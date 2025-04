15 frases de Benedetto: la indirecta a Diego Martínez por su salida de Boca, los elogios a Gago y su posible vuelta a la Argentina

La goleada sufrida por Olimpia ante Vélez por 4-0 en Asunción profundizó el mal momento del conjunto paraguayo en la Copa Libertadores, certamen en el que no tiene puntos en el Grupo H tras dos jornadas disputadas. El DT Martín Palermo dejará su puesto y, en medio de ese contexto, una figura del plantel, como Darío Benedetto, tuvo una noche de furia terminada con gestos a los hinchas tras su salida en el segundo tiempo.

El Pipa concedió una entrevista con ESPN F90 a pocas horas del compromiso en la capital guaraní y habló abiertamente del alejamiento del Titán como DT: “Una mezcla de sensaciones. Estoy triste por todo lo que estamos viviendo. Le tengo un gran aprecio y que pasen este tipo de cosas a uno le joden mucho. Pareciera que hubiera un solo responsable y al primero que vuelan es al entrenador, pero pasa en el fútbol mundial. Me siento responsable como referente del equipo, pero todos estamos apuntados”. “Es un lindo grupo de seres humanos, es un club importante, que está pasando por un mal momento. Es momento de seguir trabajando, agachar la cabeza y poner el pecho más que nunca”, amplió.

Además, se refirió a su gesto en su retirada de la cancha a los 75 minutos, cuando pidió silencio en medio de silbidos e insultos. Sobre esta situación, aclaró que eso estuvo dirigido a un hincha en específico: "Dijo algo que no tenía que decir, me la agarré con uno en particular. La gente se lo tomó como que se lo dije a ellos, pero no fue de esa manera. Después lo aclaré en una nota y quedó ahí, un momento de calentura por algo que dijo alguien que no me gustó. Estaba caliente por la situación y el resultado”.

*Benedetto declaró que no extraña a Boca

Darío Benedetto fue consultado sobre si extrañaba a Boca Juniors, de donde se marchó a mitad de 2024 en dirección al Querétaro de México: “No, no, estoy muy tranquilo. Lo sigo como hincha, miro todos los partidos, estoy siempre apoyando, pero no extraño”. Con 71 goles en 172 partidos señaló que su paso por la Ribera ya quedó en el pasado: “Es una etapa totalmente cerrada. Hay ciclos que se cumplen y mi ciclo en Boca estaba cumplido. De esa manera se lo trasladé a Román (Riquelme) y al Chelo cuando hablé con ellos. Lo entendieron de esa manera, por eso mi salida fue buena, no hubo lío”.

A continuación, analizó su segunda etapa en el Xeneize y se refirió a su frase “noches alegres, mañanas tristes”, que marcó un antes y un después en su relación con el entrenador Diego Martínez: “No es que no lo pude manejar, pero cuando pasó todo eso estaba en un ciclo casi terminado. Ya sabía que iba a hablar con Román para pedirle mi salida, a ver cómo podíamos hacer para rescindir el contrato y terminar bien entre las dos partes”. “No me arrepiento de nada, estoy orgulloso de mi paso por Boca. Estoy feliz de haber logrado todo lo que logré. Obviamente, no se pudo dar el objetivo personal que yo tenía: llegué a dos finales de Libertadores y no se pudo. ¿Qué va a ser? Es parte del fútbol. Pero cuando pasó todo eso, yo ya sabía que tenía un pie afuera de Boca. Lo sabía, no lo había hablado con nadie, yo personalmente tomé la decisión”, expresó.

El delantero de 34 años profundizó en las razones que lo llevaron a dar un paso al costado: “Cuando viene Edi (Cavani), me encantó. Era una competencia mucho más difícil y a uno lo potencia. Simplemente, fueron manejos, que quedan ahí y no voy a hablar del tema porque no me interesa meterme en esos temas. No me gustaron esos manejos, aparte no estaba teniendo minutos y me sentía bien como para tenerlos. Y entendía que era suplente. A lo último, ya ni suplente porque no entraba. Es parte de la decisión de los entrenadores, pero yo quería buscar minutos y por eso mi salida”.

A propósito de esta situación, fue interrogado sobre si se refería a manejos de la dirigencia o del propio DT y le tiró una indirecta a Martínez: “No, queda ahí, no me busques, que no voy a decir nada. No sé si tanto dirigenciales. No voy a hablar de los entrenadores, ni de nada. Yo digo que todos los entrenadores te enseñan: lo bueno y lo malo. Siempre aprendés algo”.

*El Pipa no descartó regresar a la Argentina

MÁS DECLARACIONES DE DARÍO BENEDETTO

¿Volverá al fútbol argentino? “No lo descarto. Es algo que tenía pensado no hacer, pero no lo descarto hoy en día. Quiero disfrutar mis últimos años de carrera al máximo, en el club que sea. Hoy estoy en Olimpia, es el equipo más grande de Paraguay y quiero dejar todo para que le vaya bien y el día de mañana se verá si vuelvo, si sigo en Paraguay o tengo otro destino”.

Su espacio en la historia de Boca: “Nunca me consideré un ídolo, tampoco estaba serlo en mi cabeza. Sí me consideré un referente, ni siquiera líder. Y todo lo que me pasó en Boca no me lo imaginé nunca, fui feliz y estoy muy orgulloso, pero nunca me consideré un ídolo. Eso no me afectó en nada de haberme ido de cómo me fui. Le tengo un gran cariño a la gente de Boca, y sé que dejé todo por esa camiseta”.

Sus elogios a Fernando Gago: “Era un técnico dentro de la cancha para mí. Siempre dije que Fernando fue el mejor N° 5 que tuve en mi carrera. No solamente jugaba a la pelota, sino que era un técnico dentro de la cancha para nosotros. Ya te dabas cuenta que su fuerte el día que se retirara era ser director técnico, y así lo fue. Como jugador, fue lo mejor que tuve en mi carrera”.

*Darío Benedetto: “Nunca me consideré un ídolo de Boca”

El apoyo a Edinson Cavani: “Le pasa un poco lo que me pasa a mí: es la confianza. Que entre una pelota y entren todas. No está en discusión que es goleador, no es casualidad que haya jugado en los mejores clubes de Europa. Es un goleador que está pasando un momento de sequía, como lo paso yo ahora. Viéndolo cómo se entrena y la mentalidad, estoy seguro que lo podrá cambiar porque es un profesional”.

Boca sin Copa Libertadores 2025: “Es raro verlo afuera a Boca, me duele como hincha, pero sé que hay un plantel extraordinario, que es cuestión de que sigan agarrando confianza y estoy seguro que van a levantar. Desde mi lado, apoyaré como hincha”.

Su presente en Olimpia, sin goles en ocho partidos: “Físicamente me siento bien, futbolísticamente también, pero me está faltando el gol y para un delantero es importantísimo. No tuve muchas ocasiones de gol, fueron pocas, todavía no pude convertir, pero me deja tranquilo mi forma física. Ya va a caer el gol y eso va a cambiar”.