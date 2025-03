Se filtraron los audios por radio entre Lawson y Red Bull en el GP de China en medio de las especulaciones sobre su futuro

Liam Lawson tuvo un complicado fin de semana en el GP de China y su futuro en Red Bull está en duda (REUTERS/Tyrone Siu)

Los mensajes de radio de Liam Lawson durante el Gran Premio de China de Fórmula 1 pusieron en evidencia los serios problemas de adaptación que atraviesa el neozelandés con el RB21 de Red Bull Racing. En medio de versiones que apuntan que Yuki Tsunoda sería quien lo reemplazaría para la próxima carrera en Japón y con el nombre de Franco Colapinto en el radar de la estructura, sus audios con el ingeniero de carrera Richard Wood revelaron una jornada marcada por la falta de agarre, desequilibrio en el monoplaza y baja tracción.

Lawson, quien se integró al equipo principal de la estructura de la bebida energizante como reemplazo de Checo Pérez, ya había protagonizado un accidente en el Gran Premio de Australia, en lo que fue la apertura del calendario. En China, uno de los novatos de la grilla clasificó último tanto en la carrera sprint como en la prueba principal, y a lo largo de las 56 vueltas en Shanghái, sus reportes por radio detallaron una progresiva pérdida de control sobre el coche.

Según informaron los medios especializados MotorSport y Planet F1, durante la vuelta 12, cuando su ingeniero le pidió una actualización sobre el rendimiento del auto, él respondió: “Solo luchando con los baches en la entrada, y la parte trasera en la salida”. Tres vueltas más tarde, en la 15 y mientras intentaba defenderse del avance de Lewis Hamilton, afirmó: “Amigo, no tengo agarre para luchar contra esto”.

Las quejas de Lawson se acumularon vuelta tras vuelta. En el giro 18, reportó “muy poca tracción” al salir de las curvas. Cinco giros después (23), Lawson dio una nueva explicación: “Estoy empujando un poco los delanteros, y luego estoy recibiendo sacudones más tarde en la salida. La salida a baja velocidad también tiene muy poca tracción”. Y a las pocas vueltas, en la 27, el joven de RB reiteró sus problemas en la conducción del coche: “Estoy luchando mucho en la parte delantera”.

Pese a seguir una estrategia de dos paradas (cambio de neumáticos duros a medios en la vuelta 18, y un nuevo juego de duros en la 31), las quejas de Lawson persistieron desde la segunda parte del Gran Premio. En la vuelta 34, indicó: “Los delanteros están empezando a caer, pero honestamente la parte trasera en la salida es tan pobre”. En la 38, Lawson volvió a remarcar sus dificultades para manejar (“No tengo equilibrio, absolutamente nada”), y en la vuelta 49, declaró: “La parte delantera se ha ido absolutamente”. Ya en la 54, poco antes del final, el neozelandés dejó su última sentencia: “No puedo girar el coche en absoluto”.

El neozelandés viene de correr en 2024 en Racing Bulls y reemplazó a Checo Pérez en RB para esta temporada (REUTERS/Edgar Su)

Tras recibir la bandera a cuadros, el ingeniero Wood aceptó las complicaciones que tuvo uno de los pilotos de Red Bull a lo largo de la prueba. “Sí, hoy ha sido un poco duro”, le dijo a Lawson, que en su respuesta resumió la experiencia: “Amigo, duró una vuelta, el equilibrio fue bueno durante una vuelta, y luego simplemente, no hay delanteros (neumáticos) y luego no puedo tomar potencia”.

Luego de acabar en el puesto 15 -finalmente fue 12 tras las desclasificaciones de Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Pierre Gasly-, Lawson reconoció la dificultad de adaptarse al RB21 en plena competencia y sin pruebas intermedias. “Sabíamos que iba a ser duro y salimos desde el pitlane para intentar algo con el coche, y por desgracia no funcionó como queríamos”.

Acto seguido, el ex piloto de Racing Bulls dejó en claro que reconoce su mal comienzo en la temporada. “Desafortunadamente no tengo tiempo para acostumbrarme, pero tengo que resolverlo lo más rápido posible”. Luego de eso, Lawson explicó que el calendario, con casi tres fines de semana consecutivos en la F1, es contraproducente para su desarrollo. “Cada carrera estamos perdiendo puntos. A eso me refiero más o menos cuando digo que no tengo tiempo”, dijo.

Por último, apuntó contra los rumores que hablan de que, en caso de mantener el mal ritmo, podría perder su lugar como compañero de Max Verstappen. “Tampoco soy estúpido y sé que, obviamente, estoy aquí para rendir y si no lo hago, no voy a estar”. Las especulaciones en torno al futuro de Lawson en Red Bull apuntan a una posible salida en la previa del GP de Japón, con la inclusión de Tsunoda, actual piloto de Racing Bulls, como reemplazo.

De esta manera, mientras medios especializados alimentan los rumores de que se están viviendo horas críticas puertas adentro, Ralf Schumacher, hermano del histórico Michael, y que también supo competir en la Máxima, afirmó de forma contundente que el cambio es un hecho. “Lawson ya está fuera para la próxima carrera. Tsunoda lo reemplazará”, expresó el comentarista de Sky Sports Alemania. No obstante, no puso en escena quién ocuparía el puesto vacante del japonés en Racing Bulls. En ese sentido, en España se comenzó a especular sobre un nuevo interés de parte de Horner y el resto de la estructura por Franco Colapinto, hoy piloto reserva de Alpine.

