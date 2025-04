Gary Lineker, de la TV al podcast: “Quiero seguir creando conversaciones futboleras calientes”

El legado de Gary Lineker en la BBC: 26 años al frente del clásico show deportivo británico (Reuters/Carl Recine/File Photo)

Gary Lineker está por cerrar un capítulo decisivo en su extensa carrera televisiva. Después de 26 años como presentador de Match of the Day (MOTD), uno de los programas más emblemáticos de la BBC, el exfutbolista ha decidido dejar el puesto, aunque lejos de retirarse del todo, continuará activo en otros proyectos.

En una entrevista exclusiva con FourFourTwo, Lineker reflexiona sobre su carrera y la transición de ser una estrella del fútbol a convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la televisión británica, todo mientras navega con éxito por el mundo de los podcasts.

Gary Lineker en la tapa de FourFourTwo

Un primer encuentro humillante con “Match of the Day”

Para Lineker, su relación con Match of the Day comenzó con una experiencia un tanto incómoda. Aunque no recuerda detalles exactos de su infancia, el programa era parte de su ritual de los sábados.

“Me dejaban quedarme despierto para verlo”, recuerda, mencionando a David Coleman como el presentador de la época.

Sin embargo, su primer encuentro profesional con el programa fue bastante diferente. “Recuerdo la primera vez que estuve en Match of the Day... tuve un desastre. En aquellos días solo se mostraba un partido destacado, y nosotros jugábamos contra el Aston Villa. El balón se me pasó, estaba en el borde del área pequeña y lo mandé por encima del travesaño", narra entre risas. “Oré para que no lo mostraran, pero claro, lo hicieron... y Barry Davies lo comentó: ‘¡Dios mío!’”, recuerda, aún con una sonrisa. “Esa noche, hasta mi familia se rió de mí”.

Aunque ese primer momento fue vergonzoso, Lineker ha logrado redimirse con creces durante los años, siendo ahora un referente en el mundo de la televisión británica. Match of the Day ha sido su hogar durante más de dos décadas, un espacio donde se ha ganado el cariño del público y el respeto de sus colegas.

La transición de futbolista a presentador de televisión

Si bien muchos piensan que la transición de un futbolista a un presentador de televisión no es sencilla, Lineker lo hizo con éxito al asumir el rol de anfitrión de Match of the Day en 1999, tras la salida de Des Lynam.

“El miércoles me enteré de que Des Lynam se iba a ITV, y ese mismo día, al llegar al trabajo, me dijeron que yo tomaría su lugar”, recuerda, bromeando sobre lo feliz que estaba con la noticia. “Creo que fui la única persona en el país que estaba contenta, aunque respetaba mucho a Des”.

La transición de futbolista a presentador fue exitosa para Gary Lineker en la BBC (REUTERS/Toby Melville)

Al principio, como muchos en su campo, Lineker luchó con los aspectos técnicos de la presentación. “Mis primeros trabajos fueron en Football Focus, que hice durante tres años. Durante el primer año, me iba a casa pensando, ‘Nunca voy a ser capaz de hacer esto’“, cuenta.

“Había tantas cosas que aprender, como hablar mientras escuchas, pasar de un enlace a una charla, o improvisar para llenar el tiempo. Fue complicado”.

Sin embargo, con el tiempo, Lineker perfeccionó sus habilidades. “Ahora ya me sale de manera natural. Después de tanto tiempo, no tengo que pensarlo”, asegura. Su evolución no solo fue profesional, sino también en términos de estilo.

Inspirado por su mentor Des Lynam, Lineker aprendió a ser audaz y a divertirse frente a las cámaras. “Des siempre me decía: ‘Divertite, no tengas miedo de hacer una broma’. Eso me diferenciaba de otros presentadores deportivos, que a menudo son muy formales”.

Des Lynam, mentor clave en la evolución profesional y estilo de Gary Lineker (REUTERS/Hannah Mckay)

Momentos memorables de “Match of the Day”

En 2016, Lineker cumplió una promesa que se hizo viral en todo el Reino Unido. “Si Leicester gana la Premier League, me presentaré en ropa interior”, había dicho en tono de broma.

Cuando el equipo de su ciudad natal logró lo impensable, Lineker se presentó en Match of the Day en calzoncillos, un momento que se convirtió en un hito dentro de la historia del programa.

“Eso fue lo más surrealista que he hecho en Match of the Day... todo el mundo estaba riendo, y aunque traté de mantener una cara seria, no pude evitar ver a Alan Shearer e Ian Wright haciéndolo también", comenta con una risa cómplice. “Lo hice porque fue divertido y no me arrepiento, aunque los índices de audiencia subieron esa noche, ¡eso fue increíble!”

Sin embargo, a pesar de las anécdotas cómicas, Lineker ha reflexionado sobre su legado como presentador, comparándolo con su carrera como futbolista.

“En cierto modo, me siento más orgulloso de mi carrera como presentador. El fútbol me vino de manera natural, pero la televisión fue algo con lo que realmente luché. Pasé mucho tiempo aprendiendo”, confiesa. “Me sentí incómodo al principio, pero me sentía confiado porque sabía que podía aportar algo único desde mi perspectiva de futbolista”.

El salto al mundo de los podcasts

En 2018, Lineker dio un giro más a su carrera y comenzó a explorar el mundo de los podcasts. Junto con Danny Baker, inició el podcast Lineker & Baker: Behind Closed Doors, el cual resultó ser un éxito rotundo.

Desde entonces, Lineker ha ampliado su influencia en este campo, fundando Goalhanger Podcasts, una plataforma que ahora alberga varios podcasts exitosos, como The Rest Is Football con Alan Shearer y Micah Richards.

Lineker en el podcast "The Rest Is Football" junto a Alexis Mac Allister

“Lo más sorprendente de todo esto es que ni Tony ni yo esperábamos que tuviéramos tanto éxito. Cuando comenzamos, no sabíamos si alguien escucharía nuestros podcasts. Ahora, The Rest Is Football es el podcast de fútbol más grande del mundo“, dice con una sonrisa, destacando el impacto que su trabajo ha tenido en el sector.

Goalhanger Podcasts reportó una ganancia anual de 1.4 millones de libras (aproximadamente 1 millón 800 mil dólares), lo que subraya el éxito de su diversificación.

El adiós a “Match of the Day” y sus próximos proyectos

A pesar de que Lineker deja Match of the Day al final de esta temporada, no planea retirarse del todo. “El contrato con la BBC terminó, pero seguiré trabajando con ellos hasta el Mundial de 2026”, asegura. En su despedida, espera que el programa continúe siendo un referente del fútbol en la televisión británica. “No tengo dudas de que Match of the Day seguirá bien. La televisión está cambiando, pero si mantienen los derechos, seguirán siendo la opción número uno", afirma.

Sin embargo, su futuro más cercano está en los podcasts, donde planea continuar creando contenido junto a sus colegas y expandir aún más su imperio mediático.

“Mi ambición en la televisión no era tanto sobre mí, sino sobre lo que podía lograr al estar frente a la cámara”, concluye Lineker. “Ahora, en los podcasts, quiero seguir creando conversaciones futboleras calientes”.

La importancia de ser fiel a uno mismo

Gary Lineker ha demostrado ser mucho más que un futbolista. Su transición exitosa a la televisión y su capacidad para adaptarse a nuevas formas de medios, como los podcasts, subraya su versatilidad y su continua relevancia en la cultura popular británica.

Aunque su partida de Match of the Day marca el fin de una era, Lineker sigue adelante, con su mirada puesta en nuevos horizontes y un futuro lleno de proyectos que probablemente seguirán atrayendo a miles de seguidores.