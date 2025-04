“No creo que vaya a ganar Grand Slams acostándose a las 7 de la mañana”: la inesperada advertencia a Carlos Alcaraz de un tenista español

Roberto Bautista Agut habló del tema Alcaraz tras su derrota ante Zverev (Foto: Reuters/Juan Medina)

El tenista español Roberto Bautista Agut quedó eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid a manos de Alexander Zverev. Sin embargo, lo llamativo no fue la derrota con el alemán, sino las polémicas declaraciones que realizó sobre su compatriota Carlos Alcaraz. “No creo que vaya a ganar Grand Slams acostándose a las 7 de la mañana”, expresó.

Bautista Agut habló en rueda de prensa tras la derrota con Zverev por 6-2 y 6-2 y no escatimó elogios para el número dos del Ranking ATP. Las fuertes declaraciones sobre Alcaraz no surgieron de la nada. El actual número 55 del mundo, que llegó a ser 9° en 2019, fue consultado sobre el reciente documental que muestra el día a día de la vida de Alcaraz. En la producción titulada “Carlos Alcaraz: a mi manera”, la estrella española reveló que fue a Ibiza a descansar después de perder en la semifinal del Roland Garros ante Novak Djokovic y afirmó: “Fui allí básicamente a reventarme”.

Alcaraz y Bautista Agut, juntos en la Copa Davis (REUTERS/Eva Manez)

Esa confesión de Alcaraz causó revuelo en el tenis español, por lo que Bautista Agut, de 37 años, se permitió opinar sobre esa situación. "El máximo nivel demanda mucho. No creo que Carlos vaya a ganar Grand Slams acostándose a las siete de la mañana. Ahora todo es muy bonito, él es muy joven, pero si quiere igualar los números de los tres cracks tendrá que jugar 15 años al máximo nivel”, manifestó en la rueda de prensa posterior a su caída contra Zverev.

Tras eso, ponderó el nivel de su compatriota y aclaró que no duda de la capacidad del nacido en Murcia. Además, agregó: “Le considero una persona inteligente y seguro que poco a poco se va a ir dando cuenta de lo que necesita para estar a ese nivel y seguro que lo va a implementar”.

Alcaraz cumplirá 22 años en mayo, pero ya conoce lo que es estar en la cúspide del tenis mundial. Alcanzó el 1 del planeta hacia fines del 2022 y actualmente está 3° del ranking ATP, con 18 títulos en su trayectoria: contabiliza en sus vitrinas 2 Wimbledon, 1 Roland Garros y 1 US Open.

En relación a su traspié ante Zverev, reconoció: “Me voy un poco fastidiado a casa porque me hubiese gustado hacer un poco mejor partido del que he hecho. Aquí en Madrid, quizá, si no es el peor rival, es de los peores rivales que te puede tocar. Antes del sorteo, si no quería jugar con alguien era con él: viene de ganar Múnich, saca muy bien en estas condiciones“.

Por otro lado, Agut se refirió al nivel del tenis español en general, ya que Alejandro Davidovich Fokina es el único representante del país ibérico en carrera en el Madrid Open: “¿Qué le pasa al tenis español? Venimos de un tenis español que ha dado muchos éxitos, que estamos también muy mal acostumbrados".

“Yo recuerdo cuando hace 10 o 12 años que estaba el 14 del mundo y era el quinto español. Recuerdo tener por delante a Rafa (Nadal), a David (Ferrer), a (Tommy) Robredo, a (Fernando) Verdasco, a (Nicolás) Almagro y yo estar el catorce o el quince y tenía cinco españoles delante de mí”, sumó.

En ese sentido, el experimentado tenista comentó: “La verdad que eso ha cambiado, que deberíamos hacer un poquito de autocrítica y seguro que hay muchas cosas a mejorar. Esperemos que los jóvenes que vienen por detrás sigan apretando y vayan evolucionando para que podamos ver a españoles otra vez en las rondas finales de los grandes torneos”.

Luego, hizo un análisis de la situación y dio su opinión: “Quizá la cantidad de jugadores tan buenos como antes no vienen, pero yo creo que hay que seguir. Como todo en la vida, hay que invertir para después sacar. Tendremos que mejorar, tendremos que ver qué está pasando y tampoco quiero criticar a nadie, ni mucho menos al tenis español, pero hay que coger ejemplos como Italia para seguir avanzando y seguir teniendo buenos tenistas”.