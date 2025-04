Un ex jugador de la selección argentina sorprendió a todos tocando la guitarra en la calle

Jonas Gutiérrez tocó la guitarra en las calles de Newcastle

¿Se imaginan ver a una leyenda de tu club en medio de la calle tocando la guitarra? Esa fue una imagen que recorrió Inglaterra. Jonás Gutiérrez, ex jugador de la selección argentina y que participó del Mundial Sudáfrica 2010, apareció en la vía pública cerca del Monumento a Grey, en el centro de la ciudad de Newcastle upon Tyne, donde vivió los años más intensos de su carrera profesional como jugador del Newcastle United.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Gutiérrez expresó su emoción tras tocar un tema de la banda La Contra llamado “En la orilla de mi cama”. “Mi ciudad, mi hogar. Soy un geordie, amo esta ciudad, amo a esta gente. Gracias por todo Newcastle, un sueño hecho realidad tocar la guitarra en el monumento”, escribió el ex jugador de 41 años junto a un video en el que se lo ve sentado con su guitarra, cantando en medio del centro urbano.

Gutiérrez, quien se retiró del fútbol profesional en 2021, jugó durante siete temporadas en Newcastle. Llegó en 2008 procedente del RCD Mallorca, de España. En su etapa en el club inglés disputó 205 partidos y anotó 12 goles. Una de esas conquistas, marcada en su último encuentro con el equipo, quedó en la historia: fue ante el West Ham en la última fecha de la temporada 2014/15, lo que le permitió asegurar a las Urracas su permanencia en la Premier League. Poco después, fue liberado por el club.

En medio de su carrera deportiva, Gutiérrez enfrentó una dura prueba personal. En 2012 fue diagnosticado con cáncer testicular, lo que lo alejó de las canchas durante varios meses. Fue sometido a una cirugía para extirpar uno de sus testículos y logró una recuperación total, lo que le permitió regresar al equipo y jugar un rol clave en la salvación del descenso.

En una charla reciente con Infobae, recordó cómo atravesó aquel momento de su vida. “Nunca pensé que me iba a morir realmente con el cáncer. Sí, cuando me lo dicen es un shock y es algo que uno siendo futbolista o atleta de alto rendimiento piensa que esas cosas no pasan. Uno piensa que somos superhéroes porque nos ve entrenando todos los días, cuidando la alimentación, todas esas cosas que hoy te da el fútbol y parece que no va a pasar”, dijo el ex volante de Vélez.

Jonás Gutiérrez dejó su marca en Newcastle (PA)

Además, relató cómo le comunicaron que tenía la enfermedad. “Sí, me lleva con el especialista. Me empieza decir que lo que había encontrado era un tumor. Yo no lo entendía porque yo estaba un poco nervioso porque me daba cuenta que había algo importante que me querían decir y cuando me lo dice yo le pregunto: “¿Es cáncer?” y me dice que sí. Ahí me largo a llorar, me abraza el médico del club. Me vuelvo a casa, que justo estaba mi papá, y le comento lo que me había pasado. Ese momento es algo que me quedó marcado. Mi papá me tranquilizó y me dijo: “Quedate tranquilo, no va a ser nada”. Pero yo en ese momento si bien salgo de ahí y es un estado de shock, ya cuando llegué a mi casa estaba más tranquilo".

La aparición pública del ex mediocampista argentino generó una ola de reacciones entre los fanáticos del Newcastle. “Una vez geordie, siempre geordie”, escribió un seguidor. “Casi 10 años de aquel gol contra el West Ham. Nunca se olvida”, comentó otro. “Nunca olvidaremos todo tu esfuerzo y el deseo que demostraste por nuestro club y los aficionados, especialmente regresando de la enfermedad para mantenernos en la categoría”, escribió un fanático más en su publiación en Instagram. “No todos los días esperas ver a una leyenda del Newcastle sentado tocando la guitarra”, sumó otro aficionado del conjunto inglés.

Tras su salida de St. James Park, Gutiérrez continuó su carrera con pasos por el Deportivo La Coruña en España y luego decidió regresar a la Argentina para jugar en clubes como Defensa y Justicia, Independiente, Banfield y Almagro. A nivel internacional, fue convocado en 22 ocasiones con la selección argentina entre 2007 y 2011, y marcó un gol con la camiseta albiceleste.

En abril de 2016, el argentino le ganó una demanda por discriminación por discapacidad contra el Newcastle. El fallo se basó en que Gutiérrez fue deliberadamente excluido de las convocatorias tras su regreso del cáncer, con el objetivo de evitar que se cumpliera una cláusula de apariciones en su contrato.

La reaparición de Jonás en el corazón de Newcastle fue recibida como un gesto simbólico de cariño hacia la ciudad y sus habitantes, que aún lo consideran una de las figuras más queridas en la historia reciente del club por el gol clave que evitó el descenso del equipo.

Gutiérrez padció cáncer en 2012 (Diego Barbatto)