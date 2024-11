A Deschamps le volvieron a preguntar por la ausencia de Mbappé, dio una evasiva respuesta y escaló la tensión en la selección de Francia

Kylian Mbappé y Didier Deschamps durante la Eurocopa. (Lisi Niesner/REUTERS)

Francia cerrará su fase de grupos de la UEFA Nations League con el pase a la instancia definitoria casi sellado, pero alrededor de la selección hay un aura de tensión que no merma. La nueva ausencia de Kylian Mbappé en la lista de convocados reavivó las hipótesis de conflicto y el tema sobrevuela en cada aparición mediática de los protagonistas. Si bien Didier Deschamps ya había defendido su decisión días atrás, a horas de enfrentar a Israel volvió a ser consultado y evitó dar mayores precisiones con una respuesta evasiva.

“No voy a decir nada más”, aclaró, apoyándose en las palabras que ya ofreció sobre el caso. “Ya he dicho lo que he dicho. Son libres de hablar o interpretar. Tengo 23 jugadores que dirigir. Kylian no está aquí, déjenlo en paz”, señaló. Segundos antes había reído porque “pensaba que llegaría antes” la pregunta sobre Kiki, ya que la consulta se la realizaron sobre el final de la rueda de prensa.

Días atrás, había dicho que era “mejor así” en referencia a la baja de Mbappé, y aclaró: “Tuve conversaciones con él, pero no voy a entrar en eso. Puedes tener información o no, hablo directamente con Kylian. Puede que no estemos de acuerdo con ciertos temas, pero eso es todo. Es mi responsabilidad tomar las decisiones. Lo hice en esta reunión. Lo repito una vez más: porque es mejor así”. Fue en ese contexto que añadió: “Sólo tomo decisiones difíciles. He tomado varias veces decisiones importantes y difíciles, lo que quieras. Detrás de cada jugador también hay un ser humano. Cuando hago listas para una competición, no solo hago feliz a la gente. Repito, es mi responsabilidad, me hago cargo cada vez de tomar decisiones más o menos duras”.

En la nueva conferencia de cara al choque con Israel, Deschamps confirmó que la cinta de capitán se colgará en al brazo de N’Golo Kanté ante la ausencia del atacante del Real Madrid: “Tiene experiencia y por lo que es, lo que hace en el campo. Siempre ha sido un líder, un impulsor, con reconocimiento de todo el grupo. Sin tener el brazalete, es un líder importante desde hace años”. El mediocampista, sentado al lado del DT, también se refirió a este suceso: “Tengo mi personalidad. Quiero levantar el grupo, entrar al campo, estar concentrados, corregir lo que podemos corregir y utilizar las fortalezas de todos fuera del campo”.

Mbappé, estrella del Real Madrid y ahora ex capitán de la selección de Francia, enfrenta una serie de controversias que han sacudido su carrera y deteriorado su imagen pública. Según una investigación reciente del diario sueco Expressen, Kiki habría participado en fiestas privadas exclusivas en Suecia, organizadas por un supuesto “conserje de lujo” identificado como Marco D., de 33 años, quien gestionaba los detalles logísticos de estos eventos para clientes VIP. Estas fiestas, según el medio, implicaban un despliegue de lujo que incluía vuelos privados, reservas en restaurantes de alta gama y mesas en discotecas, donde también se invitaba a jóvenes como acompañantes, sin compensación económica pero con promesas de una experiencia lujosa junto a celebridades. A raíz de estos escándalos, Mbappé también ha quedado bajo la lupa de los medios suecos, que ahora lo vinculan a una acusación de abuso sexual tras su reciente estancia en Estocolmo.

Las críticas hacia el delantero de 25 años no solo se limitan a su vida privada, sino que también han alcanzado su desempeño en la selección francesa. Durante el debut en la Nations League frente a Italia en septiembre, el arquero Mike Maignan mostró su descontento en el vestuario, visiblemente molesto por el comportamiento de algunos de sus compañeros, entre ellos Mbappé. El portero del AC Milan expresó su frustración abiertamente ante el equipo, mientras que el capitán de ese momento optó por guardar silencio.

El presente del jugador se complicó más adelante cuando Deschamps, seleccionador de Francia, lo relegó al banco en el partido contra Bélgica, donde su actuación fue discreta pese a un par de oportunidades de gol. El público en el Groupama Stadium de Lyon reaccionó con silbidos hacia Mbappé, intensificando las críticas en su contra. Ante la situación, Deschamps defendió públicamente a su capitán, asegurando: “Marcará goles, tranquilos. Con él siempre seremos más fuertes”. Sin embargo, las críticas continuaron aumentando.

Varios de sus compañeros han salido en su defensa, entre ellos Ibrahima Konaté, quien calificó de “bizarros” los silbidos de la afición y subrayó la presión desmesurada que rodea a Mbappé: “Si hubiese tal expectativa alrededor de mí, no sé si habría aguantado. Él lo ha conseguido y lo seguirá haciendo”, declaró Konaté, aludiendo a la carga mental que implica el protagonismo constante que enfrenta su compañero.

El seleccionado francés jugará en este contexto contra Israel el jueves por la 5ª fecha del Grupo A2 de la UEFA Nations League. Con 9 unidades, está en la segunda colocación de la zona detrás de Italia y podría ya sellar su boleto a la siguiente instancia en este duelo. Luego, el domingo 17 de noviembre, visitará a los italianos en el cierre de los grupos.