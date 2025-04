El encendido cruce entre Cavani y el árbitro Echenique tras el gol anulado a Boca Juniors ante Barracas Central

*El encendido cruce entre Cavani y Echenique

En el partido que Boca Juniors ganó 1-0 ante Barracas Central en La Bombonera, un cruce entre Edinson Cavani y el árbitro Fernando Echenique acaparó todas las miradas luego del gol anulado al delantero uruguayo durante el primer tiempo. El incidente ocurrió cuando el encuentro permanecía igualado sin goles.

En una jugada previa al tanto de Rodrigo Battaglia a los 40 minutos, Cavani recibió un balón tras un mal despeje de la defensa del Guapo, ejecutó una tijera y envió la pelota al fondo de la red. No obstante, Echenique sancionó falta del delantero uruguayo contra el arquero Marcos Ledesma, invalidando la acción.

De acuerdo con las imágenes televisivas que capturó la transmisión de ESPN, el arquero de Barracas Central, ex jugador de Quilmes y Central Córdoba, intentó salir para ir en busca de la pelota. Casi en ese mismo instante, Cavani hizo un giro repentino tras detectar la llegada del arquero rival. Con esa breve pero maniobra, abandonó su neutralidad en la acción y se dirigió directamente a interceptar al guardameta, colocándose en su trayectoria, en una clara obstrucción al arquero, impidiéndole avanzar libremente hacia la jugada, según el análisis del juez del partido.

Acto seguido, la resolución provocó un reclamo generalizado del delantero y del banco de suplentes de Boca Juniors, alegando que no existió tal infracción. Durante el intercambio de protestas, de las que también participó Marcos Rojos, se puede ver como Echenique se va de la escena y le repite en cuatro ocasiones a Cavani: “Leé el reglamento”, fue la frase que repitió el referí. Según indicó TyC Sports, el árbitro le respondió al ex atacante de la selección de Uruguay, que le habría dicho “Sos una vergüenza” tras su decisión de anular el tanto.

Cavani anotó un gol de tijera que fue anulado por una infracción previa contra el arquero de Barracas (Fotobaires)

Después del encuentro, Fernando Gago fue consultado por la situación que se vivió en La Bombonera y en la que él fue protagonista, ya que se quejó de manera airada con el cuarto árbitro tras revisar la jugada en uno de los monitores en la zona de los palcos bajos en el estadio. “No hablo de los árbitros”, fue la contundente respuesta del entrenador xeneize.

En relación al análisis del juego de su equipo, el ex volante dijo: “Lo que más me gustó fue que en el primer tiempo sabíamos que teníamos el control del juego para encontrar el espacio. Desde el sector izquierdo, con Exequiel (Palacios) y Lautaro (Blanco), y así vino el centro del gol. Nos faltó más eso en el segundo tiempo, tener más control sobre el juego, en el partido, jugar al ritmo que queríamos nosotros, en una posición más alta. Así y todo, teníamos el control del partido, pero no del juego”, explicó.

Hasta el partido de Tigre de este lunes, como local frente a Newell’s, Boca quedó como el único líder de la Zona A del Torneo Apertura con 26 puntos, producto de ocho victorias, dos empates y dos derrotas. El próximo sábado, el Xeneize visitará a Belgrano en Córdoba a las 20.30.