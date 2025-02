La cómica escena que protagonizó el padre de los Cerúndolo y el enojo de Francisco: “¿Te podés callar?”

La insólita escena del padre de los hermano Cerundolo en el Argentina Open.

Toto Cerúndolo se ubicó en lo más alto de la tribuna del Court Central del Argentina Open y repartió su atención. En ese mismo recinto, Francisco –el mayor de sus hijos– peleaba contra el nacionalizado Luciano Darderi para cerrar el partido en dos sets. En la cancha de al lado, Juan Manuel –el menor– combatía bola a bola contra Román Burruchaga. Alejandro, padre de ambos, los alentaba desde las alturas, con un condimento extra: el doble triunfo los enfrentaría en octavos de final del ATP 250.

“¿Te podés callar?“, gritó de repente Francisco después de acertar una derecha post saque. El juez de silla, al ver la escena, no dudó en llamar la atención por lo sucedido. ”Hablar de esa manera cuando el punto está en desarrollo sólo perjudica a ambos jugadores", planteó. “¡Es mi papá, es mi papá!“, se desesperó por defenderlo Fran mientras se preparaba para el siguiente servicio.

El hecho ocurrió durante la jornada nocturna de segunda ronda en el principal torneo ATP del país. Los hermanos Cerúndolo definieron su pase a octavos a la misma hora en canchas lindantes porque la lluvia había retrasado la agenda. Juanma cerró un duelo ante Burruchaga que se había detenido por las inclemencias del tiempo cuando le era favorable: se imponía 7-6, 5-7 y 4-2 cuando un chaparrón hizo imposible seguir la actividad.

Al mayor de los hermanos le había sucedido lo mismo: el agua detuvo el match cuando estaba con un set a su favor luego de concluir el parcial inicial con un 6-4. Varias horas más tarde, a poco de entrar al territorio de medianoche, se reanudaron ambos partidos. Y Toto los siguió al mismo tiempo con cierta euforia. Fue allí que molestó al mayor de sus hijos y protagonizó una escena insólita.

Mientras Fran batallaba por encaminar su choque contra Darderi, Juanma sufría irregularidades que le hacían poner en riesgo su triunfo contra Burruchaga. El hermano mayor bajó la persiana finalmente del partido en el Court Central con otro 6-4 en poco más de 40 minutos para dejar en el camino al argentino nacionalizado italiano de 22 años que hoy se ubica 59° del ranking mundial, poniendo 1-1 el historial profesional entre ambos.

El menor tuvo que transpirar más de la cuenta en el reinicio de su juego contra Burru en cancha 2. Llegó a estar 5-2 arriba, pero trastabilló y las cosas quedaron 5-5. Allí se adelantó una vez más ante el sufrimiento de su padre y terminó concluyendo el choque de argentinos con otro 7-5 en más de una hora para ese último set.

“Le voy a echar la culpa a mi papá... perdón pá, pero la verdad que tenés que tratar de calmar un poco los nervios porque yo estaba jugando y de repente metías gritos por Juan Manuel, que yo también lo hubiera alentado pero si querés ir a ver a Juanma, está todo bien, andá a la cancha de al lado”, bromeó Francisco en la entrevista post partido.

“Me calenté porque perdí un par de bolas que las tenía ganadas y de repente: ‘¡Dale Juanma!’. Me pegué un cagazo que la tiré afuera, pero se lo acepta, está todo bien", explicó sobre ese momento de furia que tuvo con su padre en pleno duelo.

Sobre el choque con su hermano, el primero a nivel ATP, planteó: “Estuvimos hablando ahí un poco en el vestuario de cómo había sido su partido porque no pude ver nada de él. Creo que tampoco vio el mío. Dándole confianza para cuando salga a la cancha y trate de hacer un buen tenis. No lo pude ver, no sé cómo fue. Me alegro por él porque sé que es importante para él ganar este partido. Sumar una nueva victoria a nivel ATP. No es nada lindo que nos toque enfrentarnos, no te la voy a negar. Va a ser un partido difícil de jugar porque uno de los dos va a tener que perder y el otro va a avanzar, pero espero que podamos dar un lindo espectáculo, que la gente lo disfrute, que la familia también, que no se estresen. El que juegue mejor que gane y pase”, señaló sobre este cotejo de octavos de final que definirá a uno de los cuartofinalistas.

Con un duelo oficial registrado en el Challenger brasileño de Campiñas en 2021, que lo vio festejar a Francisco con un 6-1 y 7-5 en cuartos de final, los hermanos tendrán otra vez un juego cara a cara pero el primero a nivel ATP y en casa. “Creo que van a ver en modo neutral desde la tribuna, tranquilos (por sus familiares). Seguramente se estresen igual porque siempre algún nervio hay, pero creo que es un lindo premio jugar dos hermanos en el ATP de Buenos Aires, que siempre veníamos de chicos, soñamos con jugarlo, estar en octavos de final. Para la familia creo que es un gran orgullo, para todos los profesores también. Muy contento por los dos y la familia”, planteó el mayor.

“Cuando pasé la qualy y salió el cuadro no me gustó que en caso de ganar iba contra él. Porque es como un embole el partido… Si le ganas sentís un poco de culpa, pero a la vez, como él está mucho mejor que yo, me parece que no voy a sentir nada: si me gana el que va a sentir la culpa es él“, le tiró presión Juan Manuel en conferencia.

En redes sociales, el tema siguió. “No sé cuántas familias pueden decir que dos hermanos juegan octavos de final en el ATP de su casa. Mañana pase lo que pase ganamos todos! Un orgullo jugar turno noche en el Lawn Tennis Juan Manuel Cerundolo, a disfrutarlo”, le dedicó el mayor al menor. “No vale calentarse y putear mañana”, le devolvió el menor en tono cómplice.

La realidad de los hermanos en la actualidad es distinta. Si bien irrumpieron en la gran escena casi al mismo tiempo, hoy Francisco (26 años) es la mejor raqueta argentina de la actualidad al ubicarse 28° con tres títulos y dos finales desde el 2021 en adelante. Precisamente esa primera definición que jugó a nivel ATP fue en Buenos Aires hace cuatro ediciones: cayó contra Diego Peque Schwartzman, que este año firmará su retiro profesional en este mismo certamen.

Juan Manuel (23 años) llegó a escalar al 79° puesto del ranking a inicios del 2022 tras una irrupción brillante en el circuito principal: ganó el ATP 250 de Córdoba en 2021. Sin embargo, las lesiones complicaron su camino, hoy figura 139° del conteo mundial y llevaba un año sin ganar un partido en un main draw rango ATP (en febrero del 2024 superó al alemán Yannick Hanfmann por la primera ronda del certamen de Santiago de Chile tras haber superado la qualy). La semana pasada había alcanzado los cuartos de final del Challenger de Rosario, donde fue superado por el boliviano Murkel Dellien Velasco.

Ubicado como el 11° representante albiceleste en el ranking mundial, al cuadro del Argentina Open arribó tras superar en la qualy al portugués Jaime Faria (6-1 y 7-6) y al indio Sumit Nagal (3-6, 7-6 y abandono). Román Burruchaga, su víctima en el debut del cuadro estelar, también había traspasado la clasificación con seguidilla de victorias ante los brasileños Gustavo Heide y Felipe Meligeni Alves.

El padre de Francisco y Juan Manuel Cerúndolo siguió desde la tribuna del Buenos Aires Lawn Tennis Club los partidos de sus hijos en el Argentina Open