y chocas contra la pared, no sirve de nada”, sentenció.

La evaluación de Briatore sobre Colapinto apunta a uno de los aspectos más exigentes de la F1: la gestión del entorno, la presión mediática y las condiciones cambiantes. Si bien reconoce que el joven talento argentino cuenta con condiciones, advierte que aún debe adaptarse al ritmo mental y estratégico de la máxima categoría. Al parecer, el argentino tomó nota en Mónaco, donde logró culminar la carrera y avanzar cinco puestos, finalizando en la posición 13°.

El presente de Alpine es complejo: sin resultados destacados en lo que va de la temporada 2025, la escudería francesa se encuentra lejos de los primeros planos. Sin embargo, Briatore asegura que hay un plan claro. El primer paso será dejar de lado los motores propios de Renault: “Fue una decisión muy difícil tomar la de adquirir el motor Mercedes. Pero en nuestro deporte, para ganar, debemos tener las mismas oportunidades que los demás”, explicó.

El italiano no oculta que el rendimiento del equipo ha sido deficitario, pero sostiene que la transformación está en marcha. “En 2026 ya no hay excusas: debemos ser competitivos. Se lo debemos a Renault, a Alpine y a Luca de Meo, que asumieron su responsabilidad al tomar una decisión tan radical. Competimos para ganar, y con la nueva normativa en 2026, los equipos que mejor las interpreten tendrán ventaja”, subrayó.

Flavio Briatore elogió a Pierre Gasly

Briatore también dedicó un tramo de la entrevista al análisis del actual piloto principal de Alpine, Pierre Gasly. Aunque admitió que fichar a una figura como Max Verstappen sería el camino más directo hacia el éxito, indicó que el equipo debe trabajar con los recursos disponibles: “Tenemos a Pierre, que es muy bueno. Puede llegar a ser un piloto de primer nivel, pero necesita estar un poco más concentrado”.

El asesor especial de Alpine señaló que la concentración es clave para que el francés pueda maximizar su rendimiento: “Si empiezas mal una carrera, pierdes tres o cuatro posiciones y no las recuperas. Con un mejor coche y más concentración, puede ser ese piloto. La temporada pasada, sus últimas cuatro carreras fueron muy buenas. Para mí, está Verstappen en la cima y, detrás de él, Pierre, Charles Leclerc y algunos otros. La velocidad la tienes o no la tienes. Pierre la tiene”.

Aunque oficialmente no ostenta la licencia de director de equipo, Briatore dejó en claro que eso no le impide asumir responsabilidades directas. “Estoy 100% comprometido y rodeado de un equipo muy fuerte en todas las áreas: técnico, comercial, gestión... Representa más trabajo, pero eso no es un problema. Tengo mucho tiempo. En cuanto a la licencia, es anecdótico: puedo tenerla mañana si quiero”, dijo.

El italiano concluyó la entrevista reivindicando su estilo directo: “Cuando tengo un problema con alguien, todo el mundo lo sabe. Hablo de ello y actúo inmediatamente”.

El próximo desafío para Alpine será el Gran Premio de España en Barcelona, donde el equipo buscará mostrar señales de mejora mientras avanza hacia el ambicioso objetivo de 2026.