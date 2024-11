Camiseta especial, llanto y ovación: el sentido homenaje de Argentinos Juniors a Diego Maradona a cuatro años de su muerte

La previa del partido entre Argentinos Juniors y Barracas Central por la fecha 24 de la Liga Profesional estuvo marcada por una gran carga emocional. En la Paternal, el Bicho le rindió un sentido homenaje a Diego Armando Maradona a cuatro años de su muerte.

El equipo que vio nacer a D10S comenzó el tributo reuniendo a los futbolistas de ambos elencos en el círculo central. Luego, el capitán de los Bichos Colorados, Jonathan Galván, se acercó al centro del campo a dejar una camiseta de Argentinos con el número 10 y “Maradona” en la espalda junto con una pelota de fútbol. El acto prosiguió con un minuto de silencio que resonó bajo una lluvia de aplausos que caían desde la tribuna del estadio Diego Armando Maradona. Al mismo tiempo, los fanáticos entonaron el típico canto de “Marado, Marado”, con muchos de ellos visiblemente emocionados.

Cómo es una costumbre cada vez que se juega un partido en La Paternal, los simpatizantes recordaron a Pelusa en el minuto 10 con una fuerte ovación. En esta ocasión, desde la popular se desplegó una bandera con la figura de Maradona vistiendo la camiseta roja y con el lema “el semillero del mundo”.

En un nuevo aniversario de la muerte de Diego Maradona, las redes sociales se llenaron de homenajes por parte de figuras del deporte, celebridades, amigos y familiares, quienes recordaron con emoción al “barrilete cósmico”. Entre ellos, Lionel Messi, capitán de la selección argentina, rindió tributo a la memoria de uno de los mejores futbolistas de la historia.

A través de su cuenta de Instagram, Messi compartió una icónica imagen de Maradona acariciando la Copa del Mundo de 1986, con una amplia sonrisa que reflejaba su felicidad. El posteo estuvo acompañado de una sola palabra que resumió su sentimiento: “Eterno”.

El día de la muerte de Maradona, la Pulga había expresado su pesar a través de un mensaje cargado de emoción: “Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja, pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos”. Pocos días después, el rosarino volvió a homenajearlo dentro de la cancha. Durante un partido con el Barcelona, su tributo marcó uno de los momentos más emotivos en la despedida al ídolo argentino.

En aquel emotivo homenaje, Messi marcó un gol contra el Osasuna y celebró mostrando una camiseta de Newell’s Old Boys que había sido utilizada por Pelusa, mientras señalaba y miraba al cielo. Más tarde, el actual capitán de la Selección reveló los detalles detrás de la elección de esa casaca:

“Te voy a contar una cosa del festejo que no lo conté. Estaba la noche antes con Antonela, acostado, y decía: ‘Tengo que hacer algo para Diego, tengo que hacer algo’. Y yo tengo la parte del museo mío arriba, donde tengo los trofeos, camisetas, y digo: ‘Voy a ver qué hay’. Fui a buscar una camiseta de la Selección. Y subí... y tengo como una puertita que siempre está cerrada, donde metemos cosas. Justamente estaba abierta, y arriba de la silla, estaba la diez: esa camiseta de Newell’s. Entré y la vi, esa puerta está siempre cerrada y no sé qué hacía ahí en realidad, porque ni me acordaba de que la tenía. Y miré y dije: ‘Ya está, es’”. La elección de la camiseta resultó ser una coincidencia cargada de simbolismo que sorprendió incluso al propio Lionel.

El festejo de Messi tras la muerte de Maradona (EFE/ Andreu Dalmau/Archivo)