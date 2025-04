Feroz crítica al Pipa Benedetto tras sus polémicos gestos en la derrota de Olimpia: “Quedó como un meme en Madrid”

Periodista paraguayo fustigó a Pipa Benedetto

Olimpia recibió un duro cachetazo ayer al perder 4-0 en Asunción contra Vélez, líder de la zona de Copa Libertadores. El equipo guaraní no estuvo a la altura de las circunstancias y, mientras se oficializa la salida de Martín Palermo como entrenador, el periodismo tomó de blanco a Darío Benedetto, de pésima noche y quien además realizó polémicos gestos al público cuando fue reemplazado.

“Pipa Benedetto suspendido mínimo tres partidos por irrespetuoso y cachafaz. Tres partidos es un mínimo, porque no hizo absolutamente nada hasta ahora y ¿quién se cree que es para hacer callar al público? Un público que conoce las Copas Libertadores que él no conoce por quedar como un meme en la final de Madrid. Entonces, ¿a quién vas a hacer callar, Pipa Benedetto?”, fue la referencia para los tres títulos que tiene el club paraguayo y la recordada caída de Boca frente a River en España.

Eso no fue todo, porque el comentario del periodista Jorge Chipi Vera de ABC Cardinal, continuó: “Te pasás más afuera de la cancha que adentro. Es un irresponsable e irrespetuoso. No te digo rescisión de contrato porque no es motivo seguramente para rescindir y Olimpia no puede deber más plata de la que ya debe, pero vamos, ¿qué se cree Benedetto? Mínimo tres partidos afuera y jugá con el 9 que tenés en las formativas”.

Después de la noche de furia de Benedetto, que erró varios goles contra el Fortín, en Paraguay pusieron un límite a su paciencia: “No puede ser que no sufra un castigo de este acto que acaba de hacer en pleno Defensores del Chaco, haciéndole callar al público de Olimpia después de haberse equivocado todo el partido. Uno se puede equivocar, pero por lo menos bajá la cabeza y sé respetuoso. ¿Cree que es más grande que Olimpia? Está loco ese, es una vergüenza”.

En tanto, instó a la dirigencia de Olimpia a tomar cartas en el asunto: “Se tiene que hacer responsable y suspender al jugador porque si no la directiva será responsable de no suspender a un cachafaz. Que se ponga las pilas después de la suspensión y que haga todos los goles que todavía no hizo”. Desde que arribó al conjunto franjeado, Benedetto disputó 9 partidos sobre un total de 15, todavía no convirtió goles y fue expulsado una vez.

Sobre el final, Vera arremetió: “Esto no se puede dejar pasar así nomás. Esto no es ‘Pipa, Pipa, Pipa’. No, Pipa las pelotas. Pipa nada. Hoy fue muy irrespetuoso. Yo lo banco al jugador que tiene un mal partido, que se equivoca en todas. Puede pasar. El jugador es un ser humano. Pero de no sé cuántos partidos que jugó en el año, el tipo estuvo ausente en la mayoría y otra vez se hace ver irrespetuoso. ¿Quién se cree que es? Acá tiene que haber suspensión y después se tienen que replantear miles de cosas, desde Palermo hasta lo que se está haciendo como equipo en el torneo local, donde está a 12 puntos del puntero”.