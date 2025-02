“El árbitro se ha equivocado en la traducción”: la frase en inglés que le costó la roja a Bellingham y desató una polémica en el empate del Real Madrid

Real Madrid igualó 1-1 contra Osasuna en un polémico partido correspondiente a la fecha 24 de La Liga de España. El Merengue se adelantó por el gol de Kylian Mbappé en el primer cuarto de hora del primer tiempo y el elenco local llegó al empate en Pamplona gracias a la pegada de Ante Budimir a través de un penal. Sin embargo, el cruce quedó marcado por la controvertida expulsión de Jude Bellingham a instancias del árbitro José Luis Munuera Montero.

Corrían 38 minutos de la etapa inicial, cuando el juez principal le mostró la tarjeta roja directa al volante inglés con pasado reciente en Borussia Dortmund. Rápidamente, varios futbolistas de la visita fueron a reclamarle la intempestiva decisión, entre ellos Mbappé y Vinicius Júnior. Las repeticiones de la transmisión oficial hicieron notar que la sanción estaba ligada a un exceso verbal, aunque todo podría tratarse de un malentendido.

Las cámaras de Movistar+ captaron la escena completa en el Estadio El Sadar. El mediocampista de la Casa Blanca tuvo una breve discusión con Munuera Montero después de una presunta falta previa a Kiki que terminó en una infracción peligrosa para Osasuna. “Te estoy hablando con respeto, fuck off (no me jodas)”, fue la traducción que realizó el citado medio español al mostrar el cruce de Bellingham con el árbitro. El juez habría entendido mal el último término utilizado por el jugador, según la reconstrucción que realizó el diario Marca. “Me ha dicho: ‘¡fuck you!’ (que te jodan)”, le aseguró el colegiado al capitán del Madrid, Luka Modric. Instantes después, añadió “no, me lo ha dicho a mí” y zanjó la discusión: “Sí, luego lo ves”.

El volante dejó con 10 jugadores al Real Madrid ante Osasuna

El vigente campeón local estuvo obligado a sobrellevar la ventaja con inferioridad numérica en lo que restó del compromiso, pero la fortaleza llegó a su fin a los 57 minutos por el gol de Budimir desde los doce pasos, luego de que el árbitro haya cobrado la pena máxima a instancias del VAR por un pisotón de Eduardo Camavinga al autor de la acción.

“Está claro que el error ha sido por un malentendido. Me acuerdo muy bien de todo, y además lo que se ve en el video no coincide con el acta. No quiere entrar en detalles de lo que se ha dicho, pero es una expresión como “joder”. Es difícil porque cuando el árbitro no está seguro y dice que he dicho algo que no he dicho, como consecuencia perjudica al equipo. Solo quiero aclarar que el equipo sabe que yo no he sido tan responsable como para ponerles en la situación de dejarles con 10 de forma intencionada. Espero que las imágenes se revisen y confirmen que lo que ha pasado no es lo que pone en el acta. Si es así, ojalá que la Federación lo tenga en cuenta porque las imágenes son una prueba evidente. Espero que haya un cambio una vez revisado”, aseguró en zona de prensa Bellingham.

El entrenador del Real Madrid criticó al árbitro por mostrarle la tarjeta roja

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, también defendió a su jugador con duras críticas al árbitro, a quien acusó de haber captado mal el mensaje: “Creo que no ha entendido bien el inglés. Le ha dicho fuck off, no le ha dicho fuck you. Se ha equivocado, la traducción de fuck off en español es “no me jodas”, no es algo ofensivo... Han pasado cosas en estos últimos tres partidos que han visto todos y no tengo ganas de añadir más porque quiero estar en el banquillo el próximo partido”.

Más adelante, le brindó absoluto respaldo a su pupilo: “Bellingham hoy no ha hecho nada para ser expulsado. Absolutamente nada. El árbitro se ha equivocado con la traducción”. “Sería partidario de hablar con el árbitro, no con Bellingham porque él ha hecho una protesta. Le ha dicho ‘si esto es falta, lo otro era penal, no me jodas’. Creo que la tarjeta roja sale por el nerviosismo del árbitro”, contó en conferencia de prensa. Lo cierto es que José Luis Munuera Montero reafirmó su sentir en el acta arbitral, que fue divulgada por el programa radial Tiempo de Juego, de COPE: “Bellingham fue expulsado por dirigirse a mí en los siguientes términos: ‘Fuck you’”.

Por otro lado, Ancelotti tuvo nuevos dardos a la dirección del encuentro, y puntualizó en Daniel Jesús Trujillo Suárez, encargado de la tecnología: “El VAR ha revisado situaciones en nuestra área, y no ha revisado situaciones en el área contraria, como ha pasado hoy al principio del partido. Había dos o tres situaciones que, en nuestra opinión, se tenían que revisar y no lo ha hecho”. Además, ironizó sobre un cruce con Munuera Montero, que le costó la amarilla: “Le decía que había una mano en el área, que para mí tenía que revisar el VAR, pero creo que se ha encendido un poco más tarde”.

* El resumen del empate entre Osasuna y Real Madrid

En consonancia, se refirió a los últimos sucesos entre Real Madrid y el arbitraje español, luego de elevar una queja a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) denunciando una “actuación escandalosa del arbitraje y del VAR” por dos decisiones controvertidas derivadas de una falta a Kylian Mbappé y un gol anulado a Vinicius Júnior en la derrota 1-0 contra Espanyol. Desde aquel momento, han pasado tres duelos del ámbito local con una victoria en Copa del Rey y dos empates por la Liga: “Hay un problema ahí en el sentido que en los últimos tres partidos algo ha pasado, obviamente no tiene ni tenía que pasar. Lo que podemos hacer nosotros es seguir luchando, peleando y jugando bien, hoy lo hemos hecho”.

Ahora, Real Madrid está obligado a dar vuelta la página después de haber arrancado la fecha como el líder del campeonato. Su próximo partido será el miércoles desde las 17 (hora argentina) ante Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu para definir el playoff de la Champions League (ganó 3-2 en Inglaterra).

TABLA DE POSICIONES