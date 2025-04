Se conocieron detalles del arresto de la leyenda alemana Jens Lehman tras conducir ebrio a la salida del Oktoberfest

Jens Lehmann, en problemas con la ley alemana (Photo: Peter Kneffel/dpa)

El ex futbolista alemán Jens Lehmann, conocido por su destacada trayectoria como arquero del Arsenal de Inglaterra, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras un incidente ocurrido durante las celebraciones del Oktoberfest en Múnich en septiembre de 2024. De acuerdo con nuevos reportes, los agentes notaron un fuerte olor a alcohol proveniente del interior del vehículo cuando el exjugador bajó la ventanilla. Al ser requerido para salir del coche, Lehmann mostró dificultades para mantenerse en pie, tambaleándose visiblemente y vomitando en dos ocasiones al costado de la carretera.

Según informó el medio alemán Bild, Lehmann fue detenido por la policía en la madrugada, alrededor de la 1:30, bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad. El hombre de 55 años tuvo problemas para localizar su licencia de conducir y no contaba con elementos obligatorios como el triángulo de emergencia ni un botiquín de primeros auxilios en su vehículo.

El medio alemán detalló que Lehmann intentó someterse a una prueba de alcoholemia en el lugar, pero esta tuvo que ser suspendida debido a que el ex guardameta no logró completarla. Según el informe, “ya no podía soplar”, lo que llevó a las autoridades a trasladarlo a una estación de policía para realizar pruebas adicionales. Posteriormente, fue llevado al Instituto de Medicina Legal de Múnich, donde se le practicaron análisis de sangre para determinar su nivel de alcohol en el organismo.

La fiscalía ha solicitado que Lehmann comparezca ante un tribunal, y se enfrenta a una posible multa de 60.000 libras esterlinas (aproximadamente 78.000 dólares). Este incidente se suma a una serie de problemas legales que han marcado la vida del ex jugador tras su retiro del fútbol profesional. En un caso anterior, el ex futbolista fue declarado culpable de daños a la propiedad después de un altercado con un vecino. Lehmann utilizó una motosierra para atacar el garaje de su vecino, lo que resultó en una condena que incluyó una pena de prisión suspendida y una multa de 112.000 libras esterlinas (aproximadamente 145.000 dólares).

Jens Lehmann fue verdugo de la selección argentina en la tanda de penales por los cuartos de final del Mundial de Alemania 2006 (Foto Shaun Botterill/Getty Images)

Este historial de incidentes ha generado preocupación entre sus seguidores y ha puesto en entredicho la imagen pública del ex jugador, quien fue una figura clave en el equipo del Arsenal durante su etapa como portero. Lehmann, que formó parte del legendario equipo conocido como Los Invencibles en la temporada 2003-2004, ha visto cómo su reputación se ha visto afectada por estos episodios fuera del campo.

El caso actual podría tener consecuencias significativas para Lehmann, tanto en términos legales como personales. Según Bild, la multa solicitada por la fiscalía refleja la gravedad del incidente, especialmente considerando los riesgos asociados con conducir bajo los efectos del alcohol. Además, el hecho de que el ex arquero no contara con los elementos de seguridad obligatorios en su vehículo podría agravar su situación ante el tribunal.

Por el momento, no se han dado a conocer declaraciones oficiales por parte de Lehmann o su equipo legal en relación con los cargos que enfrenta. Sin embargo, se espera que el caso avance en las próximas semanas, cuando el ex futbolista comparezca ante las autoridades judiciales. Los recientes incidentes han puesto en evidencia los desafíos que el exjugador ha enfrentado tras su retiro. Este último episodio en el Oktoberfest no solo ha generado titulares en Alemania, sino que también ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas y las consecuencias de sus acciones fuera del ámbito deportivo.