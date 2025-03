Un histórico piloto de la F1 habló sobre la crisis de Red Bull, que puede repercutir en el futuro de Colapinto: “Lawson ya está fuera”

Schumacher habló sobre la delicada situación en la que está Lawson

Red Bull tuvo un caótico inicio de temporada 2025. El monoplaza RB21 no está teniendo el rendimiento esperado, al punto que el propio Max Verstappen aseguró que “es muy difícil de conducir”. Pese a eso, el cuatro veces campeón de la Fórmula 1 obtuvo resultados decentes, todo lo contrario a Liam Lawson. El neozelandés tuvo que abandonar en el Gran Premio de Australia tras chocar y finalizó decimosegundo en el GP de China, al mismo tiempo que quedó afuera en la Q1 en las tres clasificaciones de las que participó -se suma la carrera Sprint-. Así las cosas, desde la cúpula de la escudería de la bebida energizante están analizando su prematura salida y reemplazarlo por otro piloto; las especulaciones marcan a Yuki Tsunoda (Racing Bulls) y Franco Colapinto (piloto de reserva de Alpine) como los apuntados.

Sin embargo, mientras algunos medios especializados alimentan los rumores de que se están viviendo horas críticas puertas adentro, Ralf Schumacher, hermano del histórico Michael, y que también supo competir en la Máxima, afirmó de forma contundente que el cambio ya es un hecho. “Liam Lawson ya está fuera para la próxima carrera. Tsunoda lo reemplazará”, expresó el comentarista de Sky Sports Alemania. No obstante, no puso en escena quién ocuparía el puesto vacante del japonés en Racing Bulls.

De esta manera, el cambio de pilotos se concretaría en la antesala del Gran Premio de Japón, que se disputará en Suzuka en el fin de semana del 4 al 6 de abril. “Creo que si dependiera del Dr. (Helmut Marko, asesor ejecutivo de Red Bull), pasaría bastante rápido. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el Red Bull es de todo menos bueno en estos momentos. Eso significa que llega un piloto joven y nuevo y tiene que enfrentarse al que posiblemente sea el mejor piloto de la actual era de la Fórmula 1, alguien que ha pasado años desarrollando el coche a su alrededor”, remarcó Schumacher.

Yuki Tsunoda reemplazaría a Liam Lawson en Red Bull de cara a la tercera jornada de la Fórmula 1 (REUTERS/Mark Peterson)

A esto, agregó su punto de vista de cómo resolvería la disyuntiva: “Así que no importa a quién pongas en ese asiento, sospecho que sería enviado a casa de nuevo después de dos o tres carreras. Por lo tanto, recomendaría mantener las cosas como están por ahora y centrarse en mejorar el coche. El año pasado, Sergio Pérez rindió bien al principio de la temporada porque el coche era bueno, y tuvo problemas hacia el final porque el coche se volvió difícil de pilotar”.

“Esta semana hay una reunión en Milton Keynes para discutir cuándo y cómo podemos cerrar la brecha”, mencionó Helmut Marko, una vez finalizó el GP de China, el cual quedó en manos del McLaren de Oscar Piastri. El panorama se torna cada vez más adverso para Lawson, quien es consciente que no está rindiendo al nivel esperado.

“Creo que es cuestión de tiempo. Desgraciadamente, no tengo tiempo, pero es una de esas cosas. Para pilotar una Fórmula 1 se necesita un 100% de confianza en lo que haces, y no es que no me sienta seguro, pero la ventana (de rendimiento) es tan pequeña que ahora mismo no la veo. Es algo que tengo que controlar. Así que sí, no sé de qué otra forma decirlo: no es lo suficientemente bueno”, reconoció el neozelandés.

Franco Colapinto también aparece en el radar de Red Bull, aunque su salida de Alpine no sería fácil

Por su parte, Christian Horner, director de Red Bull, se mantiene cauto respecto a la tensión que sobrevuela a la escudería con sede en Milton Keynes y afirma que siguen confiando en el joven de 23 años: “Liam es un chico joven. Tenemos el deber de cuidar de él. Y vamos a hacer todo lo que podamos para apoyarlo. Sigue siendo un piloto muy capaz. Lo sabemos. Simplemente no lo estamos viendo por alguna razón. No lo vemos capaz de hacerlo en este momento. Ni siquiera voy a comentar sobre un cambio, porque ese sería su primer titular. Como digo, llevamos dos carreras en este campeonato. Tenemos una muestra de dos”.

En medio de toda esta situación, aparece el nombre de Franco Colapinto. El piloto argentino está cumpliendo su rol como piloto de reserva de Alpine, aunque aguarda con claras aspiraciones de formar parte de la dupla titular, y el apuntado para bajar es claro. Desde el arribo del albiceleste al team francés, Jack Doohan quedó en el ojo de la tormenta como el posible corredor que tenga que ceder su butaca.

A esto, se suma que sus actuaciones quedaron en el debe: abandonó en la primera vuelta del GP de Australia y en China recibió dos penalizaciones, por las que le quitaron cuatro puntos en la superlicencia por protagonizar dos maniobras arriesgadas.