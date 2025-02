La profunda reforma que busca realizar Independiente en el Libertadores de América para sumar 15 mil localidades y techar el estadio

El Estadio Libertadores de América desde el Drone de Infobae en 2017

Independiente se prepara para una nueva temporada con triple desafío entre el torneo local, la Copa Argentina y la Sudamericana, pero el detrás de escena de los objetivos en el campo de juego también tiene un proyecto enfocado en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. La dirigencia le está dando forma desde hace meses a un proyecto para ampliar el recinto que le agregaría alrededor de 15 mil butacas más y el dilatado techado que había prometido la CD en 2006.

Según pudo saber Infobae, el club inició un proceso de investigación a mediados del 2024 con una constructora que se asociaría para llevar adelante las reformas. En los próximos días la mesa de decisiones de la dirigencia tendrá una reunión clave para dar el último paso que desembocaría en una Asamblea que deberá aprobar o rechazar la propuesta.

La idea base indica que se sumarían tres cabeceras más sobre las Tribunas Santoro y Pavoni, y la platea Erico. Mientras que en la platea Bochini se elevaría la altura pero con unos palcos similares a los que construyó Estudiantes de La Plata en el lateral de la Avenida 1 del Estadio UNO Dr. José Luis Hirsch inaugurado en los últimos años. El motivo de esta diferencia es que no hay espacio para realizar las estructuras para levantar otra bandeja, teniendo en cuenta la cercanía con la calle en ese sector.

Independientemente de esto, los cuatro costados quedarían en la misma altura para poder llevar a cabo también el techo de las tribunas que ya había prometido en 2006 la directiva que presidía Julio Comparada en el proyecto inicial que se difundió por entonces. Incluso las cuatro gargantas de las esquinas habían quedado con las estructuras metálicas para continuar con esa etapa que no se avanzó a lo largo de estas dos décadas. Esto implicaría sumar un quinto piso a las troneras, donde se daría forma a cuatro “rooftop”, unos palcos especiales para los días de partido que durante la semana podrían ser utilizados como oficinas.

No es un detalle que hacia fines del 2024, el Rojo debió jugar algunos partidos con capacidad reducida por algunos problemas en las estructuras de la Pavoni y Santoro, aunque a este medio le aseguraron que la empresa que lleva adelante el nuevo proyecto inspeccionó en varias ocasiones el LDA y no planteó conflictos vinculados a este tema, ya que además las tres tribunas nuevas no se apoyarían sobre la construcción estrenada en una primera etapa en 2009. “Ya vinieron varias veces los ingenieros a evaluar”, le aseguró una fuente de la institución de Avellaneda a este medio.

Estas reformas le agregarían alrededor de 15 mil localidades más al estadio llevándolo a una capacidad total cercana a los 57 mil espacios para los fanáticos, además de la construcción de unos 800 lugares de estacionamiento.

La pregunta que más resuena en torno a este proyecto de ampliación es el de la financiación, en una obra que estiman podría costar entre 20 o 30 millones de dólares. La dirigencia de Independiente recibió una propuesta de una constructora que estuvo vinculada a la reciente ampliación del Estadio Mas Monumental: tendrán una sociedad que se extendería por los 15 años siguientes tras la conclusión de la obra, donde el estudio de arquitectura explotaría las ganancias de esos nuevos lugares, pero también otros beneficios que podría traer la mejora del estadio como recitales, eventos o torneos de alto nivel continental como podría ser una final de Copa Libertadores o una eventual Copa América. El club, insistieron, no desembolsaría un peso y sería propietario absoluto de las ganancias una vez que concluya el lapso pautado en el contrato que, de todos modos, todavía no está redactado formalmente para ser presentado ante la Asamblea del club que tendrá la palanca para aprobar o desaprobarlo.

El render con el estadio techado que había presentado la CD de Independiente en 2006 (Fotobaires)

Si la luz verde continúa, la empresa realizará una presentación primero ante la mesa chica de la CD con el fin de redondear la propuesta que se realizará a toda la Comisión Directiva, quienes deberán dar el visto bueno para llamar a una Asamblea Extraordinaria con el fin de debatir sobre las obras en el estadio. Para este último paso hay un lapso de, al menos, 30 días. Si finalmente hay un pulgar levantado en esa última instancia, la constructora buscaría iniciar cuanto antes las reformas para terminarlas en un plazo estimado de 18 meses, es decir entre septiembre u octubre del 2026. De todos modos, mientras tanto, el equipo podría continuar como local en el LDA.

Más allá que esto es, por ahora, una idea que avanza a paso firme y debe cristalizarse formalmente en los próximos días, en las charlas preliminares también se dialogó para en el futuro saldar una de las deudas pendientes con los hinchas vinculadas al estadio. En varias ocasiones se planteó que en las inmediaciones del Libertadores de América hay distintas casas o locales en venta que el club podría adquirir con el fin de usufructuar allí espacios comerciales o mejorar los accesos. Si bien esto es todavía aún más lejano, los involucrados en el proyecto estuvieron consultando los valores de estas propiedades.

Una escena del Libertadores de América en obra durante el 2008 (Fotobaires)

Hace casi 100 años, en marzo del 1928, el Rojo inauguró la Doble Visera, el primer estadio de cemento de Sudamérica. Aquel recinto estuvo abierto hasta finales del 2006, cuando el equipo disputó el último partido contra Gimnasia de Jujuy antes del inicio de las profundas reformas. Esa obra que dio vida al actual Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini sólo mantuvo en pie una tribuna: la Cordero alta, actual Bochini. En octubre del 2009, con todavía un 40% del estadio por finalizar, Independiente retomó la localía allí y continuó con las obras al mismo tiempo, que recién se completaron para diciembre del 2016 con la inauguración de la última garganta, más allá que quedaron pendientes algunas terminaciones edilicias internas hasta el día de hoy.

Esta reforma podría traer una nueva era para darle un cierre definitivo a aquel capítulo que se abrió en 2006 en la cancha de cemento más antigua del continente.

La Doble Visera días antes que comience la demolición en 2006 (Fotobaires)