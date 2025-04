Pierre Gasly explicó qué cambió en el coche de Alpine para ser la sorpresa de la clasificación en el GP de Bahréin

Gasly habló sobre el rendimiento del Alpine (Foto: Reuters/Rula Rouhana)

En un fin de semana clave para sumar sus primeros puntos en el campeonato de la Fórmula 1, Alpine comenzó con el pie derecho el Gran Premio de Bahréin. El equipo galo obtuvo sus mejores resultados en clasificación en lo que va del año: Pierre Gasly se metió a Q3 y marcó el quinto mejor tiempo de la tanda, aunque saldrá cuarto por una penalización al Mercedes de Andrea Kimi Antonelli. Mientras que Jack Doohan partirá desde la undécima posición en la parrilla de salida de la carrera del domingo, la cual constará de 57 vueltas y tendrá al McLaren de Oscar Piastri en la pole.

El piloto australiano quedó fuera de Q3 por una diferencia de 0.017 segundos con Yuki Tsunoda (Red Bull), aunque consiguió su mejor resultado en la F1. Por su parte, Gasly quedó quinto tras marcar una sorprendente vuelta (1′30.216) que le valió para quedar por delante de algunos pilotos como Lando Norris (6°), Max Verstappen (7°) o Lewis Hamilton (9°).

“Fue una vuelta realmente buena. En la Q1 no me sentía cómodo con el coche; derrapaba mucho. Hicimos cambios, el equipo me guió bien; fue impresionante por su parte. Hicimos una buena vuelta en la Q2 y seguí en esa línea. Terminé a cuatro centésimas de segundo de los tres primeros, es genial. Desde dentro, sentí que fue una vuelta muy buena, pero ponernos tan arriba no me lo esperaba. Pero sé que el coche tiene potencial”, comentó el corredor francés de Alpine en diálogo con Canal +.

Al mismo tiempo, Gasly agradeció a los ingenieros del team galo y analizó los cambios que realizaron en el monoplaza para la puesta a punto, haciendo hincapié en la recuperación del déficit que estaban teniendo con la gama blanda de los neumáticos. “Sinceramente, fue realmente impresionante la comprensión del equipo sobre los neumáticos blandos; avanzamos mucho entre cada sesión”, argumentó.

Vale recordar que después de las primeras dos prácticas libres, el francés había explicado los problemas que tenía el vehículo: “El coche se sentía muy bien con el duro y la primera tanda fue muy buena. Y cuando pusimos el blando esta noche, tuvimos muchos problemas”. Alpine dio en la tecla y pudo optimizar al máximo su monoplaza durante las pruebas del día sábado. Allí también podría haber tenido injerencia los datos recopilados en el simulador por parte de Franco Colapinto, quien mostró en redes sociales un exhaustivo trabajo de al menos cinco horas realizando tareas para obtener información adicional sobre la puesta a punto del A525, algo que forma parte del rol de piloto de reserva.

“Gran cambio con respecto a ayer, entendemos muy bien el neumático. ¡Consigamos puntos mañana chicos! Gracias“, le dijo Gasly a su equipo por radio, una vez conseguido el quinto lugar. En esta misma línea de optimismo sobre la carrera, en conferencia de prensa analizó con precisión dónde estarán las claves para Bahréin.

“Estoy contento por el equipo; no estamos teniendo el comienzo de temporada que esperábamos. Los puntos aún no están garantizados, está muy reñido, es un circuito donde se puede adelantar. Pero se basará en diferentes estrategias; tendremos que estar bien preparados. Pero es bueno ver que, en esta pista, el coche es competitivo. Estoy emocionado. Es importante buscar estos puntos”, aseguró.

Más allá de que Doohan partirá desde una importante posición de cara a sumar sus primeros puntos en la categoría, el australiano acarició el ingreso a Q3 durante la clasificación y explicó que tuvo dificultades a la hora de calentar los neumáticos en la vuelta previa. “Me mantuve bien durante toda la sesión, y en las tres salidas previas. Quizás le exigí demasiado al neumático en la vuelta de salida, intentando asegurarme de que estuviera listo, y creo que perdí la ventana de rendimiento. No sentí que llevara un neumático nuevo y no pude sacarle el máximo provecho”, detalló en conferencia de prensa con Motorsport.

“Es una lección para mí. Pero sí, tenemos que mantener la cabeza fría, ya sabes, estamos a las puertas de los puntos, y la cosa está muy reñida. Creo que ha ayudado muchísimo volver a un lugar donde tuvimos tres días de pruebas, donde fuimos bastante rápidos y teníamos una buena base para empezar”, aclaró.

Al igual que las declaraciones que Gasly, Doohan hizo hincapié en que las estrategias del día de mañana serán claves para terminar dentro de los primeros diez puestos. “Esa es la pregunta del millón ahora mismo. Creo que todos han hecho tandas largas con los tres compuestos, y va a ser una carrera larga y calurosa. Creo que dependerá mucho de las condiciones que encontremos a la hora de la carrera mañana", recalcó.

La escudería francesa ratificó el notable rendimiento que el monoplaza A525 mostró durante los test de pretemporada en el Circuito Internacional de Sakhir y buscará recomponerse en la cuarta jornada del calendario, debido a que es el único equipo que todavía no sumó unidades en la Máxima. De esta manera, con los dos vehículos con grandes posibilidades de sumar, el GP de Bahréin dará inicio el domingo 13 de abril a las 12 hora argentina.