Gabriel Milito fue presentado como nuevo DT de Chivas: la indirecta tras la conflictiva salida de Fernando Gago

Luego de haber estado en el radar de Boca Juniors para suceder a Fernando Gago como entrenador, Gabriel Milito fue presentado oficialmente como nuevo DT de las Chivas de Guadalajara. El Mariscal brindó una conferencia de prensa en México y respondió algunas preguntas en torno a su llegada y marcó una diferencia con el anterior conductor del Rebaño Sagrado.

“Yo estoy acá para cumplir con mi contrato y si es posible, y todo va como lo soñamos, extenderlo. Así lo marca mi historia como entrenador. Agradezco día a día a los que me eligieron por la oportunidad. Por lo tanto, respeto las decisiones de todo el mundo, pero de la misma manera que a mí no me gustaría que mientras yo esté en funciones, Javier (Mier, director deportivo de Chivas) o la institución busque otro entrenador mientras yo esté trabajando, yo jamás escucharía a un club mientras pertenezca a Chivas. Lo hice así en mi anterior paso por Atlético Mineiro y en los distintos clubes a los que dirigí. Será exactamente igual“, contestó Milito respecto a una consulta sobre sus futuras y posibles ambiciones para involucrarse en la política de Independiente.

Aquella pregunta también estuvo contextualizada por la conflictiva salida de Fernando Gago, quien rompió su vínculo con el elenco mexicano para dirigir a Boca, que por ese entonces había acordado la salida de Diego Martínez luego de una serie de derrotas (y eliminación en Copa Sudamericana) ante Racing, River y Belgrano. Pintita voló rumbo Buenos Aires y abandonó a Chivas. Su lugar fue ocupado interinamente por Arturo Ortega y luego por el español Oscar García Junyent, que apenas dirigió 12 partidos.

En cuanto a las expectativas que tiene el argentino de 44 años en su nuevo club, que marcha 11° en la Liga MX y hasta el momento fuera de puestos de Play-In, el ex DT de Argentinos Juniors manifestó que está muy contento de asumir al nuevo proyecto en su carrera. “Tanto yo como mi cuerpo técnico venimos con mucha ilusión y compromiso, con intenciones que esta unión que acaba de comenzar sea maravillosa. Trabajaremos con convicción, transparencia y paciencia. Estamos convencidos que con estos jugadores podemos hacer algo grande”, acotó en su presentación.

*Gabriel Milito fue presentado como nuevo director técnico de Chivas

“Es un club que trasciende las fronteras mexicanas. Es un club a nivel mundial muy grande, con mucha repercusión y por supuesto que eso a mí me entusiasmó. Sobre todas las cosas me entusiasmó el proyecto. Creo que coinciden mucho los valores de Chivas con mi sentimiento hacia el fútbol. Me parece que el futbolista mexicano tiene un gran potencial. Espero poder ayudarlos o ayudarnos mutuamente para que el equipo funcione como deseamos y que de esa manera podamos intentar ser protagonistas en el siguiente campeonato", resumió Milito, quien firmó un contrato que lo unirá por las próximas dos temporadas al Rebaño Sagrado.

En otras de sus declaraciones, el estratega argentino, con pasado como futbolista en Independiente, Zaragoza, Barcelona y la Selección, expresó su idea de juego: “Creo en la exigencia, en convencer y me gusta explicar los motivos de cada cosa para que el futbolista comprenda. Siempre desde la exigencia, pero también del cariño. Mi compromiso es muy grande”.

OTRAS FRASES DE GABRIEL MILITO, NUEVO DT DE CHIVAS:

- “Promover futbolistas jóvenes me gusta mucho. Deben tener condiciones, no se trata de ponerlos por ponerlos, pero cualquier jugador joven, de la casa y que esté preparado, tendrá la posibilidad”.

- “A mí me gusta profundizar el conocimiento del jugador en el día a día. En función de eso, bajaremos conceptos futbolísticos para ayudarles a comprender lo que queremos”.

- “Me gusta pasar la mayor cantidad de tiempo con la pelota, el dominio del partido. También me gusta incomodar al rival, quitarle tiempo para decidir”.

- “Los objetivos en un club tan grande como este, están claros. Más allá de ganar, queremos que el equipo vaya en ascenso. Queremos hacer un equipo ganador lo más rápido posible”.

Gabriel Milito es el nuevo entrenador de Chivas de Guadalajara (@Chivas)