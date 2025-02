Polémica en Brasil: aseguran que el entrenador de la Sub 17 no citó a una figura del Flamengo por “firuletero”

Ryan Roberto Sub 17 de Basil

Una polémica se desató en Brasil. En la tierra de artistas futbolísticos como Pelé, Neymar, Ronaldo, Ronaldinho o Kaká, el entrenador de la selección Sub 17 decidió no convocar a una de las figuras más prometedoras de los últimos tiempos por “firuletero”.

Así lo informó el portal dedicado a las novedades del combinado carioca Flamengo RJ. Según el medio de Río de Janeiro, Dudu Patetuci confeccionó la nómina para afrontar el próximo torneo Sudamericano que se desarrollará en Colombia y para la sorpresa de los fanáticos, el estratega a dejado afuera de la lista a Ryan Roberto, una de las joyas del Flamengo que va camino a consolidarse como una estrella internacional.

En las redes sociales la noticia no cayó bien entre los simpatizantes. Sobre todo porque los argumentos no son sólidos si se tiene en cuenta el ADN del fútbol que supo coronarse pentacampeón del mundo gracias a un estilo caracterizado por el talento y la improvisación. Los constantes reproches hacia el director técnico expusieron la controvertida medida del DT.

Antes de unirse a Flamengo, Ryan Roberto dio sus primeros pasos en el fútbol en el Athletico-PR. En el Mengao, el contrato del atacante es válido por tres temporadas, es decir, hasta diciembre de 2026. El valor de rescisión del delantero por transferencias internacionales es de 50 millones de euros.

Cabe recordar que el calendario para el Sudamericano Sub-17, que se hará en territorio cafetero (en el estadio Jaime Morón de Cartagena, y el Jaraguay de Montería), se fijó con la participación de los 10 equipos de la Conmebol.

El certamen comenzará en marzo. Después de 32 años, el campeonato juvenil regresará a Colombia, tras la edición de 1993 que se jugó en Armenia, Tuluá y Pereira, en la que los anfitriones salieron campeones en un cuadrangular final al que habían accedido Chile, Argentina y Brasil, que dio la clasificación al Mundial de la categoría de Japón.

Para la edición de 2025, el Sudamericano Sub-17 comenzará el 27 de marzo en el estadio Jaraguay de Montería, con los partidos del Grupo A que serán Perú ante Paraguay, a las 16:30 (hora local), y Colombia contra Chile (a las 19), mientras que Argentina quedará libre en la primera fecha.

Por su parte, el Grupo B, comenzará su acción el 28 de marzo en Cartagena, en el estadio Jaime Morón, donde Bolivia debutará con Venezuela y luego se dará el clásico de Brasil y Uruguay (Ecuador comenzará su participación a partir de la segunda jornada).

El Sudamericano Sub 17 tendrá 28 partidos en dos ciudades y terminará el sábado 12 de abril, con el último partido de la clasificación al Mundial de Qatar.

A diferencia del Sudamericano Sub 20 que se disputa en Venezuela, el campeonato Sub 17 tendrá un sistema de competición distinto a como se venía jugando en los últimos años, priorizando no solo la competencia, sino repartir de manera equitativa los siete cupos al mundial juvenil.

La primera fase será de dos grupos de cinco equipos, de los cuales, los dos primeros de cada zona clasificarán a la Copa del Mundo y accederán a la fase por el título, con dos llaves de semifinales y luego la gran final en el estadio Jaime Morón de Cartagena.

Para los seleccionados que se ubiquen en el tercer y cuarto puesto de los grupos, pasarán a lo que se llama una ronda de Playoffs, en el que se enfrentarán en dos series, sus vencedores tendrán cupo al mundial y los perdedores jugarán un encuentro por el último boleto.

El aumento de la cantidad de clasificados por Conmebol se debe a que la FIFA tendrá 48 participantes en el Mundial Sub 17, que desde 2025 se hará anualmente hasta 2029 en Qatar, con el objetivo de que crezca la base de jugadores jóvenes en el país y tengan mayor acompañamiento a nivel de selecciones. Brasil es el máximo ganador del torneo con 13 conquistas.