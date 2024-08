Inspeccionarán el estadio Libertadores de América de Independiente tras el desplazamiento que sufrieron las tribunas

Un tramo de la Tribuna Pavoni Baja del Libertadores de América se desplazó durante el partido de Vélez-San Lorenzo

Los partidos de Copa Argentina de Vélez-San Lorenzo y Huracán-Argentinos Juniors que se disputaron en el Estadio Ricardo Enrique Bochini-Libertadores de América expusieron en un problema en el estadio de Independiente tras la viralización que realizaron los fanáticos de esos equipos en redes sociales, mostrando distintos problemas en las tribunas del recinto.

Durante la semana pasada, las filmaciones tras la victoria del Fortín sobre el Ciclón mostraban un desplazamiento en una parte de la estructura de la Tribuna Pavoni Baja. Durante las últimas horas, otra vez volvieron a aparecer imágenes de problemas, pero esta vez luego del triunfo del Globo sobre el Bicho en los penales, lo que se visualizó fueron daños en la Tribuna Santoro Baja.

Ante eso, el club recibió dos visitas del equipo de Defensa Civil del Municipio de Avellaneda tras ese choque de Copa Argentina, según pudo saber Infobae. Si bien hubo un visto bueno de ese grupo de tareas, durante el transcurso de este viernes habrá un control técnico de las autoridades de Provincia de Buenos Aires y Nación para corroborar la estructura tras lo hecho por Defensa Civil.

Hay que recordar que el arquitecto del Rojo, Alejandro Castro, había dicho que en la Pavoni Baja se dio “un desplazamiento de una de las gradas que sufrió un corrimiento de 5 centímetros sobre la viga”, pero que eso no representaba “ninguna posibilidad ni de caída, ni de derrumbe”. “Es un desplazamiento con cero riesgo de caída”, insistió. Horas más tarde, el club de Avellaneda emitió un comunicado para anunciar que “la falla ya se encuentra reparada y no corre ningún tipo de riesgo la realización de espectáculos deportivos en el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini”.

“A 24 horas de lo acontecido en nuestro estadio, ya se produjo el reacomodamiento de las gradas mediante la utilización de un malacate tirford que se ancló a la viga y crickets neumáticos también anclados para aminorar el rozamiento. Luego, se posicionó a las mismas, se limpiaron las guías y se reubicaron las gradas en su lugar. A su vez, observamos que las planchuelas de anclaje estaban desoldadas, por lo tanto procedimos a soldar un nuevo soporte reforzado en cada una de las gradas y evidenciamos que fue un proceso de oxidación lo que generó la falla. Es por ello, que se realizó preventivamente el sellado de las juntas correspondientes para evitar filtraciones de agua en la zona”, destacaron.

Luego de la viralización de las imágenes de la Tribuna Santoro Baja, el club aseguró que “no hubo ningún desplazamiento ni movimiento anormal” tras un control del equipo de mantenimiento. “Durante el transcurso de la mañana estuvo trabajando el equipo de Defensa Civil del Municipio de Avellaneda en conjunto con el arquitecto Alejandro Castro y, tras revisar la estructura, han constatado que no se ha producido ningún incidente con la tribuna y que el estadio se encuentra en condiciones para poder habilitarse para el próximo sábado”, aseguraron, antes de conocerse esta nueva visita de las autoridades provinciales y nacionales que se esperan para este viernes.

Las imágenes que se viralizaron de la Santoro Baja y Pavoni Baja

La actual cancha de Independiente se inauguró en octubre del 2009, teniendo en cuenta que la vieja Doble Visera fue demolida casi en su totalidad (sólo quedó en pie una tribuna) tras cobijar su último partido en diciembre del 2006. En marzo del 2023, mientras se planteaba realizar la organización del Mundial 2030 en Sudamérica, la Conmebol presentó al LDA-REB como uno de los posibles estadios para esa cita con sus 48 mil butacas disponibles, algo que luego quedó diluido porque el certamen se realizará en España y Marruecos, más allá que se desarrollarán tres partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Hay que tener en cuenta que lo que suceda este viernes será fundamental para Independiente porque este sábado, desde las 15, volverá a jugar en su estadio a dos semanas del empate sin goles contra San Lorenzo ya que en la última jornada fue visitante de Estudiantes de La Plata. Por la 11ª fecha, el Rojo iniciará la acción del sábado en su choque contra Rosario Central.

Desde el lado futbolístico, la entidad de Avellaneda presentó en las últimas horas a su quinto refuerzo: compró el 50% del pase de Santiago Montiel a Argentinos Juniors y tendría su estreno ante el Canalla. El ex futbolista del Bicho se suma a los arribos de Kevin Lomónaco, Federico Vera, Felipe Loyola y Marco Pellegrino. Los primeros tres debutaron oficialmente ante el Pincha, pero el ex defensor de Platense no pudo tener su estreno oficial porque su transfer desde el Milan llegó horas más tarde dese juego y tendría su primer juego contra Central.