El niño prodigio Faustino Oro será la gran atracción del Magistral de Ajedrez de Punta del Este

Faustino Oro en su reciente participación en el certamen de Tata Steel

La ciudad balnearia de Punta del Este se vestirá de gala para recibir uno de los mejores festivales en el historial del ajedrez uruguayo. A partir de mañana y hasta el próximo 20, se llevará a cabo el Magistral Internacional con la participación estelar del prodigio Faustino Oro junto a otros cinco maestros: los argentinos Sandro Mareco y Diego Flores, el español José Pepe Cuenca, el uruguayo Andrés Rodríguez, y el mexicano Sion Galaviz. También, entre el 21 y el 23 de este mes, se disputarán dos torneos, uno blitz (a 13 ruedas, con ritmo de juego de 3 minutos más 2 segundos para cada jugador) y otro rápido (a 11, con 15 minutos más 5 segundos), con 2500 dólares , en premios para cada uno.

Sin dudas la presencia del niño argentino será una de las mayores atracciones del festival por lo que los organizadores dispusieron en el calendario de las actividades dos jornadas exclusivas para él. Hoy, en el día previo al comienzo del Magistral, Fausti -como lo llaman sus familiares, amigos o colegas- o “el Messi del ajedrez” -como lo bautizó la prensa europea- visitará el club familiar Portal Bosque, en La Barra, en la costa de Uruguay, donde brindará una exhibición simultánea y participará de otras actividades junto a niños y niñas.

“El principal objetivo es divulgar el ajedrez como escuela milenaria del pensamiento crítico y del proceso de toma de decisiones, y que requiere creatividad, lucha, resiliencia”, expresó Marques Iraola desde la organización del evento. Y agregó: “Charlamos con Faustino y le gustó nuestra idea. Va a estar compartiendo su experiencia y anécdotas con niños de 6 a 11 años de colegios de la zona, y transmitiéndoles el interés por el ajedrez”.

Fausti irá en busca de la primera de las tres performances necesarias para ser gran maestro

En las instalaciones del Hotel del Lago, la sede del festival, también está programado, para el próximo 21, una simultáneas a cargo del pequeño Fausti que jugará contra 20 rivales que previamente se inscribieron para la exhibición.

Para los organizadores el objetivo es darle a Punta del Este y a Uruguay uno de los eventos más importantes de su historia, así como también brindarles a los jugadores del continente la posibilidad de lograr títulos internacionales. “En la pandemia, con el auge de la conectividad, hubo un crecimiento muy grande del ajedrez online, sobre todo en Europa. Hay muchos torneos que atrapan una gran audiencia, y este Magistral se podrá ver por YouTube y las principales plataformas internacionales de ajedrez”, contaron.

Sin dudas a Faustino Oro, el niño récord que posee la plusmarca mundial de ser el maestro internacional más joven en el historial de este juego -alcanzó la hazaña en 2024, a los 10 años, 8 meses y 16 días-, le esperan varias sorpresas y homenajes durante la estada en Uruguay, sin embargo, su mente estará enfocada en alcanzar su inmediato sueño, dar el primer paso (obtener su primera norma de las tres necesarias que exige la reglamentación) para la obtención del título de gran maestro. En esta ocasión debería sumar el 65% de los puntos en disputa.

En la previa del certamen, el niño prodigio brindará una exhibición

Es que la prueba principal, que reúne a cuatro grandes maestros (Mareco, Flores, Cuenca y Rodríguez) y dos maestros internacionales (Galaviz y Oro), se disputará por sistema round robín (todos contra todos) a doble vuelta, por lo que cada jugador se enfrentará en dos ocasiones (una vez con piezas blancas y otra, con negras) ante cada rival, completando un total de 10 partidas. Para la obtención de la norma de gran maestro será necesario sumar 6,5 puntos. De lograrlo, para el niño argentino sería su primera performance, mientras que, para el mexicano oriundo de Yucatán, sería la tercera y definitiva consagratoria para el título.

El Magistral en Punta del Este se trata de la tercera competencia, con ritmo de ajedrez clásico o pensado, que disputará en 2025 el niño Faustino Oro en su intento de lograr el título de gran maestro. Antes, en su regreso a Buenos Aires, en noviembre último, había jugado la serie final del 99° Campeonato Argentino con idéntico propósito. Luego, en enero y febrero de este año, Fausti participó como invitado de dos duras competencias, acaso, las más fuertes (en cuanto a la calidad de sus rivales) en su breve pero electrizante carrera como ajedrecista profesional. Las experiencias en Wijk Aan Zee (Países Bajos) y en Djerba (Túnez) fueron enriquecedoras para su aprendizaje y roce con jugadores de la élite, pero también ejemplificadoras de las distancias que lo separan a la hora de la preparación y planificación de sus partidas.

No fue extraño que desde su entorno se haya puesto la atención en ese punto, y se tomó la decisión de prescindir de tantos profesores (cinco) dedicados a la preparación y estudio por sólo uno, es decir sólo un entrenador con dedicación exclusiva a las demandas del niño.

El entorno de Faustino decidió reducir el número de entrenadores que lo acompañan

Por eso tras la prematura salida del equipo de su primer maestro, el marplatense Jorge Rosito, siguieron por el mismo camino los maestros internacionales Mario Villanueva y Leandro Perdomo. Curiosamente Perdomo -que no integraba el grupo de profesores puesto a su disposición por el grupo de mecenas, que encabeza el empresario argentino Daniel Rabinovich- ya que su trabajo era solventado por la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), también fue despedido de su cargo. La situación es tan extrema que incluso, el uruguayo Andrés Rodríguez podría en breve ser relevado del cargo de coordinador del proyecto.

“La semana pasada fue mi última clase con Faustino. Fueron tres años fantásticos desde 2022, y para mí fue un placer y un privilegio. Sigo creyendo en él, y me parece que en Uruguay va a tener la gran oportunidad de mostrar el aprendizaje de su paso por Holanda y Túnez, porque más allá del resultado final él salió fortalecido de esas experiencias y acá va a tener la posibilidad de demostrarlo, aunque el torneo no será fácil, pero sí, obviamente, es de menor fuerza a los que atravesó últimamente” le dijo Leandro Perdomo a Infobae.

Otro de los participantes de la competencia será el séptuple campeón argentino, el gran maestro Diego Flores, que le contó a Infobae su visión del torneo. “Estoy motivado de jugar este certamen, y tener la posibilidad de compartirlo con Fausti, sin dudas se trata de un atractivo especial. Yo creo que habrá una clara diferencia de grupos, por un lado, estamos los grandes maestros, que somos los más grandes y experimentados y por el otro los dos chicos, Fausti de 11 años y Sion, de 19, que están con toda la energía y el tienen el entusiasmo del progreso y el sueño de hacer la norma de gran maestro. Por eso pienso que va a ser una competencia dura. ¿Cómo lo veo a Faustino?, y qué querés que te diga, él mejora día a día, y seguramente ganó en experiencia en su paso por Países Bajos y Túnez, pero sigo pensando que no eran los torneos ideales para ir a buscar la norma, pero sí para su progreso. Acá me parece que tendrá mejores posibilidades, pero tampoco tiene que ser algo que nos preocupe a todos, porque todos sabemos que él va a ser gran maestro y si se lo propone será uno de los mejores ajedrecistas del mundo. Después si lo hace con récord o no, no creo que sea importante, aunque mucha gente está detrás de eso”.

El árbitro de la competencia será Leandro Plotinsky, que además se desempeña como presidente del Círculo de Ajedrez Torre Blanca, en Buenos Aires, y conoce muy bien a cada uno de sus dirigidos. “Ya estoy acostumbrado a este trato y no es ningún obstáculo; todos nos comportamos como profesionales más allá que cenemos o desayunemos todos juntos. Nunca tuve ningún inconveniente en mi función como árbitro con jugadores con los que tengo una relación de amistad”, afirmó.

Todo está listo en Uruguay y el Primer Festival Internacional de Ajedrez ya es una realidad. El mejor magistral que se haya organizado en el vecino país, y con la reluciente estrella de Faustino Oro. El pibe que sueña con hacer historia.