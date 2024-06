Jonás Gutiérrez: “Cuando me dijeron que tenía cáncer fue un shock porque siendo deportista uno piensa que no le va a pasar”

Jonás Gutiérrez es un exfutbolista argentino que se destacó principalmente por su desempeño en el Newcastle United de Inglaterra, donde el pasado mayo le realizaron un homenaje por sus años en el club.

Como centrocampista, es conocido por su habilidad técnica y versatilidad en el campo. Inició su carrera profesional en el club argentino Vélez Sarsfield, en 2001. Luego de un breve paso por el Mallorca de España, se unió al Newcastle United en 2008, donde jugó hasta 2015.

A nivel internacional, Jonás representó a Argentina en la Copa del Mundo de la FIFA 2010 y en la Copa América. En 2016, en su regreso a al país, jugó en Defensa y Justicia, luego en Independiente, en Banfield y en Almagro.

Es reconocido por su valentía y determinación al superar un cáncer testicular diagnosticado en 2013, haber regresado al fútbol después de su tratamiento y continuar jugando hasta su retiro en 2019.

En noviembre del 2023 fue convocado por Almagro, el club de sus amores y la última institución en la cual jugó profesionalmente, para asumir el rol de manager del que fue removido recientemente.

“Con el cáncer es fundamental no venirse abajo”, expresó Gutiérrez al recordar la enfermedad que le tocó vivir en 2013. (Diego Barbatto)

Leo: — Estabas bien como manager en la función, pero el club decidió no continuar, hacer un cambio.

Jonas: — Básicamente, a mí me llevan para un rol en el cual después ya no tuve mucha injerencia en las dediciones ni en nada, pero uno como es hincha del club…

Leo: — ¿Vos te retiraste ahí?

Jonas: — Sí, desde chico soy hincha y fui a darle una mano. La realidad es esa porque el año pasado había sido muy duro para el club y creía que podía aporta desde mi lugar, la experiencia que uno ha tenido a lo largo de su trayectoria, pero después vi que no se me tenía en cuenta en cuenta para decisiones, no tomaba decisiones, por ahí lo que uno opinaba tampoco era escuchado, pero más allá de eso quería continuar por el amor que tengo por el club y los jugadores porque la verdad que con ellos uno genera un vínculo en el día a día. Pero ellos decidieron que no siguiera.

Leo: — ¿Te gustaría desarrollar esta misma función en un club en el que no hayas jugado y no seas hincha? ¿Sentía que sería más fácil o más difícil?

Jonas: — A mí el hecho de volver al fútbol, por todo lo que significa, sabía que no iba a ser fácil porque uno sabe lo que demanda, más allá que a todos nos gusta y amamos el deporte, se sabe que demanda mucha energía, muchas horas. Cuando surgió la posibilidad, el hecho de ser el equipo que uno ama y conoce las internas, creo que es más fácil a la hora de desarrollar algo si realmente creen en uno porque conocés cómo funciona el club. Por eso los mánager generalmente son exjugadores que han pasado por el club, eso te da la pauta.

Leo: — Sí y hasta dirigentes. Hay infinidad de nombres, como Sebastián Verón, Román Riquelme, Enzo Francescoli, Leonardo Ponzio…

Jonas: — Están todos identificados con el club porque creo que tiene mucho que ver que conozcan los pasillos y el día a día.

Leo: — ¿Te gustó tu función cómo manager?

Jonas: — Por ahí si me hubiesen dejado tener injerencia en las decisiones me hubiera gustado.

Leo: — ¿Quién no te dejó los mismos dirigentes que te ponen?

Jonas: — Sí, un sector. No vale la pena hablar de nombres porque yo la verdad no soy así. Pero me encantó porque estuve en el día a día con los jugadores y con la gente del club. Me quedo con la gratitud y el agradecimiento que tuvo la gente hacia mí y el equipo de trabajo. Yo lo valoro muchísimo.

Leo: — ¿Cuántos años estuviste en Inglaterra?

Jonas: — 7 años.

Leo: — ¿Había mánager ahí?

Jonas: — Había un secretario deportivo que por ahí era otra función. El manager se está implementando más en los últimos años en todos los clubes. A mí no me había tocado la posibilidad del manager en un club cuando jugaba.

Leo: — El manager es habitual en la NBA, en EEUU, lo eligen los dueños del club, el manager arma el equipo, contrata al entrenador, tiene injerencia, pero en el fútbol está resistida esta figura, ¿no?

Jonas: — Por ahí tiene mucho que ver lo que es más en el fútbol argentino, pero se está viendo que cada vez más se confía en la figura del manager. Creo que una de las funciones fundamentales es la experiencia que tiene el manager siendo exjugador para resolver situaciones, ya sea en el día a día con el plantel, hablar con los dirigentes, con el plantel, con el técnico y hacer ese nexo porque si vos te ponés a pensar la figura del manager siendo exjugador es alguien que vivió mucho tiempo de fútbol, que conoce las internas, las charlas, cómo tratar a cada jugador porque cada uno tiene una mentalidad distinta.

Leo: — Además vos jugaste en Newcastle, en la Selección, en el fútbol argentino, tenés un montón de experiencia para volcar. Es una picardía no escucharte.

Jonas: — Yo al querer tanto al club me aboqué en otras cosas en las que yo veía que podía ser muy útil, como es esto del día a día con los jugadores y con la gente del club organizando obras de cosas que yo venía que eran necesarias, por ejemplo, la remodelación de los vestuarios. Nos pusimos esas metas también, pero uno dejó por ahí de lado porque no le daban lugar para esas cosas. Pero queriendo tanto al club, sentía que tenía que sumar desde algún lado.

Leo: — ¿Te gustaría hacer alguna otra cosa dentro del fútbol, por ejemplo, ser entrenador?

Jonas: — El fútbol demanda mucho sea el cargo que sea. Nosotros estamos acostumbrados a eso desde siempre, por eso a mí me vino bien el hecho de salir. Hoy que me tocó volver a entrar en Almagro me tocó ver el día a día y se te despiertan ciertas cosas que tenías dormidas. No soy de cerrar la puerta a nada porque uno no sabe dónde puede terminar. Si me decís: “¿Hoy ya serías técnico?”. Te digo que no.

Leo: — Pero capaz que en 5 años sí.

Jonas: — Sí o en dos porque capaz te llaman para acompañar a alguien de ayudante y te terminás metiendo. Hay muchas funciones que podría hacer, pero lo importante es que uno esté convencido.

Enfermedad

Jonás fue diagnosticado con cáncer testicular en 2013. Esta enfermedad significó un desafío en su vida y en su carrera como futbolista. Después de recibir tratamiento médico, incluyendo cirugía y quimioterapia, pudo regresar al fútbol profesional y jugó hasta su retiro en 2019.

Leo: — En algún momento te tomaron como un ejemplo de superación por la enfermedad que atravesaste siendo futbolista profesional, ¿cómo es tu día públicamente con lo que te pasó? ¿Lo hablás? ¿No lo hablas?

Jonas: — Yo desde el primer momento no tuve problemas para hablar. Incluso en lo personal cuando a mí me extirpan un testículo hice bromas con eso. Nunca me costó hablar del tema. Por ahí como siempre dije que a uno lo tomen de ejemplo es muy difícil porque, primero, porque todos los cánceres no son iguales, la gente piensa mucha gente que sí, hoy hay también mucha más información, entonces que a uno lo cataloguen de ejemplo a mí no me gusta porque esto es muy amplio.

Leo: — O sea no sentís un ejemplo por haber atravesado la enfermedad y estar hoy vivo, bien y saludable.

Jonas: — No, yo siento que lo que puedo brindar es una experiencia, información. Yo siempre trato de despegarme de la palabra ejemplo y sí contar que tuve que atravesar una situación, que fue una experiencia en mi vida, de la cual estoy agradecido también porque me ha enseñado muchas cosas y después sí, con la gente con la que puedo hablar, le trato de transmitir lo que viví y cómo lo traté de superar.

Leo: — ¿Qué cosas les decís?

Jonas: — Que es fundamental no venirse abajo, rodearse de los profesionales que uno cree más capacitados, hacer una interconsulta para siempre seguir el mejor tratamiento que uno piense, rodearte de los afectos porque en el día a día fue muy importante para mí cuando estaba con la quimioterapia, que no te podés levantar de la cama y mis amigos venían.

Leo: — ¿Cuánto duró todo en tu caso?

Jonas: — Yo primero tuve la operación, que fue en el 2013.

Leo: — ¿Esa fue una operación para extirparte el testículo?

Jonas: — Sí. Después de la operación yo paso ese primer paso y el primer control me da bien. Ahí empecé a hacerme, creo que los primeros años eran cada tres o cuatro meses. Y el primer control que me hago me da mal y ahí tengo que entrar en el tratamiento de quimioterapia.

Leo: — ¿Cuándo te lo dijeron tuviste miedo a morir o nunca tuviste riesgo de que eso sucediera?

Jonas: — Nunca pensé que me iba a morir realmente con el cáncer. Sí, cuando me lo dicen es un shock y es algo que uno siendo futbolista o atleta de alto rendimiento piensa que esas cosas no pasan. Uno piensa que somos superhéroes porque nos ve entrenando todos los días, cuidando la alimentación, todas esas cosas que hoy te da el fútbol y parece que no va a pasar.

"Siempre recibí mucho cariño tanto de los lugares que me ha tocado jugar como de parte de los jugadores con los que he compartido plantel", admitió Jonás.

Leo: — Y en tu cabeza también querés jugar eternamente al fútbol.

Jonas: — Sí, es muy difícil. A mí una de las cosas que más me preocupaban eran que no sabía si iba a poder volver a jugar al fútbol. Es algo que a uno le llama la atención cuando lo analiza, pero uno está acostumbrado desde muy chico todos los días a practicar fútbol.

Leo: — ¿Cómo reaccionaste cuando te lo contaron?

Jonas: — Lloré. A mí encima me lo detectan en Inglaterra. Cuando voy con el médico del club, me hace primero una ecografía y después me manda para casa. Ahí algo ya no me cerró de lo que estaba pasando. Me llama a las horas y me dice: “Dentro de un rato vamos a ver a un especialista”.

Leo: — ¿Por qué habías ido vos a verlo? ¿Te dolía?

Jonas: — Sí yo ya había ido con el médico en su momento. Había tenido un golpe y a partir de ese golpe empiezo a tener una molestia y el médico me vio, pero en Inglaterra es como que no hay medicina preventiva, hasta que no esté el síntoma no te hacen más estudios. Entonces, yo tenía un dolor pero no había sintomatología más que ese dolor. A la tercera vez que voy es porque se me produce una inflamación y ahí me mandan a hacer todos los estudios.

Leo: — ¿Te acordás cómo te lo dijeron?

Jonas: — Sí, me lleva con el especialista. Me empieza decir que lo que había encontrado era un tumor. Yo no lo entendía porque yo estaba un poco nervioso porque me daba cuenta que había algo importante que me querían decir y cuando me lo dice yo le pregunto: “¿Es cáncer?” y me dice que sí. Ahí me largo a llorar, me abraza el médico del club. Me vuelvo a casa, que justo estaba mi papá, y le comento lo que me había pasado. Ese momento es algo que me quedó marcado. Mi papá me tranquilizó y me dijo: “Quedate tranquilo, no va a ser nada”. Pero yo en ese momento si bien salgo de ahí y es un estado de shock, ya cuando llegué a mi casa estaba más tranquilo.

Leo: — Lo fuiste procesando.

Jonas: — Sí, es más. Yo tengo un amigo que siempre se acuerda de cómo se lo conté. Lo llamé y le dije: “Tengo una noticia buena y una mala”. “¿Cuál es la buena?”, me preguntó. Y le dije: “La buena es que voy un par de meses a Argentina”, porque que yo estaba jugando en Inglaterra. “¿Y la mala?”, pregunta. “Que tengo cáncer”, le dije. Y me dice: “Jonás vos no te podés tomar las cosas así”. Pero fue la forma que encontré.

Leo: — Después de comunicarlo públicamente, ¿te sentís querido por la gente del fútbol? ¿Recibiste mensajes de tus compañeros? ¿Tuvieron algún gesto en particular?

Jonas: — Sí, la verdad que todo el ambiente del fútbol. Siempre recibí mucho cariño tanto de los lugares que me ha tocado jugar como de parte de los jugadores con los que he compartido plantel o de las mismas hinchadas, siempre tuve un lindo trato. Pero a partir de esto, es como que se volcaron una cantidad increíble de mensajes de apoyo, de cariño.

Paternidad

Leo: — ¿Sos papá?

Jonas: — No.

Leo: — ¿Querrías?

Jonas: — Sí. Tenemos que conseguir primero pareja (risas). Paso a paso.

Leo: — ¿Podrías ser padre soltero?

Jonas: — Siempre quise una familia. De hecho, he intentado con las distintas parejas de formar una familia. No se llegó a ese momento, pero si uno intentó en las relación que sabía que si avanzaba iba a suceder. Pero cuando uno se empieza a poner grande no sé si le empieza a tener como miedo a salir lastimado…

Leo: — ¿Pero es un pendiente? ¿Vos querés ser padre sí o sí o puede que no y no pasa nada? ¿O es una presión para vos?

Jonas: — No, presión no es. Por ahí es un poco lo que te digo de la edad. Uno ya va a cumplir 41 años y cuando vayas a buscar a tu hijo al colegio te dicen: “Ahí viene el abuelo” y que otro diga: “No, no, es el padre” (risas).

Leo: — Pero en cuestiones de procrear no tenés la presión del reloj biológico de las mujeres.

Jonas: — No, hoy evolucionó todo. Hay un montón de posibilidades para hacerlo. Por ahí es más una cuestión de edad.

Jonás y Alejandra estuvieron juntos 5 años y se separaron en 2019.

Maglietti

La relación entre Jonás y Alejandra Maglietti fue pública debido a la exposición que tenía cada uno en su trabajo. Aunque mantuvieron cierta privacidad en cuanto a detalles personales, su relación fue seguida por la prensa y por sus seguidores a través de las redes sociales. Se separaron en 2019, luego de cinco años de relación.

Leo: — Alejandra Maglietti fue tu novia varios años y al ser una pareja conocida creo que también te conoció mucha gente por fuera del fútbol.

Jonas: — Sí. Estuvimos 5 años y me acompañó en momento muy delicado y la gente veía esa pareja más allá de lo que yo era como jugador y ella como artista, modelo, abogada, periodista, todo. La gente vio la compañía que nos hacíamos y se volcó con nosotros. Creo que en ese sentido la gente reaccionó bien en ese momento.

Leo: — Era una pareja querida, pero te conoció gente que no seguía tu carrera en el fútbol. Pasaste de estar en los medios deportivos a aparecer en espectáculos.

Jonas: — Sí, yo solía salir en revistas deportivas y pasé a estar en otros lugares, pero siento que la gente se volcó hacia nosotros. Pasas a otro tipo de cosas, pero es parte de lo que es la relación.

Leo: — ¿Alguna vez eso te molestó, te incomodó?

Jonas: — No. Lo bueno que tiene haber sido futbolista es que uno está acostumbrado a estar muy expuesto, a recibir críticas, entonces más o menos eso lo tenés internalizado. Después lo que viene es solo que vas a empezar a salir en otros lugares.

Leo: — ¿Con Ale, por ejemplo, pensaban en lo que te pregunté antes de los hijos? ¿Era una charla de la pareja o no?

Jonas: — Yo creo que como me ha tocado en todas las relaciones. Por ahí uno no coincide en el momento para ciertas cosas. En algún momento uno quiere, el otro dice: “Esperemos un poquito más”. Y creo que eso va pasando, por lo menos a mí me ha pasado en las relaciones que he tenido. Muchas veces es encontrar el momento en el que los dos digan: “Ahora vamos” y ninguna sienta que deja algo de lado o forzar una situación.

Jonás: "Lio (Messi) es increíble y sigue superándose". (Diego Barbatto)

¿Quién y por qué?

Leo invitó a Jonás a armar el podio de los mejores jugadores de fútbol del mundo y justificar la ubicación que le asigna a cada uno.

Leo: — Entre Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lionel Messi, ¿a quién ponés tercero, segundo y primero?

Jonas: — Tercero Mbappé porque hoy tiene mucho para dar en el fútbol. Siento que le falta un montón de camino por recorrer todavía.

Leo: — ¿Puesto dos?

Jonas: — Cristiano porque ha marcado un tiempo en el fútbol con una competencia abismal con Lionel, que creo que eso los potenció a los dos y realmente también ha sido un grande.

Leo: — Primer puesto Messi. ¿Por qué?

Jonas: — Creo que no hay discusión. Lo he visto hacer cosas con la pelota en le campo de juego que no son normales y no se lo he visto hacer a nadie. También los números que ha marcado a lo largo de los años. Es increíble y sigue superándose. Hoy sabemos que, por ahí, son los últimos años. Por mí que juegue hasta los 60 si quiere seguir jugando, que lo vamos a seguir disfrutando. Ha marcado una época y la sigue marcando, también el hecho de que sea argentino y cómo se desvive por la Selección por el fútbol en general. Creo que hoy, de los tres, es el que está ahí arriba.