La crisis de Red Bull en la F1: de la “reunión de emergencia” por el posible cambio de piloto a la chance de Colapinto

El futuro de Liam Lawson en Red Bull podría estar comprometido tras sus actuaciones en Australia y China (REUTERS/Tyrone Siu)

Pocas horas después del 1-2 de McLaren en el Gran Premio de China, que culminó con la contundente victoria de Oscar Piastri, se activó una bomba impensada para mucho en el ambiente de la Fórmula 1. Tras otro mal fin de semana a bordo de su Red Bull, el futuro de Liam Lawson en la escudería de la bebida energética estaría seriamente comprometido y el piloto que volvió a aparecer en la órbita del equipo de Milton Keynes es Franco Colapinto.

Según indicaron los medios Relevo, en España, y el sitio especializado MotorSport, el piloto argentino podría ser parte de un enroque que depositaría al japonés Tuki Tsunoda en RB y que terminaría con el argentino en Racing Bulls para ocupar la butaca libre. Todo si dentro de la estructura que tiene a Christian Horner como jefe en la F1 determinan que Lawson no volvería al equipo satélite.

En medios de las especulaciones de cara al GP de Japón a correrse en el mítico circuito de Suzuka dentro de un par de semanas (del 4 al 6 de abril), la prensa en Europa ya habla de una “reunión de emergencia” que se produciría en los próximos días para analizar el mejor escenario posible para el asiento del compañero de Max Verstappen. “Esta semana hay una reunión en Milton Keynes para discutir cuándo y cómo podemos cerrar la brecha”, mencionó Helmut Marko, principal asesor de RB en la Fórmula 1, tras la carrera en territorio chino.

“Hasta entonces, se trata de anotar tantos puntos como sea posible. Estamos preocupados, pero no es que estemos tirando la toalla”, expresó el austríaco de 81 años en diálogo con la cadena Sky en Alemania. El otro que también habló después de la carrera principal, en la que Lawson acabó en el puesto 12 (había sido 15° pero tras las descalificaciones de Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Pierre Gasly subió en el clasificador final), fue el propio Horner.

“Creo que Liam ha tenido un par de carreras duras, un fin de semana duro aquí”, dijo el jefe de Red Bull en el circuito internacional de Shanghái. “Decidimos sacarlo de la parrilla para hacer un cambio importante en la puesta a punto y hemos conseguido 56 vueltas de datos razonables. Obviamente nos lo llevaremos, le echaremos un buen vistazo y como grupo haremos todo lo posible para apoyarlo”, fue el análisis de Horner.

Luego de hablar de la parte analítica que dejó el trabajo de Lawson en pista, el hombre fuerte de la escudería con base en Austria apuntó a los rumores sobre un posible cambio de piloto. “Siempre va a haber especulaciones en el paddock. Como he dicho, acabamos de terminar la carrera aquí. Nos llevaremos la información y le echaremos un buen vistazo. No hay nada específico que se haya establecido. Creo que todo es puramente especulativo en este momento. Liam todavía tiene potencial. Simplemente no nos estamos dando cuenta de eso en este momento”, explicó.

Helmut Marko y Christian Horner, los referentes de Red Bull que van a decidir el futuro de Lawson. ¿Y también el de Colapinto? (REUTERS/Christian Bruna)

Acto seguido, Horner intentó tirar por la borda un posible reemplazo. “Ni siquiera voy a comentar sobre un cambio, porque ese sería su primer titular. Como digo, llevamos dos carreras en este campeonato. Tenemos una muestra de dos”, concluyó.

Más allá de estos dichos, la crisis en Red Bull es visible. Es más, hasta Verstappen fue contundente sobre el funcionamiento del coche y las repercusiones que tuvo en su por ahora compañero de equipo. “Siempre es difícil de decir, pero lo que puedo decir: cuando Liam todavía conducía en Racing Bulls, estaba bastante igualado con Yuki. No había mucha diferencia entre ellos. De lo contrario, por supuesto, el equipo no tomaría esa decisión de poner a Liam. Y ahora, de repente, esa diferencia es muy grande, y además ellos están muy cerca de mí, así que eso te dice algo”, dijo Max. Y además, dejó en claro que los autos del equipo satélite son más dóciles para manejar.

“Creo que eso también es cierto. Cuando hablo con Liam, ese coche de Racing Bulls es definitivamente más fácil de conducir que el nuestro”, agregó el cuatro veces campeón de la F1.

En este contexto, y mientras el rendimiento del equipo Alpine tras las primeras dos carreras no fue el esperado, sumado a que Jack Doohan abandonó en la primera vuelta en Australia y que en China recibió dos penalizaciones con la quinta de 4 puntos de la superlicencia por maniobras arriesgadas, el nombre de Colapinto volvió a escena en Red Bull. Es que luego de sus muy buenas presentaciones en las primeras pruebas con Williams, circuló que fue candidato a sumarse a la estructura para este 2025.

Ahora, su apellido volvió a la órbita para ser un posible reemplazado de Tsunoda, en caso de que el piloto japonés reemplace a Lawson. En esa línea, el medio The Race analizó lo que sería la mejor opción para el futuro de la escudería de la bebida energizante y uno de sus cronistas eligió a Franco como una variante para el presente y de cara a 2026.

“Franco Colapinto encajaría a la perfección”, escribió el periodista Josh Suttill. Y agregó que sería “un gran potencial que Red Bull haría bien en evaluar”. Más allá de la intención que tendría el equipo austríaco, se remarca en el artículo que Flavio Briatore sería el “obstáculo” para negociar, ya que el asesor de Alpine fue quien contrató al argentino.

“En el mejor de los casos, Red Bull se da el lujo de contar con una opción sólida para 2026 como compañero de equipo de Verstappen si Tsunoda falla”, concluyó Suttill su análisis de lo que podría ser la opción que maneja la estructura sobre elegir al oriundo de Pilar para la butaca que quedaría libre si el japonés se convierte en el compañero de Verstappen, ya sea en el GP de Japón o durante 2025.

Colapinto participó de los GP de Australia y China en Alpine como el piloto reserva (Franco Colapinto)